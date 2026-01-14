Při nehodě vlaku v Thajsku zemřely dvě desítky lidí

Nejméně 25 lidí ve středu zemřelo a asi 80 dalších bylo zraněno zraněno při železniční nehodě na severovýchodě Thajska, kde jeřáb spadl na vlak, který vykolejil a začal hořet. S odvoláním na úřady to napsala agentura Reuters. Požár soupravy se podařilo uhasit. V troskách pokračuje pátrání po dalších možných obětech, uvedla tamní policie.
Nehoda se stala okolo 9:00 místního času (3:00 SEČ) v provincii Nakchon Rátčchasímá, která se nachází severovýchodně od Bangkoku. Jeřáb používaný při stavbě vysokorychlostní trati spadl na osobní vlak, v němž podle thajského ministra dopravy cestovalo 195 lidí. Záběry zveřejněné thajskými weby ukazují záchranáře spěchající k převrácenému vlaku a kouř stoupající z trosek.
Jeřáb byl součástí stavby vysokorychlostní železniční sítě v Thajsku, kterou podporuje Čína v rámci své politiky takzvaného Pásu a stezky. Tento projekt za 5,4 miliardy dolarů (více než 112 miliard korun) má do roku 2028 propojit Bangkok s Kchun-mingem na jihu Číny přes Laos.
Průmyslové nehody na staveništích a v dopravě jsou v Thajsku poměrně časté kvůli někdy laxnímu dodržování bezpečnostních předpisů. V roce 2020 v zemi zemřelo osmnáct lidí při srážce nákladního vlaku s autobusem, který vezl pasažéry na náboženskou ceremonii.