Vysoký představitel pro Bosnu Schmidt rezignuje. Údajně po tlaku USA


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
Horizont ČT24: Vysoký komisař pro Bosnu podal rezignaci
Vysoký představitel mezinárodního společenství pro Bosnu a Hercegovinu Christian Schmidt rezignoval. Ve funkci byl od roku 2021. Podle bosenských zpravodajských a investigativních serverů může za jeho odstoupení mimo jiné tlak ze Spojených států – od podnikatelů blízkých prezidentu Donaldu Trumpovi.

Němec Schmidt dohlížel na naplňování mírových dohod z Daytonu, které před třemi dekádami ukončily krvavou válku na západním Balkáně. Pod jeho dohled spadala Bosna a Hercegovina. „Po pěti letech ve funkci vysokého představitele učinil Christian Schmidt osobní rozhodnutí ukončit svou službu v prosazování míru v Bosně a Hercegovině,“ uvedl jeho úřad.

Země je od roku 1995 rozdělena na Republiku srbskou, obývanou převážně bosenskými Srby, chorvatsko-muslimskou Federaci Bosny a Hercegoviny, a malý smíšený federální distrikt Brčko. Pojí je slabá ústřední vláda.

Schmidt usiloval o to, aby se bosenští Srbové neodtrhli a aby lépe fungující Bosna zakotvila v Evropské unii. S ohledem na podzimní volby varoval před sílícím napětím. „Dělá mi starosti jazyk, který je negativní vůči části společnosti, zejména islamofobní nenávistné projevy,“ uvedl Schmidt letos v dubnu.

Podpora Dodikovi z Moskvy i Washingtonu

Schmidtovu legitimitu opakovaně zpochybňoval bývalý lídr bosenskosrbských separatistů Milorad Dodik. Vloni kvůli tomu dostal soudní zákaz zastávat funkci prezidenta Republiky srbské. Zůstal ale vlivným politikem. O víkendu jednal s dalšími bosenskými Srby v Moskvě. Zařadili se k hrstce zahraničních státníků, kteří přijeli na oslavy konce druhé světové války.

„Sdílíme společný pohled na historii a podobný přístup k situaci v Bosně a Hercegovině, na Balkáně a v Evropě,“ prohlásil ruský vládce Vladimir Putin.

Dodik našel oporu také v současné americké vládě. Bosenské zpravodajské a investigativní servery s odvoláním na diplomatické zdroje píší, že Schmidta k rezignaci tlačil Washington, a to i hrozbou sankcemi. Trumpova vláda naopak vloni zrušila sankce uvalené na Dodika a jeho rodinu za předchozí vlády Joea Bidena.

Hlavní město Republiky srbské Banju Luku nedávno navštívil prezidentův nejstarší syn Donald Trump Jr., a zájmy tam má i bývalý prezidentův poradce Michael Flynn. Za sblížením může stát podle tisku Dodikova podpora projektu plynovodu za jednu a tři čtvrtě miliardy dolarů pro vedení amerického plynu z Chorvatska do Bosny a Hercegoviny, který podnikatelé blízcí Trumpovi prosazují.

Silné vztahy se Srbskem

Politolog Ladislav Cabada ze Západočeské univerzity v Horizontu ČT24 připomněl, že Dodik je značně autoritativní politik. Navzdory tomu, že nyní nemá žádnou politickou funkci, je Dodik podle Cabady lídrem enklávy.

Podotkl také, že rusko-srbské vztahy byly velmi intenzivní i v minulosti. „Řekl bych, že tady fungoval trojúhelník se srbským prezidentem (Aleksandarem) Vučičem a dosavadním maďarským premiérem (Viktorem) Orbánem,“ uvedl.

Podpora Washingtonu je dle něj však diskutabilní. V otázce výstavby plynovodu se prý mohou zájmy bosenských Chorvatů a bosenských Srbů odlišovat. Podle Cabady je také otázkou, jestli je zájmem Chorvatska destabilizovat Bosnu a Hercegovinu, případně jakým způsobem. V této souvislosti zmínil také ideologické příbuznosti.

Nizozemští zdravotníci pochybili při ošetření pacienta s hantavirem, jsou v karanténě

Obchodníci a potravináři chtějí odklad nařízení o obalech. Resort chystá „non-paper"

Skrytá hrozba. Írán může v Hormuzu „zlomit páteř" globální komunikace

Silné deště a krupobití. Hasiči kvůli bouřkám měli desítky výjezdů

Některé voliče frustruju, ale neuvrhnu zemi v chaos, odmítl Starmer rezignaci

Slavia zakáže pyrotechniku i kukly, prohlásil šéf klubu Tvrdík

Skončila evakuace lodi s hantavirem na Tenerife, cestující odletěli

EU uvalí nové sankce na násilné židovské osadníky

Oběťmi sexuálního násilí ze strany Hamásu byly i děti, tvrdí izraelská komise

Teroristické hnutí Hamás a další palestinské skupiny se dopustily systematického a rozsáhlého sexuálního násilí při útoku na Izrael 7. října 2023 i později, kdy ho páchaly na rukojmích unesených do Pásma Gazy. Uvádí to dle agentury AFP a stanice CNN zveřejněná zpráva izraelské vyšetřovací komise. Autoři třísetstránkového dokumentu uvádějí, že obětmi těchto činů byli muži, ženy i děti.
před 10 mminutami

Ruské útoky na Ukrajinu si vyžádaly nejméně jednu oběť

Nejméně jednoho mrtvého a čtyři zraněné si v noci na úterý vyžádaly ruské útoky na ukrajinskou Dněpropetrovskou oblast, napsala agentura AFP. Dronovým útokům po skončení třídenního příměří čelil také Kyjev. Šéf vojenské správy v metropoli Tymur Tkačenko na síti Telegram informoval o ruských bezpilotních strojích nad Kyjevem a také o dopadu trosek jednoho ze strojů na střechu dvacetipatrové obytné budovy. Ukrajina od února 2022 vzdoruje plnohodnotné ruské invazi.
05:45Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Nizozemští zdravotníci pochybili při ošetření pacienta s hantavirem, jsou v karanténě

V karanténě skončilo dvanáct zaměstnanců nizozemské nemocnice, kteří ošetřovali pacienta nakaženého hantavirem z evakuované výletní lodi MV Hondius. V noci na úterý o tom informovala agentura AFP s tím, že nemocnice preventivní opatření nařídila kvůli nesprávnému postupu při odběru krve a při likvidaci moči. Loď, ze které úřady na španělském ostrově Tenerife cestující a část posádky evakuovaly, nyní míří do nizozemského Rotterdamu.
před 1 hhodinou

Skrytá hrozba. Írán může v Hormuzu „zlomit páteř“ globální komunikace

Hormuzský průliv není jen ropnou tepnou, ale tvoří i klíčovou součást páteře globální komunikace s masivními finančními toky v řádech bilionů dolarů denně. Na dně úžiny totiž leží optické kabely, jež propojují Evropu s Asií, přičemž jejich význam rychle roste v době rozšiřování datových center. V případě sabotáže by přitom cesta k nápravě byla složitá a drahá.
před 2 hhodinami

Spojené arabské emiráty podnikaly útoky na Írán, píše WSJ

Spojené arabské emiráty (SAE) podnikaly vojenské útoky na Írán, mimo jiné na rafinerii na ostrově Láván. V noci na úterý o tom s odvoláním na své zdroje informoval deník The Wall Street Journal (WSJ). Údery na ropné objekty jsou v probíhajícím konfliktu na Blízkém východě častým jevem.
před 7 hhodinami

Některé voliče frustruju, ale neuvrhnu zemi v chaos, odmítl Starmer rezignaci

Britský premiér Keir Starmer v reflexi výsledků místních voleb, v nichž jeho labouristé ztratili téměř 1500 křesel a získali jen asi 1070, převzal za propad zodpovědnost, rezignovat ale odmítl. Znamenalo by to podle něj uvržení země do chaosu. Protiimigrační subjekt Reform UK, jenž volby na počet mandátů vyhrál, je podle něj nebezpečím pro celou zemi. Nejméně 70 labouristických zákonodárců již otevřeně podle BBC vyzvalo Starmera, aby připravil harmonogram svého odchodu.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Nejvyšší soud USA dočasně prodloužil přístup k potratové pilulce

Nejvyšší soud Spojených států v pondělním rozhodnutí ponechal nejméně do čtvrtka přístup k potratové pilulce. Soudci mezitím rozhodují, zda nechají omezení týkající se potratové pilulky mifepriston vstoupit v platnost, informovala agentura AP.
před 10 hhodinami
