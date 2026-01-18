Nejméně pět obětí má nehoda dvou vysokorychlostních vlaků ve Španělsku

Po nehodě dvou vysokorychlostních vlaků na jihu Španělska je na místě nejméně pět mrtvých a neurčený počet zraněných. S odkazem na španělskou policii a státní televizi RTVE to uvedla agentura Reuters. Cestující z obou vlaků museli být evakuováni. Na místě nehody jsou záchranné týmy a hasiči.
K nehodě došlo v Adamuzu poblíž Córdoby. Vlak jedoucí z Málagy do Madridu deset minut po zahájení jízdy vykolejil a srazil se s vlakem směřujícím do Huelvy, který pak také vykolejil.
Připravujeme podrobnosti.