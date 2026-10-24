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Způsob jednání o poplatcích za ČT a ČRo dle Pavla budí pochyby o záměrech předkladatelů. Vyzval k utišení emocí Zobrazit

Způsob jednání o poplatcích dle Pavla budí pochyby o záměrech předkladatelů


před 12 mminutami|Zdroj: ČTK

Neočekávané zařazení a noční víkendové hlasování o návrhu novely zákona, jež ruší poplatky pro Českou televizi a Český rozhlas, podkopává víru v dobré úmysly a vede k vážným pochybnostem o záměrech předkladatelů, napsal v sobotu odpoledne na síti X prezident Petr Pavel. Doplnil, že média veřejné služby řadí mezi základní pilíře české demokracie a každé velké změně má předcházet široká odborná i veřejná diskuse.

Prezident zároveň uvedl, že vyhrocenou situaci ve sněmovně sleduje se znepokojením. „Žádám, aby politici utišili emoce a vrátili se k věcné debatě, aby dodržovali zavedená sněmovní pravidla a aby obnovili základní respekt mezi koalicí a opozicí. Žádám o demokratické chování a důstojnost. Totéž, věřím, od politiků očekává veřejnost,“ napsala hlava státu.

Podrobnosti připravujeme.

Krajně neobvyklé, hodnotí analytici a politologové noční jednání o poplatcích
Jednání Poslanecké sněmovny o rušený poplatků za ČT a ČRo, 23. 10. 2026

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