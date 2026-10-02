Rusko znovu udeřilo na důležitý most v Kyjevě. BBC píše o nové fázi útoků na metropoli

Ruská armáda znovu zaútočila na Jižní most v Kyjevě, přes který vede důležitý silniční tah i trasa metra. V pátek časně ráno to oznámil starosta ukrajinské metropole Vitalij Klyčko. Uvedl, že na místo jedou záchranáři, další podrobnosti nezveřejnil. Na jiném místě při ruském náletu zemřel jeden člověk, informovala kyjevská městská vojenská správa.
Ruské drony zaútočily na most zavěšený přes Dněpr během čtvrtka dvakrát. První útok podle Klyčka nezpůsobil na této dopravní stavbě kritické škody, druhý poškodil mostní pilíř, zábradlí, povrch vozovky a ochranné betonové bariéry metra. Most byl uzavřen pro automobilovou dopravu, přerušen byl na něm i provoz metra. V místě vypukl požár, dodala agentura Reuters.
Kyjev dočasně přerušil nebo omezil provoz i na dalších dvou mostech a změnil trasy některých autobusových a trolejbusových linek, informovala městská správa.
Podle britské BBC mohou tyto útoky znamenat novou fázi ruských útoků v ukrajinské metropoli. Na mosty Rusko doposud neútočilo. Pro obyvatele Kyjeva to je další jasné připomenutí toho, že Rusko se na něj zaměřilo a dělá vše pro to, aby život ve městě narušilo.
V posledních měsících už výrazně zesílilo vzdušné útoky, k nimž stále častěji používá drony s proudovými motory, které má protivzdušná obrana problém sestřelit.
Městská správa kromě toho informovala, že v Darnycké čtvrti na východě Kyjeva ruský útok poničil 25podlažní obytný dům. O život přišel jeden člověk, další dva utrpěli zranění.