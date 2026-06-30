Automobilky opakovaně upozorňují, že též v Česku stále jezdí auta s airbagem od japonské firmy Takata, který může způsobit i smrt. Na svolávací akce, které vyhlašují, nedorazily tisíce majitelů vozů. Svaz dovozců aut upozorňuje, že řada z nich je i kvůli slabinám v databázi ministerstva dopravy nedohledatelná. Nově by na svolávací akce mohly upozorňovat i stanice technické kontroly. K tomu ale bude nutná změna dvou zákonů. Nejrychlejším řešením tedy je vyhledat stránky výrobce a zadat VIN auta. Majitel vozu hned zjistí, zda se ho problém týká. Opravu vždy bezplatně provede daná automobilka. Vadné airbagy používalo více než třicet firem. Mezi nejvýznamnější patří Honda, Toyota, Nissan, Mazda, Škoda Auto, BMW, Seat, Ford, Mercedes-Benz, Volkswagen, General Motors i Tesla.
VideoV Česku stále jezdí auta s airbagem, který může způsobit i smrt
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