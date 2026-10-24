Lidé v Brně a dalších městech se sešli, aby podpořili ČT a ČRo


24. 10. 2026Aktualizovánopřed 18 mminutami|Zdroj: ČTK

Lidé v několika městech v sobotu vyjadřovali nesouhlas s chystanými změnami ve financování veřejnoprávních médií. Účastníci shromáždění přišli podpořit nezávislost České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo), které podle nich mají patřit občanům, nikoli politikům. Demonstrace se konaly v Brně, Liberci či Českých Budějovicích. Koaliční poslanci v noci poslali návrh na zrušení poplatků do druhého čtení navzdory odporu opozice.

V Brně akce, kterou uspořádal spolek Milion chvilek pro demokracii, začala v 16:30 a skončila přibližně o hodinu a půl později, už kolem 16:00 ale na náměstí postávali lidé. Někteří z nich měli české vlajky, jiní transparenty s nápisy jako „Média nedáme“, „Babiš končí, tak kope“ či „Média nemají patřit politikům“. Na pódiu se během akce vystřídalo několik řečníků, kteří hovořili především o demokracii, svobodě médií a nutnosti zachování současného stavu financování. Shromáždění lidé živě reagovali, skandovali například „Média nedáme“ nebo „Máme toho dost!“.

Tajemník městské části Brno-střed Petr Štika pro ČTK odhadl, že demonstrujících celkem byly asi čtyři tisíce.

Pořadatelé akce v pozvánce zdůraznili, že v současné situaci nejde o pouhou technickou úpravu pravidel, ale o klíčový krok k udržení svobodných a nezávislých médií. „Nejde o drobnou technickou změnu. Jde o to, jestli budeme mít i v budoucnu média, která mohou svobodně informovat, kontrolovat moc a poskytovat ověřené informace všem bez rozdílu. Proto se dnes (v sobotu) scházíme. Pokojně, důstojně a společně,“ uvedli.

Nahrávám video
Zdroj: ČT24

„Vláda říká, že jen plní sliby a že lidem ušetří. Tak si to řekněme na rovinu. Platit budeme dál. Jen ne poplatkem, ale z daní. A o tom, kolik televize a rozhlas dostanou, bude každý rok rozhodovat vláda. Podle návrhu jim rovnou vezme 1,4 miliardy ročně. Dnes platíme my, a proto se nás média nemusí bát. Zítra bude platit vláda. A kdo platí, ten poroučí,“ poznamenala v prohlášení za pořadatelský spolek Marija Wazi.

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Spolek Milion chvilek svolal protest proti zrychlenému jednání sněmovny o převodu financování ČT a ČRo na stát i na nedělní odpoledne od 16:00 na pražské Staroměstské náměstí. Ve videu zveřejněném na facebooku spolku to řekl předseda organizace Mikuláš Minář.

Setkání na podporu předvídatelného a udržitelného financování veřejnoprávních médií se v sobotu ve 12:00 uskutečnilo také na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích. Podle policejní mluvčí Štěpánky Schwarzové bylo shromáždění poklidné a obešlo se bez zásahů policie.

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Demonstrace v Liberci

V Liberci se demonstranti vymezovali proti postupu vlády premiéra Andreje Babiše (ANO). „Vidíme opakované napadání občanské společnosti, dehonestaci lidskoprávních organizací, útoky na nezávislé soudy včetně ústavního. A dnes se vláda snaží změnou financování ovládnout nezávislost veřejnoprávních médií. Útočí na vše, co nemá pod svojí kontrolou zcela podle slovenského vzoru nebo dle vzoru Babišova přítele Viktora Orbána. Tato vláda se už nebojí ničeho – tedy kromě nás, kterým není osud této země lhostejný. Proto si myslím, že je naší povinností se hlasitě ozvat,“ vyzval přítomné Zdeněk Kupka z libereckého Divadla F. X. Šaldy.

To, čeho jsou lidé v posledních hodinách svědky, je dle Kupky jenom vrchol ledovce. „Už nejde jen o Českou televizi a Český rozhlas, ale v širším kontextu jsme svědky postupného útoku na demokratické instituce,“ míní. I když věří, že v tuto chvíli nehrozí, že by byla přímo ohrožena demokracie v této zemi, současná vláda se podle něj systematicky snaží podrývat podmínky jejího fungování. „Chce si tak usnadnit prosazování vlastních zájmů a pokud možno si pojistit setrvání u moci. Nedejme se,“ vyzval Kupka.

Lidé přišli na hlavní liberecké náměstí s transparenty, na nichž byla hesla jako „Zlu se neustupuje“, „Veřejnoprávní, ne vládní“ nebo „Mluvíte o formalitě, je to krůček k totalitě“. Mnozí z nich dávali najevo, že mají obavy z návratu totality, kterou sami zažili.

Opozice kritizuje jednání o poplatcích. Média budou mít nezávislost, ujišťuje Babiš
Předseda hnutí STAN Vít Rakušan

Pracovníci ČT a ČRo v reakci na dění ve sněmovně vyhlásili na úterý 3. listopadu celodenní stávku. Opozice mluví o zestátnění ČT a ČRo a o ohrožení nezávislosti médií. Kvůli formě, jakou koalice projednávání prosadila, se opozice chystá obrátit na Ústavní soud a Evropskou komisi.

Návrh novely, který předpokládá zrušení poplatků pro ČT a ČRo a jejich financování ze státního rozpočtu, nakonec sněmovna po mnohahodinovém jednání poslala hlasy vládních poslanců do druhého čtení v sobotu ve 4:36. Opozice zamítnutí návrhu ani vrácení normy vládě k přepracování neprosadila. Avizovala však, že bude proti návrhu bojovat v dalším legislativním procesu.

Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) při projednávání ve sněmovně uvedl, že jde o běžné evropské řešení. „Odmítám představu, že změna financování veřejnoprávních médií je útokem na demokracii nebo konec nezávislosti veřejnoprávních médií,“ zdůraznil.

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Prezident Petr Pavel

Šéf SPD Tomio Okamura návrh zákona označil za jeden z klíčových bodů programu svého hnutí. Premiér Andrej Babiš (ANO) na sociálních sítích nastínil, že financování ČT a ČRo po zrušení poplatků zaručí zákon jako mandatorní výdaj a bude navázáno na inflaci. Veřejnoprávní média podle něj získají větší jistotu, stabilitu a nezávislost.

ČT by podle návrhu měla v příštím roce získat z rozpočtu v měsíčních platbách celkem 5,74 miliardy korun, o miliardu méně, než letos plánuje vybrat z poplatků. Vedení ČT už varovalo, že návrh považuje do velké míry za likvidační. Český rozhlas by měl dostat od státu 2,065 miliardy korun, tedy o zhruba 400 milionů méně.

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