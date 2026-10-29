VideoVyšetřovací zpráva požáru v Hongkongu ukazuje selhání veřejné správy


před 13 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Hongkongské úřady zveřejnily vyšetřovací zprávu o požáru ve čtvrti Tai Po, při kterém loni zemřelo 168 lidí. Plameny zároveň zničily domovy tisíců obyvatel. Jedenáct měsíců po tragédii ukazuje vyšetřování na řetězec selhání, kterým se dalo předejít. Úřady se nejdřív snažily svalit vinu na tradiční bambusové lešení, ale oheň s největší pravděpodobností způsobila cigareta. Důkazy také ukazují na hořlavé sítě a pěnové desky.

Dokument popisuje selhání veřejné správy i kontrolních mechanismů v systému rekonstrukcí. Část odpovědnosti nesou čtyři vládní instituce. V důsledku rezignovala ministryně pro bydlení. Správce města John Lee se omluvil a slíbil rozsáhlé reformy.

Požár v Hongkongu si vyžádal již 159 obětí
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