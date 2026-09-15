Vysoké školy otevírají nové obory. Míst na kolejích je stále nedostatek

Na většině vysokých škol začal nový akademický rok. Školy otevírají nové studijní programy, některé rozšiřují ubytovací kapacity, poptávka po kolejích ale stále převyšuje nabídku. Studenti proto často míří do komerčních nájmů, které meziročně zdražily, nejvýrazněji v Brně.
Viktor Jež z Vyškova se rozhodl pro Podnikatelskou fakultu VUT. Za pokoj na kolejích v Brně zaplatí čtyři tisíce korun měsíčně. „První kritérium bylo studentský život, protože jsem ho chtěl prožívat tak, jak si ho představuju. A také jsem počítal, že byt vyjde na víc peněz, takže jsem si vybral koleje,“ vysvětlil.
Přestože to má z domu na koleje jen zhruba třicet kilometrů, v pořadníku patřil k těm šťastnějším. Právě na VUT zůstalo pod čarou asi dva tisíce žadatelů. „Dnes se už upustilo od přímého sledování jen té kilometrové vzdálenosti. Co dnes hraje největší roli, je čas nebo to, jak studenti dodržují termíny,“ vysvětlila ředitelka Kolejí a menz VUT v Brně Iva Jarolínová.
Brněnská Masarykova univerzita si pro nový akademický rok připravila dvanáct nových studijních programů a několik specializací. Studenti si mohou nově vybrat například statistickou datovou vědu, průmyslovou farmacii, kosmetologii nebo praktická audiovizuální studia. Letos univerzita eviduje zhruba sedm set neúspěšných žadatelů o koleje.
Po navýšení ubytovacích kapacit volají i studenti Mendelovy univerzity v Brně. „Tento krok se projednává už delší dobu a věříme, že pokud se naskytne finanční a investiční příležitost, tak do toho univerzita půjde,“ řekl zástupce studentů v Akademickém senátu Mendelovy univerzity Daniel Taraba. Ceny ubytování se na Mendelově univerzitě podle něj zvyšovaly jen mírně. „Souvisí to tedy s nárůstem cen energií, ale nedá se říci, že by byly ceny výrazně vyšší oproti minulým rokům,“ podotkl.
Zlínská univerzita bude stavět další koleje
Výuku zahájila také Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB). Letos nově otevírá bakalářský program radiologická asistence a specializaci na polovodičové materiály. „Zlínský kraj zjistil, že k přístrojům bohužel nemá odpovídající personál. Po tříleté práci jsme získali akreditaci radiologické asistence. Nyní máme zapsaných 48 studentů,“ vysvětlila vznik nového oboru děkanka Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Lenka Šenkárová.
I zájem o ubytování na vysokoškolských kolejích ve Zlíně převyšuje nabídku. Koleje jsou od konce července plně obsazené. „Aktuálně evidujeme v pořadníku přibližně 350 zájemců o ubytování. Pokud některý ze studentů již přidělené ubytování zruší, uvolněná místa průběžně obsazujeme právě zájemci z pořadníku,“ přiblížila mluvčí školy Petra Svěráková. Podobná situace byla i loni.
Univerzita, která má zhruba 9500 studentů, pro letošní akademický rok navýšila ubytovací kapacitu o třicet lůžek, nabízí jich téměř dvanáct set. Ceny ubytování se proti minulému roku nezměnily, pohybují se od 4200 do 7470 korun podle místa a poskytovaných služeb. Univerzita připravuje projekt na stavbu další budovy kolejí.
Některé univerzity v Praze zvedly ceny už na jaře
Poptávka po bydlení na kolejích je podle škol dlouhodobě vysoká i v Praze. Na Českém vysokém učení technickém (ČVUT) se meziročně zvýšil zájem studentů asi o patnáct procent, na Vysoké škole chemicko-technologické zhruba o desetinu. Kapacity jsou už obsazené. Část studentů podle škol ale nakonec nenastoupí a uvolněná místa pak nabídnou dalším zájemcům.
Na kolejích ČVUT zaplatí studenti za měsíc od 2800 do 8400 korun. Univerzita Karlova měnila ceny od 1. května. „V současnosti se cena za lůžko v jednolůžkovém pokoji pohybuje od 174 do 444 korun za noc, u dvoulůžkového pokoje od 132 do 242 korun za lůžko a noc,“ uvedla mluvčí UK Michaela Lagronová.
Vysoká škola ekonomická ceny zvýšila k počátku září. Podle mluvčí školy Kateřiny Macháčkové šlo zpravidla o několik korun za osobu a noc. Za bydlení v třílůžkovém pokoji se sociálním zařízením dají studenti zhruba 4400 korun za měsíc. ČVUT a Česká zemědělská univerzita ceny podle svých zástupců nezměnily.
Pronájem a spolubydlení
Pokud studenti nechtějí nebo si nestihnou zajistit ubytování na kolejích, zbývají jim tři možnosti. Mohou si pronajmout vlastní, zpravidla menší byt o dispozici 1+kk a rozloze zhruba 30 metrů čtverečních. Nájmy ale podle odborníků často neodpovídají studentským finančním možnostem. Nejčastější je proto spolubydlení nebo pronájem lůžka v pokoji.
„Podle nejnovějších dat za červenec a srpen se jednopokojový byt v Brně nabízel v rozpětí od třinácti do šestnácti tisíc korun za měsíc bez energií a služeb. Dvoupokojový pak za 19 až 21 tisíc za měsíc,“ řekl vedoucí týmu nemovitostního poradenství společnosti Deloitte Vojtěch Kania Štykar.
Za nájmy v bytech si letos studenti oproti minulému roku podle realitních platforem připlatí nejvíce v Brně, a to až dvanáct procent. V Praze jde o necelá čtyři procenta, ve Zlíně o jeden a půl procenta a v Pardubicích o procento.
Studenti před začátkem zimního semestru zpravidla začínají hledat bydlení už v letních měsících. Na ty, kteří začnou až v září, tak podle realitních platforem mohou zůstat v nabídce už jen dražší byty nebo ty v horší lokalitě či horším stavu. Kromě nájmu musejí studenti do výdajů na bydlení započítat ještě poplatky za energie, vodu a služby. Ty mohou podle dat realitních platforem činit zhruba tisíc až dva tisíce korun.
Univerzitní služby se studentům vyplatí i v případě stravování. Například v menze VUT v Brně se ceny hlavních jídel pohybují mezi 86 a 113 korunami. „Počítám s tím, že budu chodit do menzy a uvidím, jak dobře tam budou vařit a jak to bude vycházet finančně,“ řekl Jež.
Přivýdělek studentů
Podle studie zpracované pro brněnský magistrát utratí student z Česka nebo Slovenska v Brně průměrně 8752 korun měsíčně. Největší část této sumy přitom připadá právě na bydlení.
Studenti mají vliv i na místní ekonomiku a zaměstnanost. Podle posledních údajů projektu Data Brno si pětaosmdesát procent z nich přivydělává. Více než polovina pracuje v Brně, třetina mimo jihomoravské krajské město a deset procent pracuje z domu.
„Uvidíme, co přinese příští rok, zejména vzhledem k rozpočtu od ministerstva školství,“ řekl Taraba. V tomto akademickém roce v této souvislosti studenti podle něj sledují avizovanou reformu vysokého školství. Studentská komora Rady vysokých škol má podle něj zástupce v pracovních skupinách, které se podílejí na připomínkování nového vysokoškolského zákona.
- Regiony
- Jihomoravský kraj
- Hlavní město Praha
- Zlínský kraj
- Pardubický kraj
- Domácí
- Vysoké školy
- Studenti
- Ubytování
- Vzdělávání
- Univerzita Tomáše bati
- VŠCHT
- Univerzita Karlova
- VŠE
- ČVUT
- Mendelova univerzita
- Masarykova univerzita
- VUT
- Nájemné
- Brno
- Praha
- Zlín
- Pardubice
- Koleje
- Bytový trh
- Bydlení
- Ceny
- Kapacity
- Školství
- Výběr
- Výběr redakce