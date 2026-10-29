Počet obětí srážky vlaků ve Španělsku vzrostl na 69


před 13 mminutami|Zdroj: ČTK

Počet obětí středeční srážky vlaků v centrální části Španělska v provincii Toledo vzrostl na 69, oznámil ve čtvrtek Emiliano García-Page, předseda vlády regionu Kastilie-La Mancha, kde se neštěstí stalo. Dodal, že na místě neštěstí byly nalezeny další lidské pozůstatky.

Ze 110 osob, které byly po železniční nehodě hospitalizovány, pět desítek zůstává v nemocnici. Ve Španělsku ve čtvrtek začal třídenní státní smutek a v poledne země uctila oběti středeční tragédie minutou ticha.

Český občan, který cestoval v jednom z vlaků, nadále není mezi identifikovanými oběťmi neštěstí ani mezi hospitalizovanými, sdělil mluvčí českého ministerstva zahraničí Adam Čörgő.

García-Page také uvedl, že stále pokračuje odstraňování vraků vagonů, které ve středu ráno po srážce u obce Urda vykolejily. Vyzval rovněž veřejnost, aby dále přicházela do nemocnic darovat krev.

Počet obětí srážky vlaků ve Španělsku vzrostl na 68. Může za ni chyba dispečerů
Srážka rychlovlaků ve Španělsku (28. říjen 2026)

Jednání krizového štábu v Toledu se ve čtvrtek zúčastnil kromě šéfa regionální vlády i španělský ministr dopravy Óscar Puente a premiér Pedro Sánchez. „Pracujeme dnem i nocí, abychom objasnili každý detail této tragédie a posílili bezpečnostní opatření, aby se už nikdy nic podobného nestalo,“ řekl Sánchez, který se v poledne přesunul do řídícího střediska v železniční stanici Madrid-Atocha.

Toto středisko převzalo ve středu ráno řízení železničního provozu na trati Madrid-Sevilla poté, co v 8:30 kvůli počítačovému výpadku selhal bezpečnostní systém LZB. Výpadek automaticky zastavil šest vlaků na úseku dlouhém 69 kilometrů. Jejich strojvedoucí posléze dostali z dispečerského střediska pokyny, aby se opět rozjeli. Jedna ze souprav, která stála před stanicí v obci Urda, ale z nejasných příčin zůstala na místě a krátce před devátou do ní narazil druhý vlak. V jednom bylo téměř 400 lidí a ve druhém 147.

K velkému vlakovému neštěstí došlo ve Španělsku také v lednu letošního roku.

Počet obětí vlakové nehody ve Španělsku vzrostl na 43, pátrání pokračuje
Trosky vlaku na místě vykolejení dvou vysokorychlostních vlaků poblíž Adamuzu v Córdobě ve Španělsku

Výběr redakce

Dnipro hlásí řadu mrtvých. Rusko tvrdí, že čelilo masivnímu úderu

Dnipro hlásí řadu mrtvých. Rusko tvrdí, že čelilo masivnímu úderu

09:25Aktualizovánopřed 1 mminutou
Počet obětí srážky vlaků ve Španělsku vzrostl na 69

Počet obětí srážky vlaků ve Španělsku vzrostl na 69

před 13 mminutami
ANO přišlo o své zastupitele v Turnově, budou vystupovat jako nezařazení

ANO přišlo o své zastupitele v Turnově, budou vystupovat jako nezařazení

09:38Aktualizovánopřed 25 mminutami
V Praze poprvé společně zasedají česká a maďarská vláda

V Praze poprvé společně zasedají česká a maďarská vláda

11:15Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Izraelská policie odmítla tvrzení o krádeži voleb arabskými stranami, píše ToI

Izraelská policie odmítla tvrzení o krádeži voleb arabskými stranami, píše ToI

11:56Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Ropná skvrna uzavřela pláže a ohrožuje vodní zdroje v Emirátech

Ropná skvrna uzavřela pláže a ohrožuje vodní zdroje v Emirátech

12:07Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Analýza výsledků voleb v Izraeli: Hrozí zemi další nekonečná volební smyčka?

VideoAnalýza výsledků voleb v Izraeli: Hrozí zemi další nekonečná volební smyčka?

před 2 hhodinami
Záplavy způsobily sesuv půdy v thajském turistickém letovisku

Záplavy způsobily sesuv půdy v thajském turistickém letovisku

před 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Dnipro hlásí řadu mrtvých. Rusko tvrdí, že čelilo masivnímu úderu

Ruský dronový útok na železniční stanici v Dnipru zabil čtrnáct lidí a dalších čtrnáct zranil, oznámil náčelník správy ukrajinské Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža. Ukrajina v noci zasáhla dronovými útoky chemické závody v Baškortostánu a Tulské oblasti, včetně továren spojených s ruským vojenským průmyslem, píše server Kyiv Post. Rusko tvrdí, že jeho protivzdušná obrana zničila přes noc rekordních 1214 ukrajinských dronů, na řadě letišť v zemi včetně Moskvy byl přechodně omezen provoz. Kyjev situaci zatím nekomentoval a tvrzení ruských úřadů nelze nezávisle ověřit.
09:25Aktualizovánopřed 1 mminutou

Počet obětí srážky vlaků ve Španělsku vzrostl na 69

Počet obětí středeční srážky vlaků v centrální části Španělska v provincii Toledo vzrostl na 69, oznámil ve čtvrtek Emiliano García-Page, předseda vlády regionu Kastilie-La Mancha, kde se neštěstí stalo. Dodal, že na místě neštěstí byly nalezeny další lidské pozůstatky.
před 13 mminutami

V Praze poprvé společně zasedají česká a maďarská vláda

V pražské Kramářově vile ve čtvrtek poprvé společně jednají tuzemská a maďarská vláda. Mezivládní konzultace využili k bilaterální schůzce premiéři Andrej Babiš (ANO) a Péter Magyar, separátní jednání se svými protějšky měli na programu i další ministři. Maďarského premiéra doprovází osm členů jeho kabinetu. Rokování se dle Úřadu vlády zaměří hlavně na konkurenceschopnost Evropské unie, energetickou bezpečnost, migraci, budoucnost evropského rozpočtu a rozšíření Unie. Odpoledne maďarského premiéra přijme i prezident Petr Pavel.
11:15Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Izraelská policie odmítla tvrzení o krádeži voleb arabskými stranami, píše ToI

Izraelská policie rozporuje tvrzení strany Likud premiéra Benjamina Netanjahua, že strany izraelských Arabů ukradly volby, píše server The Times of Israel (ToI). Krajně pravicový ministr národní bezpečnosti Itamar Ben Gvir ve čtvrtek přesto na síti X vyzval k zatčení vůdců arabských stran, které nařkl z přijetí peněz z Kataru. V úterý se v Izraeli konaly parlamentní volby do 120členného Knesetu, v nichž žádný blok nezískal většinu.
11:56Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Ropná skvrna uzavřela pláže a ohrožuje vodní zdroje v Emirátech

Ropa unikající z poškozeného tankeru v Hormuzském průlivu dosáhla pobřeží Spojených arabských emirátů (SAE). Pláže jsou do odvolání uzavřené v Šardžá, oblíbeném letovisku Rás al-Chajma i v emirátu Umm al-Kuvajn, informoval web Time Out Dubai. V zemi se od začátku října šířily zprávy o silném benzinovém zápachu linoucím se z moře, a to i v severních čtvrtích Dubaje. Únik ropy vyvolal obavy o životní prostředí.
12:07Aktualizovánopřed 1 hhodinou

VideoAnalýza výsledků voleb v Izraeli: Hrozí zemi další nekonečná volební smyčka?

Průběžné výsledky prvních izraelských voleb od tragického 7. října 2023 potvrzují hluboké rozdělení tamní společnosti. Likud Benjamina Netanjahua si sice drží pozici nejsilnější strany, k parlamentní většině mu ale dle průběžných výsledků několik křesel chybí. Blízkovýchodní zpravodaj ČT David Borek v podcastu Za Horizont popisuje, proč je sestavování vlády matematickou i politickou hádankou a jaká nečekaná spojenectví mohou hrát klíčovou roli. Sledujeme stálice i nováčky izraelské scény v zemi, kde je i volební pat národním sportem. Moderuje Veronika Chraščová.
před 2 hhodinami

Záplavy způsobily sesuv půdy v thajském turistickém letovisku

Silné a vytrvalé deště během týdne pohltily thajský ostrov Phuket. Voda zalila jak stejnojmenné hlavní město ostrova, tak i turistické letovisko Patong. U něj se navíc sesula půda, která k neštěstí přidala i vrstvu bahna. Tamní úřady varovaly obyvatele, aby přesunuli své věci, elektrické spotřebiče a cennosti do vyšších pater. Na místech probíhají odklízecí a vyprošťovací práce.
před 2 hhodinami

Volkswagen hlásí výrazný propad zisku, Škoda naopak růst

Německá automobilová skupina Volkswagen v prvních devíti měsících roku hospodařila s provozním ziskem 0,1 miliardy eur (2,43 miliardy korun), což je meziroční pokles o 98,7 procenta. Naopak Škoda Auto, která je součástí koncernu, zaznamenala meziroční růst provozního zisku o 7,4 procenta na 1,92 miliardy eur (46,8 miliardy korun).
08:58Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Běloruští pohraničníci nutí migranty k sabotážím na hranicích, odhalila investigace

Běloruští pohraničníci nutí migranty k sabotážím na hranicích, odhalila investigace

27. 10. 2026
Srbští studenti zvítězili ve volbách. Teď je čeká boj s korupcí a obnova právního státu

Srbští studenti zvítězili ve volbách. Teď je čeká boj s korupcí a obnova právního státu

27. 10. 2026
Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

24. 10. 2026
„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

23. 10. 2026
Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

22. 10. 2026
Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

22. 10. 2026
Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

21. 10. 2026
EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

21. 10. 2026
Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty

Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty

20. 10. 2026
Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam

Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam

20. 10. 2026
Rok od krádeže v Louvru. Evropská muzea dál čelí problémům se zabezpečením

Rok od krádeže v Louvru. Evropská muzea dál čelí problémům se zabezpečením

19. 10. 2026
Trump opakuje Putinovy narativy a poškozuje zájmy Ukrajiny, míní bezpečnostní expert

Trump opakuje Putinovy narativy a poškozuje zájmy Ukrajiny, míní bezpečnostní expert

19. 10. 2026
Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

16. 10. 2026
Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

16. 10. 2026
Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

15. 10. 2026
Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

14. 10. 2026
Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

14. 10. 2026
Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

13. 10. 2026
Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

13. 10. 2026
Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

12. 10. 2026
Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

12. 10. 2026
Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

9. 10. 2026
Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

9. 10. 2026
Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

9. 10. 2026