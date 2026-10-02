Voda v Odoleně Vodě je opět pitná


2. 10. 2026Aktualizovánopřed 39 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK

Voda v lokalitách zásobovaných z vodojemu Odolena Voda je opět pitná, opakované rozbory podle krizového štábu Středočeských vodáren potvrdily její nezávadnost. V případě, že některá část domovních rozvodů nebyla delší dobu využívána, doporučují vodohospodáři před použitím vody k pití a vaření nechat vodu odtékat po dobu pěti až deseti minut.

Voda v oblasti nebyla pitná od minulého čtvrtka, kdy v ní vodohospodáři zjistili nadlimitní koncentraci olova. Omezení se týkalo dvanácti obcí se zhruba patnácti tisíci obyvateli, kteří ji nesměli používat k pití a vaření a zásobovaly je cisterny.

V pátek hodinu po poledni vodárny oznámily, že z hlediska obsahu olova už voda splňuje stanovené hygienické limity, a je proto vhodná k běžnému užívání včetně pití a přípravy pokrmů.

„Rozhodnutím krizového štábu Středočeských vodáren byla dne 2. 10. 2026 voda v lokalitách zásobovaných z vodojemu Odolena Voda opět prohlášena za pitnou. Toto rozhodnutí vychází z řady vyhovujících výsledků laboratorních rozborů vzorků vody odebraných v posledních dnech na několika místech distribuční sítě,“ uvedly vodárny na webu.

Ve vodovodní síti u Odoleny Vody se objevil další nadlimitní nález olova
Ilustrační snímek

Pro obnovení pitnosti vody není předem stanoven počet po sobě jdoucích vyhovujících odběrů. Rozhodnutí je podle středočeských hygieniků na provozovateli vodovodu, který musí zvážit výsledky rozborů i fungování celého systému.

Podrobný monitoring kvality vody bude dál pokračovat včetně víkendů. V oblastech, kde bude zjištěna jakkoli nízká koncentrace olova, bude také dál proplachována vodovodní síť, uvedly vodárny.

Vodárny podaly trestní oznámení

Nadlimitní množství olova zjistily vodárny původně v jímacím území Řepínský důl v 16 z 36 kontrolovaných vrtů, čtrnáct z nich odstavily.

Minulý pátek vodárny oznámily, že kvůli kontaminaci podaly trestní oznámení na neznámého pachatele a obrátily se na Českou inspekci životního prostředí (ČIŽP). Jedním z možných zdrojů kontaminace je podle vodáren průsak z bývalé skládky Kasova Rokle, kam se ukládal odpad od 60. do 90. let minulého století.

Souvislost skládky s kontaminací ale zatím potvrzená není. Podle pondělních informací vodáren situaci vyšetřuje policie ve spolupráci s ČIŽP a vodoprávním úřadem v Mělníku pro podezření z poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Pro další postup budou podle ní zásadní odborná vyjádření, analýzy a určení zdroje nadlimitní koncentrace olova.

Kontaminace olovem v Odoleně Vodě se prověřuje jako ohrožení z nedbalosti
Tekoucí voda

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