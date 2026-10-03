Bosna se chystá na volby, kampani dominují vstup do EU i nacionalismus


před 18 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Bosna a Hercegovina se chystá na nedělní volby. Ve třímilionové federaci se rozhodne o novém vedení v obou jejích etnických entitách. Hlavním tématem je pomalý ekonomický růst a váznoucí proces vstupu do Evropské unie. V pátek vrcholila kampaň, kterou tradičně ovlivnily národnostní spory a diametrálně odlišné představy o budoucnosti země.

Sarajevská firma Xylon Corporation zaměstnává zhruba stovku lidí, její výrobky ale míří z okraje bosenské metropole do celé Evropy. Jen do Česka ročně vyveze na 30 tisíc metrů čtverečných podlah. V růstu ji podle ředitele Ahmeda Bečiče omezuje jediné – že země není součástí Evropské unie (EU).

„Komunikace i logistika by byly mnohem jednodušší a věřím, že bychom vyváželi mnohem větší množství. Proto chceme být součástí Evropské unie co nejdříve,“ říká.

Kamiony na vstupu do EU čekají se zbožím průměrně dva až tři dny. Firmu to znevýhodňuje oproti evropské konkurenci. „Budu volit ty, kteří nám slíbí, že budeme součástí EU co nejdříve,“ zdůrazňuje Bečič.

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Bosna a Hercegovina je kandidátskou zemí EU už čtyři roky. Přístupové rozhovory ale váznou. Pokrok brzdí korupce, slabý hospodářský růst, a především spory uvnitř federace. Její složitě balancovaný politický systém vznikl po válce před 31 lety daytonskou mírovou dohodou.

Zchátralé sportoviště z doby olympijských her 1984 není jen oblíbenou turistickou atrakcí, ale pro mnohé místní obyvatele i připomínkou toho, že lepší časy už byly. Kampaň byla vyhrocená, i tentokrát se vedla hlavně podél národnostních hranic. Bosňácká strana SDA, která by se ráda vrátila k moci, slibuje pracovní místa a rychlou cestu do Unie.

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„Chceme přestat s hádkami, stabilizovat vztahy a posunout zemi dál na její evropské a euroatlantické cestě,“ říká předseda SDA Bakir Izetbegovič. Strana se dle něj chce soustředit na ekonomiku, infrastrukturu a pracovní místa.

V druhé státní entitě Bosny a Hercegoviny – Republice srbské – dominuje už 20 let strana SNSD Milorada Dodika. Pět dní před volbami zamířil pro podporu do Moskvy za ruským vládcem Vladimirem Putinem. „Partnerství mezi Ruskou federací a Republikou srbskou stojí na přátelství, které obstálo ve zkoušce času,“ prohlásil šéf Kremlu.

V neděli bude hlasovat přes 3,4 milionu registrovaných voličů. Vybírat budou členy tříčlenného předsednictva, celostátního parlamentu i vedení obou částí země. Novinkou voleb je povinná biometrická identifikace voličů a skenování hlasovacích lístků. Technologie má zamezit opakování volebních podvodů z minulých let a zrychlit vyhlášení výsledků.

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