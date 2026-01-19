Počet obětí srážky vlaků ve Španělsku stoupl na 39

Počet obětí po nedělní srážce dvou rychlovlaků v Andalusii na jihu Španělska vzrostl na 39, uvedla španělská veřejnoprávní stanice RTVE s odkazem na policejní zdroje. Dříve záchranáři informovali o 21 mrtvých. Desítky dalších lidí utrpěly zranění. České úřady nemají informace od tom, že by se nehoda týkala českých občanů, vyšetřování ale ještě neskončilo. Španělský ministr dopravy Óscar Puente srážku označil za extrémně podivnou, příčiny neštěstí nejsou známé.
Záchranná služba napsala, že 73 lidí bylo kvůli srážce vlaků převezeno do nemocnice. Z nich je 24 ve vážném stavu, včetně čtyř dětí. Většina zraněných je v nemocnici v Córdobě.
Srážka se stala u obce Adamuz u Córdoby v neděli večer. Podle dosavadních informací vlak soukromé společnosti Iryo, který jel do Madridu, vykolejil a jeho vagony narazily do soupravy státem financovaného dopravce Renfe, která jela v opačném směru. Na palubě obou vlaků bylo podle železničních společností přibližně čtyři sta cestujících a členů posádky, uvádí britská BBC.
„Je to extrémně divná nehoda, která se stala na rovném úseku,“ prohlásil šéf resortu dopravy Puente. Podle něj odborníci, které oslovilo ministerstvo, byli překvapeni. Dodal, že vlak společnosti Iryo byl starý zhruba čtyři roky a v květnu skončila modernizace železničního úseku, kde se stala nehoda, za 700 milionů eur (17 miliard korun).
Vyšetřování
Úřady příčiny vykolejení soupravy neznají a bude je vyšetřovat nezávislá komise, uvedl také Puente. Výsledky její práce podle něho nebudou známy dříve než za měsíce.
„Dnešek je nocí hlubokého smutku pro naši zemi,“ řekl španělský premiér Pedro Sánchez. Soustrast vyjádřila španělská královská rodina i zahraniční politici, například francouzský prezident Emmanuel Macron.
Svědci události podle zpravodaje ČT Jana Šmída popsali, že měli pocit jako by došlo k zemětřesení. „Mnozí se snažili dostat z vlaku třeba pomocí nouzových kladívek, doslova se protloukli okny. Další viděli, že lidé měli zlomené ruce a nohy,“ řekl.
„Do této chvíle nemá náš zastupitelský úřad v Madridu od španělské policie informace o tom, že by se nehoda týkala českých občanů,“ sdělila po 07:30 mluvčí ministerstva zahraničí Mariana Wernerová. Upozornila ale, že vyšetřování stále pokračuje.
Příčin může být několik, říká expert
Pro Španělsko se jedná o nejhorší železniční nehodu od roku 2013, kdy u města Santiago de Compostela vykolejil vysokorychlostní vlak. Kvůli nehodě tehdy zahynulo na osm desítek lidí.
Jak zaznělo výše, vlaky se srazily na rovné ploše. „Jednalo se o přímý úsek trati, to znamená, že vlaky se pohybovaly proti sobě, z nichž jeden vykolejil. To vykolejení – tam může být několik možných způsobů nebo několik možných příčin,“ řekl ČT24 v pondělí ráno Ivo Drahotský z Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice.
„Nevíme, jestli se na tom úseku nacházely nějaké výhybky, což by mohla být také příčina, ale pravděpodobně to vypadá na technickou závadu na některém z vozů nebo na infrastruktuře,“ dodal expert.