Dva exmanažeři Volkswagenu dostali kvůli dieselgate tresty vězení, dva podmínku

Emisní aféra, pro kterou se vžil název dieselgate, vypukla v září 2015. Americká agentura pro životní prostředí odhalila, že německý koncern instaloval do dieselových motorů podvodný software, který dokázal falšovat výsledky emisních testů na ekologicky přívětivé hodnoty. Volkswagen tehdy přiznal, že software instaloval do jedenácti milionů naftových aut po celém světě.

Podle pondělního verdiktu soudu v Braunschweigu se prokázalo, že obžalovaní o manipulaci s dieselovými motory věděli. Na vývoji softwaru se totiž přímo podíleli nebo proti jeho nasazení nezakročili.

Nejvyšší trest dostal bývalý vedoucí vývoje dieselových motorů Jens Hadler. Soud ho poslal do vězení na čtyři a půl roku. Někdejší vedoucí oddělení techniky pohonu Hanno Jelden by si měl odpykat trest dva roky a sedm měsíců za mřížemi. Bývalý šéf vývoje značky Volkswagen Heinz-Jakob Neusser, který měl ze čtyř obžalovaných dříve u Volkswagenu nejvyšší postavení, dostal podmíněný trest rok a tři měsíce, další bývalý manažer, kterého list Handelsblatt označuje jen jako Thorstena D., dostal též podmíněný trest, a to rok a deset měsíců. Rozsudek ještě není pravomocný, lze se proti němu odvolat.