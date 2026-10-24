Detektory dronů i kurzy první pomoci. Ukrajinci reagují na zhoršení bezpečnosti

Satelitní systém Starlink už nad Ukrajinou funguje bez omezení, potvrdil v sobotu prezident Volodymyr Zelenskyj. Kyjev si víc než týden stěžoval na výpadky, které Ukrajincům komplikovaly obranu před ruskými raketami a drony. Lidé ve městech mezitím reagují na zhoršenou bezpečnostní situaci po svém – v Záporoží jim pomáhají detektory dronů, roste zájem i o kurzy první pomoci.
„Tento přístroj nám pomáhá zachytit blížící se drony a přesunout se někam do bezpečí. Ne vždycky signál zachytí, ale cítíme se s ním klidněji,“ vysvětluje Kateryna Nikolenková. Výrobce tvrdí, že aparát má dosah až čtyři kilometry. Obraz z dronu zatím rodina zachytila jednou. Nedokázala ale určit, kudy přesně stroj letěl, ani kam dopadl.
Situace v Záporoží se podle Kateryny změnila hlavně v posledních měsících, kdy se nad městem začaly objevovat také malé FPV drony. „Začaly sem létat teprve nedávno, proto jsme se rozhodli chránit alespoň tímto způsobem,“ uvedla Kateryna s odkazem na přenosný detektor.
Kromě malých FPV dronů, které pravidelně ohrožují veřejnou dopravu, útočí na Záporoží také balistické střely a naváděné letecké pumy. Kvůli zhoršující se bezpečnostní situaci proto ve městě přibývají nové betonové kryty.
Zájem o kurzy první pomoci
Na rostoucí riziko reagují obyvatelé také zájmem o kurzy první pomoci. Na dvouhodinový výcvik organizace Centuria obvykle přichází třicet až čtyřicet lidí. Učí se rozpoznat závažnost zranění, zastavit krvácení, správně nasadit turniket (škrtidlo) nebo tamponovat ránu.
„Záporoží sousedí s frontou. V ohrožení už nejsou jen vojáci, ale všichni jeho obyvatelé,“ míní organizátor kurzu Stanislav Mažor. Mezi účastníky je i Olena, která podobný kurz absolvuje každý rok od roku 2023. Dovednosti by si dle ní měli lidé obnovovat alespoň dvakrát ročně.
„Člověk jde po městě a kdykoli může něco přiletět a zasáhnout jeho nebo někoho dalšího. Musíme vědět, jak pomoci sobě i lidem kolem nás,“ podotkla Olena.
V Záporoží se lidé obávají scénáře známého z měst přímo u fronty, kdy drony útočí na civilisty i jejich auta. Místní tomu říkají lidské safari. Kateryna zatím zůstává ve městě, stejně jako další obyvatelé. O odjezdu prý začne uvažovat až tehdy, kdy tyto stroje začnou pravidelně létat i nad čtvrtí, kde žije se svými třemi dětmi.