Za srážkou vlaků na jihu Španělska mohla být prasklá kolej, píší místní média


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Vykolejení tří vagonů vlaku, které v neděli na jihu Španělska narazily do protijedoucí soupravy jedoucí z Madridu, mohl způsobit prasklý svár na kolejích. Píší o tom španělská média, podle nichž jde zatím o jednu z hypotéz vyšetřovatelů. Po nedělní tragédii, která si vyžádala 42 obětí a několik desítek zraněných, se ve Španělsku v pondělí večer stala další železniční nehoda, při níž zemřel mladý strojvůdce. Odbory španělských strojvedoucích pohrozily ve středu stávkou, zatím bez konkrétního data, a požadují zajistit bezpečnost na železnici.

Španělský ministr dopravy Óscar Puente ve středu potvrdil, že vyšetřovatelé nedělní srážky vlaků v provincii Córdoba na jihu země našli neobvyklé škrábance na podvozcích prvních pěti vagonů vlaku, jehož poslední tři vagony vykolejily. Podle Puenteho mohou být shodné s poškozením na dvou nebo třech vlacích, které projely místem před nehodou.

Počet obětí srážky vlaků ve Španělsku stoupl na čtyřicet
Nehoda dvou vysokorychlostních vlaků na jihu Španělska

Už od pondělí se vyšetřovatelé nehody zaměřují i na kus chybějící koleje a zatím není jasné, zda byl příčinou, nebo důsledkem vykolejení tří vagonů. Škrábance na podvozku prvních pěti vagonů, které jsou podle Puenteho podobné těm na dalších dvou či třech vlacích, by mohly znamenat, že praskl svár koleje, která se pak uvolnila a způsobila vykolejení.

Nehoda, která je nejtragičtějším železničním neštěstím v zemi od roku 2013, se stala v neděli večer kolem 19:40 u obce Adamuz v provincii Córdoba v jihošpanělské Andalusii. Tři poslední vagony vlaku soukromé společnosti Iryo jedoucí z Málagy do Madridu vykolejily a narazily v protisměru do vlaku Renfe, který jel z Madridu do města Huelva. Při srážce i dva první vagony vlaku Renfe vykolejily. V obou soupravách bylo dohromady asi pět set lidí.

Vlaková nehoda se stala také u Barcelony

V úterý kolem 21:00 u Barcelony příměstský vlak narazil do části zdi z dálnice AP-7, která se zřítila na trať. Při nehodě zemřel 27letý strojvůdce ze Sevilly a čtyři desítky lidí utrpěly zranění. Vyšetřování příčin této nehody také pokračuje, ale katalánská vláda ve středu uvedla, že mnohé zatím nasvědčuje tomu, že část zdi se na koleje zřítila kvůli sesuvu půdy, podmáčené deštěm, který tento týden sužuje severovýchod země.

Vlak u Barcelony narazil do zdi spadlé na koleje, jeden mrtvý a desítky zraněných
Nehoda vlaku poblíž Barcelony (20. ledna 2026)

Kvůli nehodě u Barcelony byl ve středu zastaven provoz příměstských vlaků do tohoto druhého největšího španělského města, v němž žije asi 1,7 milionu obyvatel. Přerušení železniční příměstské dopravy, kterou denně využije asi 400 tisíc lidí, způsobilo chaos, ač byla zavedena náhradní autobusová doprava. O obnovení příměstských vlaků má být rozhodnuto později odpoledne na zasedání katalánské vlády, napsal místní deník El Periódico.

Výběr redakce

Senátními kandidáty na ombudsmana jsou Jirsa a Kostolanská

ŽivěSenátními kandidáty na ombudsmana jsou Jirsa a Kostolanská

03:06Aktualizovánopřed 21 mminutami
Porucha narušila dodávky tepla v Praze 10

Porucha narušila dodávky tepla v Praze 10

10:42Aktualizovánopřed 28 mminutami
Česko bude dál působit v uskupení NATO na Slovensku, řekl ministr obrany Zůna

Česko bude dál působit v uskupení NATO na Slovensku, řekl ministr obrany Zůna

12:52Aktualizovánopřed 34 mminutami
Atmosféru v Davosu poznamenaly americké snahy o získání Grónska

Atmosféru v Davosu poznamenaly americké snahy o získání Grónska

před 1 hhodinou
Za srážkou vlaků na jihu Španělska mohla být prasklá kolej, píší místní média

Za srážkou vlaků na jihu Španělska mohla být prasklá kolej, píší místní média

před 1 hhodinou
Kejda už asi natéká do znojemské nádrže, uvádí Povodí Moravy

Kejda už asi natéká do znojemské nádrže, uvádí Povodí Moravy

10:37Aktualizovánopřed 1 hhodinou
V Dobrušce na Rychnovsku unikly tisíce kubíků digestátu, do potoků se nedostaly

V Dobrušce na Rychnovsku unikly tisíce kubíků digestátu, do potoků se nedostaly

10:57Aktualizovánopřed 1 hhodinou
EU připravuje podporu Grónsku, chce dál jednat s Washingtonem

EU připravuje podporu Grónsku, chce dál jednat s Washingtonem

10:32Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Česko bude dál působit v uskupení NATO na Slovensku, řekl ministr obrany Zůna

Český ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) navštívil ve středu v Bratislavě svého slovenského protějška Roberta Kaliňáka (Smer). Česko bude nadále zapojeno do bojového uskupení NATO na Slovensku, řekl později na společné tiskové konferenci. Obě země chtějí spolupracovat v protivzdušné obraně. Odpoledne má jednání ministrů pokračovat.
12:52Aktualizovánopřed 34 mminutami

Atmosféru v Davosu poznamenaly americké snahy o získání Grónska

Atmosféru na Světovém ekonomickém fóru (WEF) v Davosu ovlivnilo úsilí amerického prezidenta Donalda Trumpa připojit Grónsko ke Spojeným státům. Pozornost přilákala i početná a personálně silná delegace, kterou Washington na fórum vyslal. Oproti tomu zástupci dánské vlády vůbec nedorazili a pravděpodobně nepřijede ani ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, zatímco se Trump na sociálních sítích strefuje do dalších evropských lídrů. Ve středu se v Davosu čeká Trumpovo vystoupení.
před 1 hhodinou

Za srážkou vlaků na jihu Španělska mohla být prasklá kolej, píší místní média

Vykolejení tří vagonů vlaku, které v neděli na jihu Španělska narazily do protijedoucí soupravy jedoucí z Madridu, mohl způsobit prasklý svár na kolejích. Píší o tom španělská média, podle nichž jde zatím o jednu z hypotéz vyšetřovatelů. Po nedělní tragédii, která si vyžádala 42 obětí a několik desítek zraněných, se ve Španělsku v pondělí večer stala další železniční nehoda, při níž zemřel mladý strojvůdce. Odbory španělských strojvedoucích pohrozily ve středu stávkou, zatím bez konkrétního data, a požadují zajistit bezpečnost na železnici.
před 1 hhodinou

Dánský ostrov kvůli poškozenému kabelu přišel o elektřinu

Dánský ostrov Bornholm postihl rozsáhlý výpadek elektřiny. Příčinou je poškození podmořského kabelu, píše list Jyllands-Posten. Případ vyšetřuje dánská policie.
před 2 hhodinami

EU připravuje podporu Grónsku, chce dál jednat s Washingtonem

Evropská unie (EU) pracuje na balíčku na podporu bezpečnosti v Arktidě, uvedla šéfka Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová. Opatření budou podle ní počítat s masivními investicemi v Grónsku. EU chce na bezpečnosti v regionu i nadále spolupracovat nejen s USA, jejichž prezident Donald Trump si dělá na Grónsko nároky, ale také s dalšími státy v oblasti. Sedmadvacítka je podle předsedy Evropské rady Antónia Costy připravena se bránit proti jakémukoli nátlaku.
10:32Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Hosté Událostí, komentářů rozebrali rok Trumpa v úřadu

V úterý to byl rok od začátku druhého mandátu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Za dvanáct měsíců stihl nejen proměnit Bílý dům, když zboural jeho východní křídlo, ale i Ameriku a pravidla globálního řádu. Trumpovo úřadování probrali také hosté v Událostech, komentářích. Předseda sněmovního zahraničního výboru Radek Vondráček (ANO) a místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Miroslav Ševčík (za SPD) Trumpa považují za mírotvůrce. Oceňují také určité změny v ideologické rovině. Podle exministra pro evropské záležitosti Martina Dvořáka (STAN) je výsledkem Trumpova roku rozklad světového řádu a systému, člen sněmovního výboru pro bezpečnost Jan Bartošek (KDU-ČSL) hovoří o „krizi vzájemné důvěry a vztahů“. Debatou provázela Tereza Řezníčková.
před 5 hhodinami

Trumpovo letadlo mířící do Švýcarska se vrátilo do USA kvůli technické závadě

Letadlo s americkým prezidentem Donaldem Trumpem mířící do Švýcarska se kvůli závadě vrátilo zpět do Spojených států. Příčinou byl problém s elektřinou. Prezident poté nastoupil do náhradního letadla, informoval Bílý dům podle agentur AP a Reuters. Mluvčí Karoline Leavittová uvedla, že stroj se vracel preventivně z důvodů opatrnosti.
05:11Aktualizovánopřed 6 hhodinami

Japonský soud uložil doživotí za vraždu expremiéra Abeho

Japonský soud uložil doživotní trest muži obžalovanému z vraždy bývalého premiéra Šinzóa Abeho. Pětačtyřicetiletý Tecuja Jamagami se již loni k vraždě předsedy vlády přiznal. Případ podle agentury AP vynesl na světlo dlouhá léta trvající vazby japonských vládních politiků na kontroverzní jihokorejskou Církev sjednocení.
před 7 hhodinami
Načítání...