Volkswagen svolá miliony aut. V Česku se akce dotkne dvou set tisíc vozů

Koncern Volkswagen svolá k nutné výměně jediné součástky po celém světě zhruba čtyři miliony aut. V Česku bude muset na svolávací akci koncernu zhruba dvě stě tisíc vozidel. Většinou půjde o majitele vozů z produkce Škoda Auto, vyplývá z vyjádření společnosti pro Českou televizi. Co do rozsahu to tak bude na řidiče a servisy větší nápor než před deseti lety při známé „dieselgate“. Problémový šroub drží na podvozku část řízení. Vlivem koroze se může rozpadnout a ovlivnit tak ovládání vozu.
Převodka řízení přenáší otáčení volantem na natočení kol. K pomocnému rámu nápravy je připevněna dvěma šrouby. Na tři roky starém autě ještě koroze není. U starších vozů ale může být stav horší – hlavně kvůli soli, používané v zimě k údržbě silnic. „Tím, že je to podvozek, tak je to hodně náročné na tyto podmínky a může dojít k poškození šroubu. Tím pádem k uvolnění řízení. Ale určitě ne k celému uvolnění celého řízení,“ vysvětlil servisní poradce společnosti Auto-Poly Tomáš Nový.
Podle Volkswagenu mohou být důsledky závažné. Ve zprávě pro americký národní úřad pro bezpečnost silničního provozu zmiňuje, že první hlášení o korozi šroubu a prasklé skříni převodky dostal už před dvěma lety. To vedlo k internímu šetření a vyústilo v chystanou svolávací akci. „Další namáhání může vést k prasknutí skříně převodky řízení, což může mít za následek ztrátu schopnosti řídit,“ stojí v dokumentu.
Nehody ani zranění zatím hlášeny nejsou. V Česku bude do servisů podle dovozce svoláno téměř pětačtyřicet tisíc vozidel Volkswagen, necelé dva tisíce Seatů a dalších téměř devět set Audi. Nejvíc je ale škodovek. „Mohu potvrdit, že svolávací akce se bude týkat modelů Octavia, Karoq, Kodiaq a Superb. V tuhle chvíli náš odhad hovoří o zhruba 150 tisících vozech,“ uvedl vedoucí Škoda Auto pro český trh Jiří Maláček.
Podle automobilky se svolávací akce týká části aut vyrobených mezi lety 2013 a 2024. Počet vozů vyžadujících opravu bude v Česku výjimečný. Jde o třetí velkou svolávací akci koncernu Volkswagen za posledních deset let. Při dieselgate bylo v tuzemsku svoláno přes 150 tisíc aut. V servisech se tehdy upravoval hlavně software řídicích jednotek motorů. Během testů se totiž vozidla při vypouštění emisí chovala jinak než v běžném provozu.
V rámci nynější svolávací akce se bude šroub nahrazovat novým, který má lepší ochranu proti korozi. Výměna bude bezplatná. Náklady koncernu Volkswagen mohou podle německých médií přesáhnout v přepočtu deset miliard korun.
Svolávací akci automobilky zatím připravují
V současnosti navíc podle nich interní pokyny Volkswagenu pro servisy uvádějí, že šroubů potřebných na výměnu teď není dost. Svolávací akci automobilky zatím připravují a na svých stránkách o ní ještě neinformují. „V řádu týdnů tuto svolávací akci spustíme. Zákazníky budeme kontaktovat napřímo buď my – Škoda Auto, nebo poté následně ve spolupráci s ministerstvem dopravy,“ avizoval Maláček.
„Stejně jako v případě jakéhokoliv jiného výrobku je to odpovědnost výrobce, potažmo distributora pro Českou republiku, aby o vadě informoval podle platných předpisů. A vadu podle platných předpisů, pokud možno, odstranil,“ uvedl mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
Pokud má teď auto problémový šroub v pořádku, na STK projde. V případě, že by byl ale prasklý nebo třeba chyběl, by šlo podle techniků o nebezpečnou závadu. Vozidlo by neprošlo a nesmělo by ani odjet po vlastní ose. „Lze předpokládat, že někteří uživatelé se patrně budou chtít soudně bránit,“ domnívá se Martin Bilík z odboru znalectví ve strojírenství a analýzy dopravních nehod Vysokého učení technického v Brně.
Jak poznat uvolněné řízení?
Problém řidiči na svém autě nemusejí poznat hned – i to je jeden z důvodů k preventivnímu zásahu. Samotné projevy uvolněného řízení se ale podle odborníků vysledovat dají.
„Pokud skutečně dojde k tomu nepravděpodobnému případu, že hlavička šroubu urezne a nedej bože dokonce upadne, tak by řidič měl v první řadě slyšet nějaký hluk z přední nápravy,“ sdělil mluvčí Škoda Auto Martin Ježek, podle něhož lze problém poznat třeba z chování volantu. „Může být i větší vůle nebo můžete mít pocit, že volantem musíte trochu jinak točit, aby vůz držel správný směr a podobně,“ vysvětlil.
Pokud by vozidlo jezdilo se závadou dlouho, může podle výrobce dojít k prasknutí skříně převodky. Odborníci pak varují i před poškozením druhého šroubu. „Když by šroub mohl vypadnout, tak řidič může ztratit kontrolu nad vozidlem a tím pádem by mohlo dojít k nějaké dopravní nehodě,“ varoval vedoucí učitel odborného výcviku ISŠA Brno Luboš Hřebec. Volkswagen už eviduje jednotky případů prasklé skříně převodky. Nehody ani zranění podle výrobce ani úřadů hlášeny nejsou.