Ve Francii začíná další vlna demonstrací, v Lyonu byla rozehnána


24. 10. 2026AktualizovánoPrávě teď|Zdroj: ČTK, ČT24

Na řadě míst Francie v sobotu dopoledne začala další vlna demonstrací. V Lyonu už policie jednu rozehnala, v Orléans, kde začíná také dvoudenní sjezd krajně pravicového Národního sdružení (RN), bude zase v noci platit částečný zákaz vycházení. Na udržení pořádku má být v sobotu podle agentury AFP a webu listu Le Monde nasazeno na 70 tisíc policistů a četníků.

AFP uvedla, že v Lyonu na jihovýchodě země se sešlo na 150 lidí poblíž univerzity Lyon 3, tedy v oblasti, kde prefektura v sobotu zakázala veškeré shromažďování. Policie následně dav za použití slzného plynu rozehnala.

V Orléans v centrální Francii starosta Serge Grouard vyhlásil zákaz nočního vycházení pro osoby mladší 15 let od 21:00 do 06:00. Platit bude v noci na neděli a z neděle na pondělí. V tomto stošestnáctitisícovém městě se očekává téměř 15 tisíc příznivců Národního sdružení a také až 30 tisíc demonstrantů proti krajní pravici.

Nahrávám video
Zdroj: ČT24

„Zákaz vycházení platí i v Paříži v některých čtvrtích kolem náměstí Republiky. Policisté jsou mnohem silněji zastoupeni než minulý týden. Zde jich je asi o deset, dvacet procent více než minulý týden,“ informoval z francouzského hlavního města zpravodaj ČT Jan Šmíd.

„Prefektura zrušila původně plánovanou trasu z Náměstí Bastily. Oficiálně jsou důvody takové, že na ní nešlo všechno zabezpečit. Ovšem druhý důvod je prozaičtější. Oni jako kdyby tu demonstraci rozptýlili, dostali ji na kraj města a myslím si, že těch škod zde asi není možné napáchat tolik jako minulou sobotu,“ doplnil z Paříže Šmíd.

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Protesty v dalších zemích

Ve Francii se před týdnem uskutečnily akce proti zdražování, které svolalo protestní hnutí takzvaných žlutých vest a rovněž odbory a studentská a středoškolská hnutí. Podle různých zdrojů se jich zúčastnilo 550 tisíc až 800 tisíc lidí. Demonstrace provázely násilnosti, rabování obchodů nebo zapalování státních úřadů či radnic. Od té doby bylo dle ministerstva spravedlnosti zadrženo 2700 lidí a uvězněno 217 z nich.

Vláda se proto tuto sobotu rozhodla nasadit desetitisíce příslušníků bezpečnostních složek vybavených vrtulníky, drony i vodními děly. Úřady zároveň zakázaly neohlášené demonstrace. Uzavřeny jsou i některé kulturní instituce.

Různě motivovaná protestní shromáždění jsou ohlášena i v dalších evropských zemích, například Itálii či Španělsku. Komisař Rady Evropy pro lidská práva Michael O’Flaherty vyzval státy zasažené místy násilnými a rozsáhlými protesty, aby respektovaly právo občanů demonstrovat a aby při zajišťování veřejného pořádku upřednostňovaly zmírnění napětí, uvádí AFP.

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