Studenti vyvinuli aplikaci na vyhledávání brigád


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Události: Studenti vyvinuli aplikaci na vyhledávání brigád
Zdroj: ČT24

Gymnazisté z Humpolce spouští novou aplikaci na brigády – studenti si mohou snáz najít přivýdělek a firmy zase potřebné síly. Prototyp je hotový a na Vysočině právě začíná testování mezi středoškoláky.

Aplikaci studenti vyvíjejí už rok. První uživatele pro její prototyp získali mezi svými spolužáky na humpoleckém gymnáziu. Jednou z nich je i Nikol Vinšová. „Třeba pracovat v restauraci by mě zajímalo,“ konstatovala. Pokud splní požadavky některé z firem, nabídka přijde sama přes aplikaci.

Studenti mohou následně obdržené nabídky ohodnotit – palec nahoru, pokud je oslovila, a palec dolů, pokud ne. Když si nejsou jisti, mohou zvolit otazník. Vývojáři se tak snaží vyhovět požadavkům mladé generace.

„Rádi chatují a vyhýbají se přímé komunikaci. Čili ta bariéra je na tom prvním kroku. A my ten krok přenášíme na firmu,“ vysvětlil zakladatel a výkonný ředitel Work Finder Czechia, s.r.o. Jakub Pavlas.

Zájem studentů o sezonní brigády je nízký, manuální práce je neláká
Brigádník (ilustrační foto)

„Tenhle projekt mě baví, protože je to něco, kde programuju, ale zároveň z toho i něco je, vidím nějaký výsledek. Lidi mi říkají, co si o tom myslí,“ dodal hlavní programátor Work Finder Czechia, s.r.o. Hassan Khaled El-Hady.

Zpětná vazba přichází i od firem, které se na testování podílejí, třeba od společnosti KESAT, a.s., která hledá mladé programátory. „Můžeme být k nim blíž a naše nabídka je v podstatě otevřenější než na běžném trhu běžnými způsoby,“ zhodnotil spolumajitel a výkonný ředitel KESAT, a.s. Pavel Herman.

Zájem o spolupráci předběžně projevily i desítky dalších firem. Těm ale vývojáři nabídnou až hotovou a zpoplatněnou verzi aplikace.

Do lesa „na brigádu“. Lidé prodávají borůvky i houby
Prodej borůvek

Výběr redakce

Venezuela osvobodila několik opozičníků. Jednoho prý vzápětí někdo unesl

Venezuela osvobodila několik opozičníků. Jednoho prý vzápětí někdo unesl

Právě teď
Vnitro dostatečně nechrání měkké cíle, míní NKÚ

Vnitro dostatečně nechrání měkké cíle, míní NKÚ

před 4 mminutami
Voliči v Republice srbské hlasovali v opakovaných prezidentských volbách

Voliči v Republice srbské hlasovali v opakovaných prezidentských volbách

včeraAktualizovánopřed 27 mminutami
V Polsku zesilují zásahy proti distributorům drog

V Polsku zesilují zásahy proti distributorům drog

před 36 mminutami
Kuba zastaví dodávky paliva pro civilní lety

Kuba zastaví dodávky paliva pro civilní lety

04:16Aktualizovánopřed 45 mminutami
Přes týden bude zataženo, o víkendu se ochladí

Přes týden bude zataženo, o víkendu se ochladí

před 51 mminutami
Vláda projedná novelu trestního zákoníku. Zasedne i koaliční rada

Vláda projedná novelu trestního zákoníku. Zasedne i koaliční rada

04:04Aktualizovánopřed 54 mminutami
Izrael chce židovským osadníkům usnadnit získávání půdy na okupovaném Západním břehu

Izrael chce židovským osadníkům usnadnit získávání půdy na okupovaném Západním břehu

včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Domácí

Vnitro dostatečně nechrání měkké cíle, míní NKÚ

Ministerstvo vnitra nevytvořilo podle Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) ani po osmi letech funkční systém ochrany škol, nákupních či kulturních center nebo nemocnic, byť to předpokládala koncepce ochrany měkkých cílů pro léta 2017 až 2020. Také podle úřadu zanedbávalo svou koordinační roli a splnilo jen dva ze čtyř pilířů, na nichž měl systém stát. Úřad o závěrech své prověrky informoval v tiskové zprávě.
před 4 mminutami

Vláda projedná novelu trestního zákoníku. Zasedne i koaliční rada

Vláda na pondělním zasedání projedná například rozšíření trestného činu obchodování s lidmi o zneužívání náhradního mateřství, nezákonné osvojení a nucený sňatek. Pro nadbytečnost kabinet nejspíš odmítne novelu o předcházení ekologické újmě, kterou předložila skupina opozičních poslanců. Jednání ministrů kvůli návštěvě premiéra Andreje Babiše (ANO) v Bavorsku povede vicepremiérka Alena Schillerová (také ANO). Zasedne také koaliční rada.
04:04Aktualizovánopřed 54 mminutami

Studenti vyvinuli aplikaci na vyhledávání brigád

Gymnazisté z Humpolce spouští novou aplikaci na brigády – studenti si mohou snáz najít přivýdělek a firmy zase potřebné síly. Prototyp je hotový a na Vysočině právě začíná testování mezi středoškoláky.
před 1 hhodinou

Léky do boxů nebo domů. Vojtěch chce spustit zásilkový výdej léků na předpis

Namísto cesty do lékárny by si lidé mohli nechat léky na předpis doručit domů nebo do výdejního boxu. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (nestr. za ANO) chce zásilkový výdej zavést nejpozději od ledna 2028. Část farmaceutů ale upozorňuje na možné dopady na bezpečnost pacientů, zejména kvůli kontrole kontraindikací, i na riziko, že změna oslabí dostupnost lékáren v regionech.
před 2 hhodinami

Babišovi vypršela před měsícem lhůta na vyřešení střetu zájmů

Je to přesně měsíc, co premiérovi Andreji Babišovi (ANO) uplynula 30denní lhůta, během které měl podle zákona vyřešit svůj střet zájmů. Firmy, které vlastní a které pobíraly státní dotace, ale dosud nepřevedl do svěřenského fondu, jak slíbil. Čeká podle svých slov na souhlas ze dvou zemí Evropské unie. Nově se také objevily rozpory mezi tím, co Babiš slíbil, tedy že k majetku se dostanou jeho děti až po jeho smrti, a tím, co je údajně napsáno v zakládací listině fondu.
před 12 hhodinami

Thonetům vrátí čestné občanství, jejich židle se v Bystřici vyrábějí dodnes

Obec Bystřice pod Hostýnem na Kroměřížsku napraví historickou křivdu a po 78 letech vrátí čestné občanství vynálezcům ohýbaného nábytku Augustovi a Jakobovi Thonetovým, které jim komunisté vzali v roce 1948. Jejich patent na ohýbání bukového dřeva dnes v Česku využívá jako jediná firma sídlící v Bystřici. O židle vyvinuté v polovině 19. století mají pořád zájem zákazníci z celého světa.
před 12 hhodinami

ŘSD varuje před stopkou i pro rozestavěné projekty, dle vlády se výhled bude měnit

Vládou navržený střednědobý výhled rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v současné podobě ohrožuje plynulou výstavbu a může vést i k pozastavení rozestavěných projektů. Dokument počítá v letech 2027 a 2028 s výrazným poklesem peněz oproti letošku. Podle ministra dopravy Ivana Bednárika (nestr. za SPD) bude vláda výhled ještě měnit.
před 12 hhodinami

„Nevím, co je kauza Turek,“ říká Zahradil. Kolář věří, že je kauza uzavřená

Expert Motoristů na zahraniční politiku Jan Zahradil a europoslanec TOP 09 Ondřej Kolář se v Duelu ČT24 střetli kvůli situaci kolem kandidáta Motoristů Filipa Turka na ministra životního prostředí. Podle Zahradila žádná „kauza Turek“ neexistuje. Kolář s odkazem na slova premiéra Andreje Babiše (ANO) uvedl, že věří, že je záležitost uzavřená.
před 13 hhodinami
Načítání...