VideoPříští vedení Pardubic chce prověřit nákup vozů Tesla pro strážníky


před 6 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Zástupci budoucího vedení Pardubic plánují prověřit zakázku na pořízení nových aut pro městskou policii. Objednávka zahrnuje dva vozy Tesla v prémiové výbavě, předem se za ně zaplatily tři miliony korun. „Kdyby z toho vyšla škodovka, podle mě by to nikdo neřešil a cena by mohla být ještě vyšší,“ reagoval současný pardubický primátor Jan Nadrchal (ANO). Tendru se účastnila jediná firma, která podle zjištění Českého rozhlasu dluží na daních a má odstavený majetek. V tendru strážníci předepsali například dojezd 550 kilometrů nebo kufr s objemem 700 litrů. „Působí to tak, že to zadání bylo s cílem vybrat konkrétní značku auta,“ uvedl nově zvolený zastupitel Filip Sedlák (Naše Pardubice). Rovněž vyjádřil obavy, že by město mohlo o peníze přijít. Městská policie očekává, že jí vozidla budou dodaná v lednu.

Výběr redakce

Fungování Starshieldu na Ukrajině se zlepšilo, ale nebylo plně obnoveno, řekl Zelenskyj

Fungování Starshieldu na Ukrajině se zlepšilo, ale nebylo plně obnoveno, řekl Zelenskyj

05:08Aktualizovánopřed 58 mminutami
Voliči ve druhém kole vybírají senátory. Hlasování provází nižší účast

Minutu po minutěVoliči ve druhém kole vybírají senátory. Hlasování provází nižší účast

07:00Aktualizovánopřed 1 hhodinou
ČEZ podal v Lucembursku žaloby proti blokaci tamních firem kvůli Diag Human

ČEZ podal v Lucembursku žaloby proti blokaci tamních firem kvůli Diag Human

18:46Aktualizovánopřed 1 hhodinou
O pracovníky z Filipín je v Česku zájem. Nynější náborové kvóty firmám nestačí

O pracovníky z Filipín je v Česku zájem. Nynější náborové kvóty firmám nestačí

před 14 hhodinami
Summit EU řešil návrh nového unijního rozpočtu či ceny energií

Summit EU řešil návrh nového unijního rozpočtu či ceny energií

včeraAktualizovánopřed 20 hhodinami
U vjezdu do Eurotunelu se srazil minibus s vlakem, 19 zraněných

U vjezdu do Eurotunelu se srazil minibus s vlakem, 19 zraněných

včeraAktualizovánopřed 21 hhodinami
Po zřícení střechy školy v Pákistánu zemřelo 35 lidí, přes 50 dalších je zraněno

Po zřícení střechy školy v Pákistánu zemřelo 35 lidí, přes 50 dalších je zraněno

včeraAktualizovánopřed 23 hhodinami
Ukrajina hlásí zásah ruských bombardérů, Moskva zabila několik civilistů

Ukrajina hlásí zásah ruských bombardérů, Moskva zabila několik civilistů

včeraAktualizovánovčera v 19:48

Aktuálně z rubriky Pardubický kraj

VideoPříští vedení Pardubic chce prověřit nákup vozů Tesla pro strážníky

Zástupci budoucího vedení Pardubic plánují prověřit zakázku na pořízení nových aut pro městskou policii. Objednávka zahrnuje dva vozy Tesla v prémiové výbavě, předem se za ně zaplatily tři miliony korun. „Kdyby z toho vyšla škodovka, podle mě by to nikdo neřešil a cena by mohla být ještě vyšší,“ reagoval současný pardubický primátor Jan Nadrchal (ANO). Tendru se účastnila jediná firma, která podle zjištění Českého rozhlasu dluží na daních a má odstavený majetek. V tendru strážníci předepsali například dojezd 550 kilometrů nebo kufr s objemem 700 litrů. „Působí to tak, že to zadání bylo s cílem vybrat konkrétní značku auta,“ uvedl nově zvolený zastupitel Filip Sedlák (Naše Pardubice). Rovněž vyjádřil obavy, že by město mohlo o peníze přijít. Městská policie očekává, že jí vozidla budou dodaná v lednu.
před 6 mminutami

O pracovníky z Filipín je v Česku zájem. Nynější náborové kvóty firmám nestačí

Na českém trhu práce chybí desítky tisíc lidí. Firmy proto dál hledají posily v zahraničí. Přibývá například pracovníků z Filipín, o které je velký zájem. Každý měsíc mohou firmy přijmout z této země přes osm set zaměstnanců. Podle náborářů to ale nestačí. Zahraniční pracovníci chybí především v průmyslové výrobě, stavebnictví, logistice nebo dopravě. Uplatnění nacházejí i v nemocnicích či hotelech. Vláda podle ministra průmyslu Karla Havlíčka (ANO) plánuje kvóty pro nábor z Filipín navýšit.
před 14 hhodinami

Volby v Pardubicích vyhrálo ANO, chce jednat se Starosty

Komunální volby v Pardubicích vyhrálo hnutí ANO s 22,85 procenta hlasů, získalo deset mandátů v zastupitelstvu, které má 39 členů. Druhá skončila ODS se sedmi mandáty po zisku 18,21 procenta hlasů. Třetí Žijeme Pardubice obdrželo 12,15 procenta a bude mít pět zastupitelů. Čtvrté hnutí STAN dostalo 11,65 procenta a má rovněž pět mandátů. Voleb se zúčastnilo 40,17 procenta voličů.
10. 10. 2026Aktualizováno11. 10. 2026

Za obvod Rychnov nad Kněžnou bude senátorem znovu Jan Grulich z TOP 09

Senátorem ve volebním obvodu 48 Rychnov nad Kněžnou bude opět Jan Grulich z TOP 09. Hned v prvním kole získal nadpoloviční počet hlasů. Druhý Petr Sadovský (ANO) získal 37,8 procenta hlasů. Voleb se zúčastnilo 45,61 procenta voličů, o hlasy usilovali dva kandidáti.
10. 10. 2026Aktualizováno10. 10. 2026

VideoPolicie prověřuje možné týrání koní v Hradci nad Svitavou

Týrání koní hladem a dlouhodobě špatná péče – k tomu zřejmě roky docházelo ve stáji v Hradci nad Svitavou. Dva koně tam museli být nedávno utraceni. Na situaci upozornila žena ze Slovenska, která do stáje svěřila svou oblíbenou klisnu. Nakonec ji vyhublou a ve vážném stavu musela předčasně odvézt zpět. Na nedostatek krmení a špatnou péči si stěžují i další lidé, kteří tam své koně ustájili. Závažným případem se nyní zabývá Policie ČR a Krajská veterinární správa. Odebrání zvířat považují inspektoři za krajní opatření. Na statku by mělo být devět koní, poníci, mula a osel. Okolnosti chovu zjišťovali také Reportéři ČT.
22. 9. 2026

Podnikatel do domu v centru nastěhoval desítky dělníků. Mnoho nezmůžeme, říká město

Obyvatelé Vysokého Mýta na Orlickoústecku si stěžují na ubytovny pro zahraniční dělníky, zejména z Filipín. Mluví o neúměrném počtu ubytovaných, hluku i o množství odpadu. Objekty patří z velké části jednomu podnikateli – ten ujišťuje, že problémy řeší. Město pak tvrdí, že nemá zákonné možnosti, jak počty ubytovaných regulovat.
20. 9. 2026

Vysoké školy otevírají nové obory. Míst na kolejích je stále nedostatek

Na většině vysokých škol začal nový akademický rok. Školy otevírají nové studijní programy, některé rozšiřují ubytovací kapacity, poptávka po kolejích ale stále převyšuje nabídku. Studenti proto často míří do komerčních nájmů, které meziročně zdražily, nejvýrazněji v Brně.
15. 9. 2026

Kauza pardubického magistrátu míří k soudu. Exšéf odboru a firma čelí obžalobě

Po čtyřech letech vyšetřování padla obžaloba v korupční kauze na dopravním odboru pardubického magistrátu. Před soud půjde bývalý vedoucí Vladimír Bakajsa a další tři lidé – obžalobě čelí taky jedna firma. Podle detektivů pět let ovlivňovali stovky menších zakázek. Škoda přesáhla 24 milionů korun. Termín projednání obžaloby soud ještě neurčil.
14. 9. 2026

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

před 3 hhodinami
Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

před 4 hhodinami
Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

včera v 16:04
Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

14. 10. 2026
Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

14. 10. 2026
Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

13. 10. 2026
Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

13. 10. 2026
Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

12. 10. 2026
Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

12. 10. 2026
Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

9. 10. 2026
Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

9. 10. 2026
Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

9. 10. 2026
„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

8. 10. 2026
Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

7. 10. 2026
Maskovaní převaděči se násilně pokusili protlačit do Lotyšska migranty

Maskovaní převaděči se násilně pokusili protlačit do Lotyšska migranty

7. 10. 2026
Místo nákupu pronájem krávy. Někteří francouzští chovatelé se snaží ulevit svému rozpočtu

Místo nákupu pronájem krávy. Někteří francouzští chovatelé se snaží ulevit svému rozpočtu

7. 10. 2026
Vanilin by mohl pomoci při léčbě chronických ran, ukazuje studie

Vanilin by mohl pomoci při léčbě chronických ran, ukazuje studie

6. 10. 2026
Whisky se má poprvé destilovat ve vesmíru, experiment začne v roce 2028

Whisky se má poprvé destilovat ve vesmíru, experiment začne v roce 2028

6. 10. 2026
Počet lidí žijících v extrémní chudobě ve Francii vzrostl za sedm let o 37 procent

Počet lidí žijících v extrémní chudobě ve Francii vzrostl za sedm let o 37 procent

5. 10. 2026
Francouzská prezidentská kampaň na sítích začala dříve a intenzivněji než v roce 2022

Francouzská prezidentská kampaň na sítích začala dříve a intenzivněji než v roce 2022

3. 10. 2026
Saské Heidenau zakázalo další pamětní kameny obětem nacismu. Podpořily to AfD a CDU

Saské Heidenau zakázalo další pamětní kameny obětem nacismu. Podpořily to AfD a CDU

2. 10. 2026
Více společností čelí vyšetřování kvůli nákupům v on-line hrách

Více společností čelí vyšetřování kvůli nákupům v on-line hrách

2. 10. 2026
Španělské úřady prověří možné špatné zacházení s migranty v Ceutě

Španělské úřady prověří možné špatné zacházení s migranty v Ceutě

1. 10. 2026
Vydavatel: AI nejprve nahradí překladatele a ilustrátory

Vydavatel: AI nejprve nahradí překladatele a ilustrátory

1. 10. 2026