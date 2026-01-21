Za srážkou vlaků na jihu Španělska mohla být prasklá kolej, píší místní média

Vykolejení tří vagonů vlaku, které v neděli na jihu Španělska narazily do protijedoucí soupravy jedoucí z Madridu, mohl způsobit prasklý svár na kolejích. Píší o tom španělská média, podle nichž jde zatím o jednu z hypotéz vyšetřovatelů. Po nedělní tragédii, která si vyžádala 42 obětí a několik desítek zraněných, se ve Španělsku v pondělí večer stala další železniční nehoda, při níž zemřel mladý strojvůdce. Odbory španělských strojvedoucích pohrozily ve středu stávkou, zatím bez konkrétního data, a požadují zajistit bezpečnost na železnici.
Španělský ministr dopravy Óscar Puente ve středu potvrdil, že vyšetřovatelé nedělní srážky vlaků v provincii Córdoba na jihu země našli neobvyklé škrábance na podvozcích prvních pěti vagonů vlaku, jehož poslední tři vagony vykolejily. Podle Puenteho mohou být shodné s poškozením na dvou nebo třech vlacích, které projely místem před nehodou.
Už od pondělí se vyšetřovatelé nehody zaměřují i na kus chybějící koleje a zatím není jasné, zda byl příčinou, nebo důsledkem vykolejení tří vagonů. Škrábance na podvozku prvních pěti vagonů, které jsou podle Puenteho podobné těm na dalších dvou či třech vlacích, by mohly znamenat, že praskl svár koleje, která se pak uvolnila a způsobila vykolejení.
Nehoda, která je nejtragičtějším železničním neštěstím v zemi od roku 2013, se stala v neděli večer kolem 19:40 u obce Adamuz v provincii Córdoba v jihošpanělské Andalusii. Tři poslední vagony vlaku soukromé společnosti Iryo jedoucí z Málagy do Madridu vykolejily a narazily v protisměru do vlaku Renfe, který jel z Madridu do města Huelva. Při srážce i dva první vagony vlaku Renfe vykolejily. V obou soupravách bylo dohromady asi pět set lidí.
Vlaková nehoda se stala také u Barcelony
V úterý kolem 21:00 u Barcelony příměstský vlak narazil do části zdi z dálnice AP-7, která se zřítila na trať. Při nehodě zemřel 27letý strojvůdce ze Sevilly a čtyři desítky lidí utrpěly zranění. Vyšetřování příčin této nehody také pokračuje, ale katalánská vláda ve středu uvedla, že mnohé zatím nasvědčuje tomu, že část zdi se na koleje zřítila kvůli sesuvu půdy, podmáčené deštěm, který tento týden sužuje severovýchod země.
Kvůli nehodě u Barcelony byl ve středu zastaven provoz příměstských vlaků do tohoto druhého největšího španělského města, v němž žije asi 1,7 milionu obyvatel. Přerušení železniční příměstské dopravy, kterou denně využije asi 400 tisíc lidí, způsobilo chaos, ač byla zavedena náhradní autobusová doprava. O obnovení příměstských vlaků má být rozhodnuto později odpoledne na zasedání katalánské vlády, napsal místní deník El Periódico.