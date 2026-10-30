Izrael sečetl všechny hlasy po volbách, většinu v Knesetu nemá ani jeden blok

Dosavadní vládní koalice premiéra Benjamina Netanjahua bude mít v novém sto dvacetičlenném Knesetu třiapadesát křesel, blok čtyř opozičních stran osmačtyřicet poslanců a zbývajících devatenáct mandátů připadne arabským stranám. Vyplývá to z konečných výsledků úterních parlamentních voleb, které izraelská volební komise zveřejnila v noci na pátek. Informoval o tom server The Times of Israel.
Konečné oficiální výsledky budou 4. listopadu předány izraelskému prezidentovi Jicchakovi Herzogovi, a to po prověření případných pochybení a vyřízení stížnosti. Členové 26. Knesetu pak složí přísahu 10. listopadu.
Podle konečných výsledků získal Netanjahuův Likud 27 mandátů, tedy o jeden více, než uváděly předběžné výsledky. Krajně pravicová osadnická koalice Náboženský sionismus ministra financí Becalela Smotriče získala šest mandátů, krajně pravicová Židovská síla ministra národní bezpečnosti Itamara Ben Gvira sedm. Vládní sefardská náboženská strana Šas bude mít v Knesetu šest křesel a vládní aškenázský náboženský blok Jednotný judaismus tóry sedm.
Jednadvacet křesel v Knesetu získala nová opoziční centristická strana Jašar bývalého náčelníka generálního štábu Gadiho Eisenkota. Dvě nové opoziční koalice, Spolu expremiérů Jaira Lapida a Naftaliho Bennetta a Demokraté, sdružující někdejší dominantní středolevou Stranu práce a levicový Merec, získaly dvanáct, respektive osm mandátů. Opoziční blok v parlamentu doplňuje nacionalistická sekulární strana Izrael je náš domov bývalého ministra obrany Avigdora Liebermana se sedmi poslanci.
Rekordní zisk arabských stran
Rekordní počet devatenácti poslanců pak budou mít v novém složení Knesetu arabské strany. Jednotná kandidátka, která sdružuje arabské formace Balad, Hadaš a Taal, získala jedenáct mandátů, arabská islamistická formace Raam osm mandátů.
Strana Likud ve středu prohlásila, že arabské strany, které „podporují terorismus a zničení židovského státu“, volby ukradly. Podle Likudu tyto strany využily korupce, výhrůžek, násilí a klamu, aby zvýšily účast arabských voličů při hlasování. Sám Netanjahu arabské strany z krádeže voleb obvinil již v úterý. Ben Gvir pak dnes vyzval tajnou službu Šin Bet, aby okamžitě zatkla vůdce arabských stran, které označil za podezřelé z toho, že přijali peníze z Kataru. Ten nařčení odmítl.
Konečná volební účast činila 77,9 procenta oprávněných voličů, odevzdáno bylo více než 5,7 milionu hlasů. Ve volbách kandidovalo celkem 37 stran a hnutí, zbývající nepřekročily práh 3,25 procenta odevzdaných hlasů.
Současná vládní koalice je u moci od roku 2022, v tehdejších volbách Likud získal 32 mandátů a vládní koalice měla zpočátku 64 mandátů. Strany, které volí převážně arabská menšina, získaly v minulých volbách pouze deset poslanců.