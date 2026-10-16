Zástupci budoucího vedení Pardubic plánují prověřit zakázku na pořízení nových aut pro městskou policii. Objednávka zahrnuje dva vozy Tesla v prémiové výbavě, předem se za ně zaplatily tři miliony korun. „Kdyby z toho vyšla škodovka, podle mě by to nikdo neřešil a cena by mohla být ještě vyšší,“ reagoval současný pardubický primátor Jan Nadrchal (ANO). Tendru se účastnila jediná firma, která podle zjištění Českého rozhlasu dluží na daních a má odstavený majetek. V tendru strážníci předepsali například dojezd 550 kilometrů nebo kufr s objemem 700 litrů. „Působí to tak, že to zadání bylo s cílem vybrat konkrétní značku auta,“ uvedl nově zvolený zastupitel Filip Sedlák (Naše Pardubice). Rovněž vyjádřil obavy, že by město mohlo o peníze přijít. Městská policie očekává, že jí vozidla budou dodaná v lednu.
VideoPříští vedení Pardubic chce prověřit nákup vozů Tesla pro strážníky
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