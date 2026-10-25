Demokraté v klíčové Iowě dotáhli republikány, zásadním tématem voleb je rakovina

Ve Spojených státech vrcholí kampaň před volbami do Kongresu, v nichž se čeká těsný souboj o Senát. Jedním z klíčových států bude Iowa. Demokraté tam v průzkumech dotáhli republikány – a podle tamních voličů si lépe vedou v klíčové oblasti zdravotnictví.
Pětaosmdesát procent rozlohy Iowy tvoří zemědělská půda. Lidé si zde nyní kladou otázku, jestli je odvětví, které je obklopuje a živí, zároveň nezabíjí. Mnoho z bezpočtu vodních zdrojů včetně studní je totiž podle měření výrazně znečištěných dusičnany, které se do nich dostávají z hnojiv. Místní v této souvislosti připomínají studie, které právě tyto látky a intenzivní zemědělství označují za spoluviníka růstu incidence rakoviny, která je druhá nejvyšší z celých Spojených států.
Lékaři upozorňují, že příčiny tohoto jevu jsou komplexní. Ekologové připomínají, že i největší město státu lidem opakovaně nařídilo omezit spotřebu vody. „V řece jí bylo dost, ale nestíhali ji čistit tak rychle, aby lidem tekla voda vyhovující ekologickým předpisům,“ podotkla Kerri Johannsenová z Iowa Environmental Council.
Místní voliči znečištění vody a výskyt rakoviny označují za nejpalčivější témata. Republikáni navrhují investice do výzkumu. Demokraté, kteří vládní kandidáty dotahují v preferencích, mluví hlavně o dostupnější lékařské péči. „Chci bojovat za to, aby každý Iowan a každý Američan měl přístup k finančně dostupné lékařské péči. Jak jsem zmínil – kde žijete nemá určovat to, zda žijete,“ prohlásil tamní kandidát Demokratické strany na senátora Josh Turek.
Změna v zemědělství
Art Cullen, vydavatel novin Storm Lake Times Pilot, psal o znečištění vody a možném spojení s výskytem rakoviny už před půl stoletím. V roce 2017 dostal Pulitzerovu cenu za rozkrytí snah velkých zemědělských hráčů zakrýt podíl na kontaminaci vody. „Změna nepřijde od politického systému, o tom jsem přesvědčený. Změna přijde prostřednictvím trhu a přírody, která nás donutí podrobit se jejím potřebám,“ míní Cullen.
Zack Smith a skupina dalších farmářů nečeká na politiky, o změnu se snaží sami. Omezují orbu a hnojení. Používají postupy šetrnější k přírodě a dle jejich tvrzení i k peněženkám. „Mám nižší náklady, nižší spotřebu nafty i energie. A přitom moje výnosy jsou díky tomu skoro stejně dobré, ne-li lepší. Navíc nás to činí odolnějšími,“ popisuje Smith výhody šetrného hospodaření.
Zmiňuje také, že jeho přístup stále naráží na odpor velkých firem. Zdůraznil, že chce ale dál vzdělávat veřejnost i ostatní farmáře tak, aby si uvědomili vážnost problémů způsobených intenzivním zemědělstvím.