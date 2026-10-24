Rusko drony zasáhlo Čornomorsk. Kyjev hlásí plný přístup ke Starlinku


24. 10. 2026Aktualizovánopřed 5 mminutami|Zdroj: ČTK

Rusko uvedlo, že v noci na sobotu drony zasáhlo ukrajinský přístav Čornomorsk a nákladní loď směřující do Oděsy. Informuje o tom agentura Reuters. Ukrajina zase podle serveru Ukrinform sdělila, že od pátečního večera zničila 101 ze 126 ruských dronů. Vedení ukrajinské armády mluví o zásahu petrochemické továrny v ruské Samarské oblasti. K systémům Starlink a Starshield, které Kyjev v bojích využívá, má prý země obnovený přístup. S odkazem na tamní úřady o tom informuje Ukrinform.

Ukrajinská armáda rovněž uvedla, že zaznamenala čtrnáct zásahů ruských dronů a na pěti místech pád jejich trosek. Jaké škody to způsobilo, není jasné. Stejně tak zatím nejsou informace o případných zraněných po ruských útocích na Čornomorsk a nákladní loď.

Kyjev a Moskva v pátek oznámily, že ve městě Olešky na jihu Ukrajiny, které leží v Ruskem obsazené části země a kde obyvatelé trpí akutním nedostatkem jídla i pitné vody, začne 27. října platit příměří. Kyjev viní z blokády Olešek Rusko.

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Drony nesoucí bedny s potravinami do okupovaného města Olešky na Ukrajině

Petrochemická továrna v Samarské oblasti

Starosta ruského města Togliatti v Samarské oblasti Ilja Suchich podle agentury Reuters tvrdí, že dronový útok ve městě poškodil několik průmyslových podniků. Předběžné zprávy se podle něj nezmiňují o zraněných.

Suchich neupřesnil, na jaké podniky se útok zaměřil, ve městě sídlí ale třeba největší ruský výrobce aut AvtoVAZ nebo chemička KujbyševAzot. Ukrajinská armáda mluví o zásahu petrochemické továrny, který na místě způsobil výbuch a požár.

Podle úřadů v Ruskem ovládané části Charkovské oblasti na severovýchodě Ukrajiny si ukrajinský útok dronem na auto vyžádal tři životy a jednu těžce zraněnou ženu. Uvedla to agentura AFP.

Starlink obnoven

Zdroj z ukrajinského ministerstva obrany v sobotu agentuře Ukrinform řekl, že satelitní komunikační systémy Starlink a Starshield, které Ukrajina hojně využívá v bojích, znovu fungují i při rychlostech dronů více než 160 kilometrů v hodině.

Ukrajina si v poslední době opakovaně stěžovala, že jí bylo omezeno fungování těchto systémů při vyšších rychlostech. Ještě v pátek Kyjev mluvil o pokračujícím omezení navzdory tomu, že ve čtvrtek večer americký prezident Donald Trump řekl, že šéf společnosti SpaceX Elon Musk východoevropské zemi obnovil přístup k satelitní síti Starlink. SpaceX oba systémy provozuje.

Trump tvrdí, že Musk obnovil Ukrajině přístup k satelitní síti Starlink
Elon Musk

Ukrajina se pátým rokem brání ruské invazi a Moskva okupuje asi devatenáct procent ukrajinského území. V listopadu se má na úrovni pracovních týmů v metropoli Spojených arabských emirátů Abú Dhabí uskutečnit trilaterální jednání zástupců Ruska, Spojených států a Ukrajiny.

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