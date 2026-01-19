Počet obětí srážky vlaků ve Španělsku stoupl na 39


19. 1. 2026Aktualizovánopřed 1 mminutou|Zdroj: Reuters, RTVE, ČTK

Počet obětí po nedělní srážce dvou rychlovlaků v Andalusii na jihu Španělska vzrostl na 39, uvedla španělská veřejnoprávní stanice RTVE s odkazem na policejní zdroje. Dříve záchranáři informovali o 21 mrtvých. Desítky dalších lidí utrpěly zranění. České úřady nemají informace od tom, že by se nehoda týkala českých občanů, vyšetřování ale ještě neskončilo. Španělský ministr dopravy Óscar Puente srážku označil za extrémně podivnou, příčiny neštěstí nejsou známé.

Záchranná služba napsala, že 73 lidí bylo kvůli srážce vlaků převezeno do nemocnice. Z nich je 24 ve vážném stavu, včetně čtyř dětí. Většina zraněných je v nemocnici v Córdobě.

Srážka se stala u obce Adamuz u Córdoby v neděli večer. Podle dosavadních informací vlak soukromé společnosti Iryo, který jel do Madridu, vykolejil a jeho vagony narazily do soupravy státem financovaného dopravce Renfe, která jela v opačném směru. Na palubě obou vlaků bylo podle železničních společností přibližně čtyři sta cestujících a členů posádky, uvádí britská BBC.

„Je to extrémně divná nehoda, která se stala na rovném úseku,“ prohlásil šéf resortu dopravy Puente. Podle něj odborníci, které oslovilo ministerstvo, byli překvapeni. Dodal, že vlak společnosti Iryo byl starý zhruba čtyři roky a v květnu skončila modernizace železničního úseku, kde se stala nehoda, za 700 milionů eur (17 miliard korun).

Vyšetřování

Úřady příčiny vykolejení soupravy neznají a bude je vyšetřovat nezávislá komise, uvedl také Puente. Výsledky její práce podle něho nebudou známy dříve než za měsíce.

„Dnešek je nocí hlubokého smutku pro naši zemi,“ řekl španělský premiér Pedro Sánchez. Soustrast vyjádřila španělská královská rodina i zahraniční politici, například francouzský prezident Emmanuel Macron.

Svědci události podle zpravodaje ČT Jana Šmída popsali, že měli pocit jako by došlo k zemětřesení. „Mnozí se snažili dostat z vlaku třeba pomocí nouzových kladívek, doslova se protloukli okny. Další viděli, že lidé měli zlomené ruce a nohy,“ řekl.

7 minut
Studio 6: Zpravodaj ČT Jan Šmíd k vlakové nehodě ve Španělsku
Zdroj: ČT24

„Do této chvíle nemá náš zastupitelský úřad v Madridu od španělské policie informace o tom, že by se nehoda týkala českých občanů,“ sdělila po 07:30 mluvčí ministerstva zahraničí Mariana Wernerová. Upozornila ale, že vyšetřování stále pokračuje.

Nejméně 21 obětí má srážka vysokorychlostních vlaků ve Španělsku
Nehoda dvou vysokorychlostních vlaků na jihu Španělska

Příčin může být několik, říká expert

Pro Španělsko se jedná o nejhorší železniční nehodu od roku 2013, kdy u města Santiago de Compostela vykolejil vysokorychlostní vlak. Kvůli nehodě tehdy zahynulo na osm desítek lidí.

Jak zaznělo výše, vlaky se srazily na rovné ploše. „Jednalo se o přímý úsek trati, to znamená, že vlaky se pohybovaly proti sobě, z nichž jeden vykolejil. To vykolejení – tam může být několik možných způsobů nebo několik možných příčin,“ řekl ČT24 v pondělí ráno Ivo Drahotský z Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice.

„Nevíme, jestli se na tom úseku nacházely nějaké výhybky, což by mohla být také příčina, ale pravděpodobně to vypadá na technickou závadu na některém z vozů nebo na infrastruktuře,“ dodal expert.

9 minut
Studio 6: Expert Ivo Drahotský k železniční nehodě ve Španělsku
Zdroj: ČT24

Výběr redakce

Počet obětí srážky vlaků ve Španělsku stoupl na 39

Počet obětí srážky vlaků ve Španělsku stoupl na 39

07:43Aktualizovánopřed 1 mminutou
Nejméně 21 obětí má srážka vysokorychlostních vlaků ve Španělsku

Nejméně 21 obětí má srážka vysokorychlostních vlaků ve Španělsku

včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou
Nemocnice kvůli stárnutí populace zvyšují kapacity dlouhodobé péče

Nemocnice kvůli stárnutí populace zvyšují kapacity dlouhodobé péče

před 3 hhodinami
Vláda probere změny ve správní radě VZP či zálohy na PET lahve

Vláda probere změny ve správní radě VZP či zálohy na PET lahve

před 4 hhodinami
Prokurdské síly potvrdily dohodu s Damaškem, odchází ze dvou oblastí

Prokurdské síly potvrdily dohodu s Damaškem, odchází ze dvou oblastí

před 8 hhodinami
V Praze přistálo letadlo s Čechem, kterého věznili ve Venezuele

V Praze přistálo letadlo s Čechem, kterého věznili ve Venezuele

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Evropská unie podle FT zvažuje cla za 93 miliard eur v odvetě za Trumpovy hrozby

Evropská unie podle FT zvažuje cla za 93 miliard eur v odvetě za Trumpovy hrozby

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Budu silou navíc, řekl Turek o roli zmocněnce. Svárovská pochybuje o smyslu funkce

Budu silou navíc, řekl Turek o roli zmocněnce. Svárovská pochybuje o smyslu funkce

před 13 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Počet obětí srážky vlaků ve Španělsku stoupl na 39

Počet obětí po nedělní srážce dvou rychlovlaků v Andalusii na jihu Španělska vzrostl na 39, uvedla španělská veřejnoprávní stanice RTVE s odkazem na policejní zdroje. Dříve záchranáři informovali o 21 mrtvých. Desítky dalších lidí utrpěly zranění. České úřady nemají informace od tom, že by se nehoda týkala českých občanů, vyšetřování ale ještě neskončilo. Španělský ministr dopravy Óscar Puente srážku označil za extrémně podivnou, příčiny neštěstí nejsou známé.
07:43Aktualizovánopřed 1 mminutou

Završení olympiády proběhne ve starověké aréně, archeologové se bojí poškození

Tři týdny před zahájením zimních Her dorazila olympijská pochodeň do Verony. V místní historické aréně má proběhnout velkolepé zakončení. Italští pořadatelé se inspirovali poslední olympiádou v Paříži, kde řada soutěží proběhla v historických kulisách města. Aréna ve Veroně byla postavena kolem roku třicet našeho letopočtu, tedy ještě před Koloseem, a sloužila jako amfiteátr pro gladiátorské hry a veřejná představení. Jedná se o nejstarší prostor na světě, kde se dosud organizují veřejné akce, říká předseda organizačního výboru Her Giovanni Malagó. Část veřejnosti a archeologové ale považují pořádání mimořádné sportovní a společenské akce v těchto prostorách za příliš velké riziko pro tak významnou památku. Pořadatelé však trvají na tom, že veškeré úpravy provádějí tak, aby se nepoškodil historický charakter místa.
před 1 hhodinou

Nejméně 21 obětí má srážka vysokorychlostních vlaků ve Španělsku

Po nehodě dvou vysokorychlostních vlaků na jihu Španělska zemřelo nejméně 21 lidí. Na 73 pasažérů je zraněných. Uvedl to tamní ministr dopravy Óscar Puente. Cestující z obou vlaků museli být evakuováni. Na palubách bylo podle prohlášení úřadů dohromady přibližně pět set lidí.
včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou

Čína hlásí růst ekonomiky o pět procent

Čínská ekonomika v loňském roce vzrostla o pět procent, oznámil podle zpravodajských agentur čínský statistický úřad. Údaj je tak podle agentury Reuters v souladu s vládním cílem. V posledním čtvrtletí loňského roku čínské hospodářství vykázalo meziroční růst o 4,5 procent. Údaje jsou mírně nad očekávání analytiků.
03:20Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Do druhého kola portugalských prezidentských voleb postoupili opoziční politici

Postup do druhého kola prezidentské volby mají po sečtení téměř sta procent okrsků jistý socialistický bývalý vicepremiér António José Seguro a šéf krajně pravicové strany Chega (Dost) André Ventura. Oba politici zastupují opozici. Premiér Luís Montenegro uvedl, že politický prostor jeho vlády nebude v druhém kole zastoupen. Nikoho zatím v druhém kole, které se uskuteční 8. února, nepodpořil, podotýkají portugalská média.
před 6 hhodinami

Prokurdské síly potvrdily dohodu s Damaškem, odchází ze dvou oblastí

Kurdy vedená koalice Syrské demokratické síly (SDF) potvrdila sjednání dohody o příměří s vládou v Damašku, uvedla v noci na pondělí agentura AFP. Velitel SDF Mazlúm Abdí oznámil, že prokurdské milice odchází ze dvou oblastí, aby prý konflikt „nepřerostl do občanské války“. Dohodu s Kurdy oznámil v neděli prozatímní syrský prezident Ahmad Šará.
před 8 hhodinami

Při lesních požárech v Chile zemřelo nejméně osmnáct osob

Při lesních požárech na jihu Chile zemřelo nejméně osmnáct lidí. Více než padesát tisíc osob muselo být evakuováno. Oznámila to podle agentury AFP tamní vláda. Chilský prezident Gabriel Boric vyhlásil v neděli brzy ráno ve dvou regionech na jihu země stav katastrofy.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

V Praze přistálo letadlo s Čechem, kterého věznili ve Venezuele

Letadlo s Čechem Janem Darmovzalem, kterého rok a čtyři měsíce věznil ve Venezuele režim autoritářského prezidenta Nicoláse Madura, přistálo v Praze. Na svobodu se spolu s dalšími cizinci dostal poté, co Spojené státy na začátku ledna z Caracasu unesly Madura a jeho ženu do USA. V Otázkách Václava Moravce nedělní přílet avizoval ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Česko je podle něj připraveno začít s obnovou diplomatických vztahů s Caracasem. Posléze připojil, že letadlo přepravilo do Prahy také tři další bývalé vězně venezuelského režimu.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Načítání...