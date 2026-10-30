Izrael sečetl všechny hlasy po volbách, většinu v Knesetu nemá ani jeden blok


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Dosavadní vládní koalice premiéra Benjamina Netanjahua bude mít v novém sto dvacetičlenném Knesetu třiapadesát křesel, blok čtyř opozičních stran osmačtyřicet poslanců a zbývajících devatenáct mandátů připadne arabským stranám. Vyplývá to z konečných výsledků úterních parlamentních voleb, které izraelská volební komise zveřejnila v noci na pátek. Informoval o tom server The Times of Israel.

Konečné oficiální výsledky budou 4. listopadu předány izraelskému prezidentovi Jicchakovi Herzogovi, a to po prověření případných pochybení a vyřízení stížnosti. Členové 26. Knesetu pak složí přísahu 10. listopadu.

Podle konečných výsledků získal Netanjahuův Likud 27 mandátů, tedy o jeden více, než uváděly předběžné výsledky. Krajně pravicová osadnická koalice Náboženský sionismus ministra financí Becalela Smotriče získala šest mandátů, krajně pravicová Židovská síla ministra národní bezpečnosti Itamara Ben Gvira sedm. Vládní sefardská náboženská strana Šas bude mít v Knesetu šest křesel a vládní aškenázský náboženský blok Jednotný judaismus tóry sedm.

Jednadvacet křesel v Knesetu získala nová opoziční centristická strana Jašar bývalého náčelníka generálního štábu Gadiho Eisenkota. Dvě nové opoziční koalice, Spolu expremiérů Jaira Lapida a Naftaliho Bennetta a Demokraté, sdružující někdejší dominantní středolevou Stranu práce a levicový Merec, získaly dvanáct, respektive osm mandátů. Opoziční blok v parlamentu doplňuje nacionalistická sekulární strana Izrael je náš domov bývalého ministra obrany Avigdora Liebermana se sedmi poslanci.

Rekordní zisk arabských stran

Rekordní počet devatenácti poslanců pak budou mít v novém složení Knesetu arabské strany. Jednotná kandidátka, která sdružuje arabské formace Balad, Hadaš a Taal, získala jedenáct mandátů, arabská islamistická formace Raam osm mandátů.

Strana Likud ve středu prohlásila, že arabské strany, které „podporují terorismus a zničení židovského státu“, volby ukradly. Podle Likudu tyto strany využily korupce, výhrůžek, násilí a klamu, aby zvýšily účast arabských voličů při hlasování. Sám Netanjahu arabské strany z krádeže voleb obvinil již v úterý. Ben Gvir pak dnes vyzval tajnou službu Šin Bet, aby okamžitě zatkla vůdce arabských stran, které označil za podezřelé z toho, že přijali peníze z Kataru. Ten nařčení odmítl.

Izraelská policie odmítla tvrzení o krádeži voleb arabskými stranami, píše ToI
Povolební nálada ve štábu Likudu, 28. října 2026

Konečná volební účast činila 77,9 procenta oprávněných voličů, odevzdáno bylo více než 5,7 milionu hlasů. Ve volbách kandidovalo celkem 37 stran a hnutí, zbývající nepřekročily práh 3,25 procenta odevzdaných hlasů.

Současná vládní koalice je u moci od roku 2022, v tehdejších volbách Likud získal 32 mandátů a vládní koalice měla zpočátku 64 mandátů. Strany, které volí převážně arabská menšina, získaly v minulých volbách pouze deset poslanců.

Analýza výsledků voleb v Izraeli: Hrozí zemi další nekonečná volební smyčka?
Horizont ČT24 | 29. října | 26.

Výběr redakce

Státní vyznamenání ukazují, na co mohou být Češi hrdí, míní Burýšek

VideoStátní vyznamenání ukazují, na co mohou být Češi hrdí, míní Burýšek

před 4 hhodinami
Zemřel herec Patrick Stewart. Proslavil se filmy X-Men nebo v seriálu Star Trek

Zemřel herec Patrick Stewart. Proslavil se filmy X-Men nebo v seriálu Star Trek

včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami
Debatu o rušení poplatků pro ČT a ČRo přerušil sněmovní výbor do prosince

Debatu o rušení poplatků pro ČT a ČRo přerušil sněmovní výbor do prosince

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Za zastřelení loveckého psa dostal myslivec tříletý zákaz činnosti

VideoZa zastřelení loveckého psa dostal myslivec tříletý zákaz činnosti

před 7 hhodinami
Počet obětí srážky vlaků ve Španělsku vzrostl na 69

Počet obětí srážky vlaků ve Španělsku vzrostl na 69

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Rusko zasáhlo nádraží v Dnipru, město hlásí řadu mrtvých

Rusko zasáhlo nádraží v Dnipru, město hlásí řadu mrtvých

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Von der Leyenová chce prohloubit spolupráci s Kanadou v AI či energetice

Von der Leyenová chce prohloubit spolupráci s Kanadou v AI či energetice

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Kvůli nálezu ostatků v Postoloprtech zahájila policie úkony trestního řízení

Kvůli nálezu ostatků v Postoloprtech zahájila policie úkony trestního řízení

před 10 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Izrael sečetl všechny hlasy po volbách, většinu v Knesetu nemá ani jeden blok

Dosavadní vládní koalice premiéra Benjamina Netanjahua bude mít v novém sto dvacetičlenném Knesetu třiapadesát křesel, blok čtyř opozičních stran osmačtyřicet poslanců a zbývajících devatenáct mandátů připadne arabským stranám. Vyplývá to z konečných výsledků úterních parlamentních voleb, které izraelská volební komise zveřejnila v noci na pátek. Informoval o tom server The Times of Israel.
před 1 hhodinou

Zemřel herec Patrick Stewart. Proslavil se filmy X-Men nebo v seriálu Star Trek

Ve věku 86 let zemřel britský herec Patrick Stewart, který je známý jako kapitán Jean-Luc Picard ze seriálu Star Trek: Nová generace nebo z filmů X-Men, kde ztvárnil roli profesora Charlese Xaviera. Na divadle ztvárnil řadu shakespearovských rolí. Zemřel ve středu v Los Angeles po boji s Alzheimerovou chorobou a demencí s Lewyho tělísky, oznámila ve čtvrtek podle agentur jeho mluvčí Kelly Bushová Novaková.
včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami

VideoVyšetřovací zpráva požáru v Hongkongu ukazuje selhání veřejné správy

Hongkongské úřady zveřejnily vyšetřovací zprávu o požáru ve čtvrti Tai Po, při kterém loni zemřelo 168 lidí. Plameny zároveň zničily domovy tisíců obyvatel. Jedenáct měsíců po tragédii ukazuje vyšetřování na řetězec selhání, kterým se dalo předejít. Úřady se nejdřív snažily svalit vinu na tradiční bambusové lešení, ale oheň s největší pravděpodobností způsobila cigareta. Důkazy také ukazují na hořlavé sítě a pěnové desky.
před 7 hhodinami

Počet obětí srážky vlaků ve Španělsku vzrostl na 69

Počet obětí středeční srážky vlaků v centrální části Španělska v provincii Toledo vzrostl na 69, napsala ve čtvrtek agentura AFP s odkazem na španělské ministerstvo dopravy. Předseda vlády v regionu, kde se neštěstí stalo, Emiliano García-Page, již dříve uvedl, že v nemocnicích zůstává pět desítek ze 110 hospitalizovaných po nehodě. Ve Španělsku začal třídenní státní smutek, v poledne lidé uctili oběti tragédie minutou ticha.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Rusko zasáhlo nádraží v Dnipru, město hlásí řadu mrtvých

Ruský dronový útok na železniční stanici v Dnipru zabil čtrnáct lidí a dalších čtrnáct zranil, oznámil náčelník správy ukrajinské Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža. Ruské útoky na Černihiv, Kremenčuk a Bileňke zabily nejméně šest lidí. Ukrajina v noci zasáhla dronovými útoky chemické závody v Baškortostánu a Tulské oblasti, včetně továren spojených s ruským vojenským průmyslem, píše web Kyiv Post. Rusko tvrdí, že jeho protivzdušná obrana zničila přes noc rekordních 1214 ukrajinských dronů, na řadě letišť v zemi včetně Moskvy byl přechodně omezen provoz. Kyjev situaci zatím nekomentoval a tvrzení ruských úřadů nelze nezávisle ověřit.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Von der Leyenová chce prohloubit spolupráci s Kanadou v AI či energetice

Předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová uvedla, že EU chce vztahy s Kanadou posunout na nejvyšší možnou úroveň, a to prostřednictvím partnerství, které se bude blížit členství. Šéfka EK vyzdvihla záměr prohloubit vzájemnou spolupráci v oblastech umělé inteligence (AI), klimatu, energetiky a bezpečnosti. Von der Leyenová to řekla ve svém projevu v Montrealu, kde se účastní dvoudenního summitu lídrů EU a Kanady.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Silné krvácení či bolesti v podbřišku. Jaké účinky má slzný plyn na ženské zdraví?

Vyvolání děložních bolestí, záchvaty endometriózy, výrazné krevní ztráty, narušení menstruačního cyklu… Na sociálních sítích tisíce lidí popisují potíže s reprodukčním zdravím, které přičítají masivnímu používání slzného plynu ze strany bezpečnostních složek během nedávných protestních akcí ve Francii a Belgii. Někdy již několik hodin po kontaktu s látkou hlásí ženy silné křeče, abnormální krvácení, předčasný nástup menstruace nebo naopak její úplné vynechání. Ve Francii nyní kolektiv „Lacrymo de sang“, který sdružuje zdravotníky, aktivisty a osoby se vzděláním v oblasti reprodukčního zdraví, provádí šetření s cílem shromáždit svědectví o účincích slzného plynu na menstruační cyklus. Cílem je shromáždit empirická data a následně zvýšit povědomí o menstruačním zdraví. Dosud formulář vyplnilo více než devět tisíc zájemců.
před 10 hhodinami

Evakuační cesty můžou vést do Ruska, bojí se část obyvatel okupovaných Olešek

V ukrajinských Oleškách platí od úterý dosud neporušené příměří. Město, v němž zůstalo pouze osm procent z původního počtu obyvatel, musí ještě před plánovanou evakuací projít odminováním. Již nyní však panují obavy z toho, že Moskva evakuační trasy povede přes ní okupovaná území či přímo do Ruska, kde budou muset odcházející lidé zůstat. Příměří v Oleškách sice podle expertů neznamená průlom v jednání o konci ruské agrese, nicméně může posloužit jako modelový příklad pro další menší města.
před 10 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Silné krvácení či bolesti v podbřišku. Jaké účinky má slzný plyn na ženské zdraví?

Silné krvácení či bolesti v podbřišku. Jaké účinky má slzný plyn na ženské zdraví?

před 10 hhodinami
Běloruští pohraničníci nutí migranty k sabotážím na hranicích, odhalila investigace

Běloruští pohraničníci nutí migranty k sabotážím na hranicích, odhalila investigace

27. 10. 2026
Srbští studenti zvítězili ve volbách. Teď je čeká boj s korupcí a obnova právního státu

Srbští studenti zvítězili ve volbách. Teď je čeká boj s korupcí a obnova právního státu

27. 10. 2026
Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

24. 10. 2026
„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

23. 10. 2026
Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

22. 10. 2026
Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

22. 10. 2026
Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

21. 10. 2026
EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

21. 10. 2026
Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty

Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty

20. 10. 2026
Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam

Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam

20. 10. 2026
Rok od krádeže v Louvru. Evropská muzea dál čelí problémům se zabezpečením

Rok od krádeže v Louvru. Evropská muzea dál čelí problémům se zabezpečením

19. 10. 2026
Trump opakuje Putinovy narativy a poškozuje zájmy Ukrajiny, míní bezpečnostní expert

Trump opakuje Putinovy narativy a poškozuje zájmy Ukrajiny, míní bezpečnostní expert

19. 10. 2026
Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

16. 10. 2026
Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

16. 10. 2026
Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

15. 10. 2026
Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

14. 10. 2026
Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

14. 10. 2026
Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

13. 10. 2026
Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

13. 10. 2026
Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

12. 10. 2026
Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

12. 10. 2026
Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

9. 10. 2026
Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

9. 10. 2026