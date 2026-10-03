Rusko zaútočilo na další důležitý most v Kyjevě, tentokrát byl zasažen Severní most přes řeku Dněpr, oznámil starosta ukrajinské metropole Vitalij Klyčko. Na místo podle něj míří záchranné složky. Ruské dronové útoky ve čtvrtek a pátek v hlavním městě poškodily Jižní most.
„Severní most byl zasažen,“ uvedl Klyčko a dodal, že došlo k poškození vozovky a trolejového vedení. Most je podle něj ve směru z levého na pravý břeh neprůjezdný.
Útoku předcházela výstraha před drony. Most se stal terčem den poté, co byl Jižní most zasažen při vlně dronových úderů, které podle představitelů města devastují Kyjev.
Úřady v pátek Jižní most uzavřely pro dopravu a na dalších dvou mostech - Patonově a Metro - provoz uzavřely částečně. V Kyjevě se následně tvořily dopravní zácpy. Dlouhé kolony aut a autobusů ucpaly hlavní silnice a někteří lidé byli nuceni pokračovat v cestě pěšky.
Přibližně třetina obyvatel třímilionového Kyjeva před plnohodnotným ruským vpádem na Ukrajinu v roce 2022 žila na levém břehu Dněpra, ale většina z nich pracuje na pravém břehu, kde se nachází většina firem a vládních úřadů.
Podle britské BBC mohou tyto útoky znamenat novou fázi ruských útoků na ukrajinskou metropoli. Na mosty Rusko doposud neútočilo. Ukrajina se pátým rokem brání plnohodnotné ruské invazi. Rusko přitom v posledních týdnech útočí ve dne i v noci a používá drony s proudovými motory, které se ukrajinské armádě hůře sestřelují.