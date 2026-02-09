Studenti vyvinuli aplikaci na vyhledávání brigád

Gymnazisté z Humpolce spouští novou aplikaci na brigády – studenti si mohou snáz najít přivýdělek a firmy zase potřebné síly. Prototyp je hotový a na Vysočině právě začíná testování mezi středoškoláky.
Aplikaci studenti vyvíjejí už rok. První uživatele pro její prototyp získali mezi svými spolužáky na humpoleckém gymnáziu. Jednou z nich je i Nikol Vinšová. „Třeba pracovat v restauraci by mě zajímalo,“ konstatovala. Pokud splní požadavky některé z firem, nabídka přijde sama přes aplikaci.
Studenti mohou následně obdržené nabídky ohodnotit – palec nahoru, pokud je oslovila, a palec dolů, pokud ne. Když si nejsou jisti, mohou zvolit otazník. Vývojáři se tak snaží vyhovět požadavkům mladé generace.
„Rádi chatují a vyhýbají se přímé komunikaci. Čili ta bariéra je na tom prvním kroku. A my ten krok přenášíme na firmu,“ vysvětlil zakladatel a výkonný ředitel Work Finder Czechia, s.r.o. Jakub Pavlas.
„Tenhle projekt mě baví, protože je to něco, kde programuju, ale zároveň z toho i něco je, vidím nějaký výsledek. Lidi mi říkají, co si o tom myslí,“ dodal hlavní programátor Work Finder Czechia, s.r.o. Hassan Khaled El-Hady.
Zpětná vazba přichází i od firem, které se na testování podílejí, třeba od společnosti KESAT, a.s., která hledá mladé programátory. „Můžeme být k nim blíž a naše nabídka je v podstatě otevřenější než na běžném trhu běžnými způsoby,“ zhodnotil spolumajitel a výkonný ředitel KESAT, a.s. Pavel Herman.
Zájem o spolupráci předběžně projevily i desítky dalších firem. Těm ale vývojáři nabídnou až hotovou a zpoplatněnou verzi aplikace.