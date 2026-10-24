Detektory dronů i kurzy první pomoci. Ukrajinci reagují na zhoršení bezpečnosti


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Satelitní systém Starlink už nad Ukrajinou funguje bez omezení, potvrdil v sobotu prezident Volodymyr Zelenskyj. Kyjev si víc než týden stěžoval na výpadky, které Ukrajincům komplikovaly obranu před ruskými raketami a drony. Lidé ve městech mezitím reagují na zhoršenou bezpečnostní situaci po svém – v Záporoží jim pomáhají detektory dronů, roste zájem i o kurzy první pomoci.

„Tento přístroj nám pomáhá zachytit blížící se drony a přesunout se někam do bezpečí. Ne vždycky signál zachytí, ale cítíme se s ním klidněji,“ vysvětluje Kateryna Nikolenková. Výrobce tvrdí, že aparát má dosah až čtyři kilometry. Obraz z dronu zatím rodina zachytila jednou. Nedokázala ale určit, kudy přesně stroj letěl, ani kam dopadl.

Situace v Záporoží se podle Kateryny změnila hlavně v posledních měsících, kdy se nad městem začaly objevovat také malé FPV drony. „Začaly sem létat teprve nedávno, proto jsme se rozhodli chránit alespoň tímto způsobem,“ uvedla Kateryna s odkazem na přenosný detektor.

Kromě malých FPV dronů, které pravidelně ohrožují veřejnou dopravu, útočí na Záporoží také balistické střely a naváděné letecké pumy. Kvůli zhoršující se bezpečnostní situaci proto ve městě přibývají nové betonové kryty.

Rusko drony zasáhlo Čornomorsk. Zelenskyj potvrdil plný přístup ke Starlinku
Ruský dron nad Kyjevem – ilustrační foto

Zájem o kurzy první pomoci

Na rostoucí riziko reagují obyvatelé také zájmem o kurzy první pomoci. Na dvouhodinový výcvik organizace Centuria obvykle přichází třicet až čtyřicet lidí. Učí se rozpoznat závažnost zranění, zastavit krvácení, správně nasadit turniket (škrtidlo) nebo tamponovat ránu.

„Záporoží sousedí s frontou. V ohrožení už nejsou jen vojáci, ale všichni jeho obyvatelé,“ míní organizátor kurzu Stanislav Mažor. Mezi účastníky je i Olena, která podobný kurz absolvuje každý rok od roku 2023. Dovednosti by si dle ní měli lidé obnovovat alespoň dvakrát ročně.

„Člověk jde po městě a kdykoli může něco přiletět a zasáhnout jeho nebo někoho dalšího. Musíme vědět, jak pomoci sobě i lidem kolem nás,“ podotkla Olena.

V Záporoží se lidé obávají scénáře známého z měst přímo u fronty, kdy drony útočí na civilisty i jejich auta. Místní tomu říkají lidské safari. Kateryna zatím zůstává ve městě, stejně jako další obyvatelé. O odjezdu prý začne uvažovat až tehdy, kdy tyto stroje začnou pravidelně létat i nad čtvrtí, kde žije se svými třemi dětmi.

„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině
Vesnice Prosjana v Dněpropetrovské oblasti, která se nachází zhruba 30 kilometrů od válečné fronty, snímek z října 2026

Výběr redakce

V celé Francii demonstrovaly statisíce lidí, v Paříži čtvrt milionu, tvrdí odbory

V celé Francii demonstrovaly statisíce lidí, v Paříži čtvrt milionu, tvrdí odbory

12:15Aktualizovánopřed 2 mminutami
Na Slovensku končí volby vedení krajů a obcí, většina místností se uzavřela

Na Slovensku končí volby vedení krajů a obcí, většina místností se uzavřela

09:30Aktualizovánopřed 21 mminutami
Rusko drony zasáhlo Čornomorsk. Zelenskyj potvrdil plný přístup ke Starlinku

Rusko drony zasáhlo Čornomorsk. Zelenskyj potvrdil plný přístup ke Starlinku

10:38Aktualizovánopřed 29 mminutami
Detektory dronů i kurzy první pomoci. Ukrajinci reagují na zhoršení bezpečnosti

Detektory dronů i kurzy první pomoci. Ukrajinci reagují na zhoršení bezpečnosti

před 1 hhodinou
Lidé v Brně a dalších městech se sešli, aby podpořili ČT a ČRo

Lidé v Brně a dalších městech se sešli, aby podpořili ČT a ČRo

18:06Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Opozice kritizuje jednání o poplatcích. Média budou mít nezávislost, ujišťuje Babiš

Opozice kritizuje jednání o poplatcích. Média budou mít nezávislost, ujišťuje Babiš

05:53Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Orlí hnízdo, někdejší Hitlerovo horské sídlo, z velké části zničil požár

Orlí hnízdo, někdejší Hitlerovo horské sídlo, z velké části zničil požár

05:39Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Způsob jednání o poplatcích dle Pavla budí pochyby o záměrech předkladatelů

Způsob jednání o poplatcích dle Pavla budí pochyby o záměrech předkladatelů

14:15Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

V celé Francii demonstrovaly statisíce lidí, v Paříži čtvrt milionu, tvrdí odbory

Ve Francii dle odborů v sobotu protestovalo proti životním nákladům na 800 tisíc lidí, v Paříži vyšlo do ulic 250 tisíc lidí. Úřady uvádějí nižší účast. Po většinu doby byly protesty klidné, jen v závěru docházelo k násilnostem. Policie tak místy použila slzný plyn a vodní děla. Většina velkých měst omezila lokality, kde se shromáždění smějí konat. Krajní levice to odsuzuje a hrozí generální stávkou. Nejvýznamnější pařížská muzea zůstala v sobotu zavřená a pod dohledem policie. Na udržení pořádku mělo být nasazeno celkem na 70 tisíc policistů a četníků.
12:15Aktualizovánopřed 2 mminutami

Na Slovensku končí volby vedení krajů a obcí, většina místností se uzavřela

Na Slovensku lidé v sobotu volili nové vedení vesnic, měst a krajů. Na většině míst se místnosti uzavřely ve 20:00 a začalo sčítání hlasů, ve čtyřech obcích byl konec voleb posunutý kvůli problémům s hlasovacími lístky. Komunální a krajské volby se stejně jako v roce 2022 konají v jednom termínu. Hlasování podle šéfa státní volební komise Eduarda Burdy probíhalo až na výjimky hladce. Výsledky bude v noci na neděli zveřejňovat slovenský statistický úřad.
09:30Aktualizovánopřed 21 mminutami

Rusko drony zasáhlo Čornomorsk. Zelenskyj potvrdil plný přístup ke Starlinku

Rusko uvedlo, že v noci na sobotu drony zasáhlo ukrajinský přístav Čornomorsk a nákladní loď směřující do Oděsy. Informuje o tom agentura Reuters. Ukrajina informovala o zásahu petrochemické továrny v ruské Samarské oblasti či průmyslové zóny v Omsku. K systémům Starlink a Starshield, které Kyjev v bojích využívá, má země obnovený přístup bez omezení rychlosti, oznámil v sobotu odpoledne ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který tak potvrdil dřívější informace médií.
10:38Aktualizovánopřed 29 mminutami

Detektory dronů i kurzy první pomoci. Ukrajinci reagují na zhoršení bezpečnosti

Satelitní systém Starlink už nad Ukrajinou funguje bez omezení, potvrdil v sobotu prezident Volodymyr Zelenskyj. Kyjev si víc než týden stěžoval na výpadky, které Ukrajincům komplikovaly obranu před ruskými raketami a drony. Lidé ve městech mezitím reagují na zhoršenou bezpečnostní situaci po svém – v Záporoží jim pomáhají detektory dronů, roste zájem i o kurzy první pomoci.
před 1 hhodinou

Orlí hnízdo, někdejší Hitlerovo horské sídlo, z velké části zničil požár

Rozsáhlý požár v noci na sobotu z velké části zničil Kehlsteinhaus, známý také jako Orlí hnízdo, někdejší horské sídlo nacistického vůdce Adolfa Hitlera v bavorských Alpách. Napsala to agentura DPA, podle níž ještě ráno na místě hořelo. Odpoledne už byly plameny uhašeny. Policie oznámila, že v souvislosti s požárem, který byl podle všeho založen úmyslně, zadržela podezřelého.
05:39Aktualizovánopřed 4 hhodinami

„Nejsem žádný hrdina. Stačí mi, že jsem přežil,“ říká válečný veterán

Harry Arnstein se narodil v Brně do židovské rodiny, před nacisty uprchl s rodinou do Jugoslávie a později skončil v italském koncentračním táboře. Po osvobození britskou armádou se přidal k Československé samostatné obrněné brigádě. Jako sedmnáctiletý chlapec bojoval proti Němcům u francouzského Dunkerku. Po válce se na krátkou dobu vrátil do Československa. Záhy odešel za rodiči do Spojených států, kde žije devětadevadesátiletý válečný veterán dodnes.
před 5 hhodinami

Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

Řecká Asociace nezávislých pediatrů Attiky zdůraznila potřebu včasného rozpoznání obezity u dětí a dospívajících a individuálního přístupu k její léčbě, který zahrnuje dlouhodobou péči a aktivní zapojení rodiny, a to v souvislosti s novými doporučeními Světové zdravotnické organizace (WHO) zveřejněnými 7. října.
před 11 hhodinami

Tajfun na Tchaj-wanu si vyžádal jednu oběť, zraněných jsou stovky

Tajfun Champi na Tchaj-wanu připravil o život jednoho člověka a stovky dalších zranil, statisíce lidí navíc neměly elektřinu. Déšť a silný vítr, který vyvracel stromy, pokračovaly přes noc až do sobotního rána místního času (noc na sobotu SELČ), napsala agentura AP.
06:39Aktualizovánopřed 12 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

před 11 hhodinami
„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

včera v 13:56
Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

22. 10. 2026
Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

22. 10. 2026
Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

21. 10. 2026
EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

21. 10. 2026
Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty

Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty

20. 10. 2026
Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam

Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam

20. 10. 2026
Rok od krádeže v Louvru. Evropská muzea dál čelí problémům se zabezpečením

Rok od krádeže v Louvru. Evropská muzea dál čelí problémům se zabezpečením

19. 10. 2026
Trump opakuje Putinovy narativy a poškozuje zájmy Ukrajiny, míní bezpečnostní expert

Trump opakuje Putinovy narativy a poškozuje zájmy Ukrajiny, míní bezpečnostní expert

19. 10. 2026
Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

16. 10. 2026
Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

16. 10. 2026
Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

15. 10. 2026
Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

14. 10. 2026
Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

14. 10. 2026
Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

13. 10. 2026
Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

13. 10. 2026
Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

12. 10. 2026
Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

12. 10. 2026
Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

9. 10. 2026
Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

9. 10. 2026
Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

9. 10. 2026
„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

8. 10. 2026
Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

7. 10. 2026