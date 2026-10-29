Počet obětí srážky vlaků ve Španělsku vzrostl na 69

Počet obětí středeční srážky vlaků v centrální části Španělska v provincii Toledo vzrostl na 69, oznámil ve čtvrtek Emiliano García-Page, předseda vlády regionu Kastilie-La Mancha, kde se neštěstí stalo. Dodal, že na místě neštěstí byly nalezeny další lidské pozůstatky.
Ze 110 osob, které byly po železniční nehodě hospitalizovány, pět desítek zůstává v nemocnici. Ve Španělsku ve čtvrtek začal třídenní státní smutek a v poledne země uctila oběti středeční tragédie minutou ticha.
Český občan, který cestoval v jednom z vlaků, nadále není mezi identifikovanými oběťmi neštěstí ani mezi hospitalizovanými, sdělil mluvčí českého ministerstva zahraničí Adam Čörgő.
García-Page také uvedl, že stále pokračuje odstraňování vraků vagonů, které ve středu ráno po srážce u obce Urda vykolejily. Vyzval rovněž veřejnost, aby dále přicházela do nemocnic darovat krev.
Jednání krizového štábu v Toledu se ve čtvrtek zúčastnil kromě šéfa regionální vlády i španělský ministr dopravy Óscar Puente a premiér Pedro Sánchez. „Pracujeme dnem i nocí, abychom objasnili každý detail této tragédie a posílili bezpečnostní opatření, aby se už nikdy nic podobného nestalo,“ řekl Sánchez, který se v poledne přesunul do řídícího střediska v železniční stanici Madrid-Atocha.
Toto středisko převzalo ve středu ráno řízení železničního provozu na trati Madrid-Sevilla poté, co v 8:30 kvůli počítačovému výpadku selhal bezpečnostní systém LZB. Výpadek automaticky zastavil šest vlaků na úseku dlouhém 69 kilometrů. Jejich strojvedoucí posléze dostali z dispečerského střediska pokyny, aby se opět rozjeli. Jedna ze souprav, která stála před stanicí v obci Urda, ale z nejasných příčin zůstala na místě a krátce před devátou do ní narazil druhý vlak. V jednom bylo téměř 400 lidí a ve druhém 147.
K velkému vlakovému neštěstí došlo ve Španělsku také v lednu letošního roku.