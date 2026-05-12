Vysoký představitel pro Bosnu Schmidt rezignuje. Údajně po tlaku USA

Vysoký představitel mezinárodního společenství pro Bosnu a Hercegovinu Christian Schmidt rezignoval. Ve funkci byl od roku 2021. Podle bosenských zpravodajských a investigativních serverů může za jeho odstoupení mimo jiné tlak ze Spojených států – od podnikatelů blízkých prezidentu Donaldu Trumpovi.
Němec Schmidt dohlížel na naplňování mírových dohod z Daytonu, které před třemi dekádami ukončily krvavou válku na západním Balkáně. Pod jeho dohled spadala Bosna a Hercegovina. „Po pěti letech ve funkci vysokého představitele učinil Christian Schmidt osobní rozhodnutí ukončit svou službu v prosazování míru v Bosně a Hercegovině,“ uvedl jeho úřad.
Země je od roku 1995 rozdělena na Republiku srbskou, obývanou převážně bosenskými Srby, chorvatsko-muslimskou Federaci Bosny a Hercegoviny, a malý smíšený federální distrikt Brčko. Pojí je slabá ústřední vláda.
Schmidt usiloval o to, aby se bosenští Srbové neodtrhli a aby lépe fungující Bosna zakotvila v Evropské unii. S ohledem na podzimní volby varoval před sílícím napětím. „Dělá mi starosti jazyk, který je negativní vůči části společnosti, zejména islamofobní nenávistné projevy,“ uvedl Schmidt letos v dubnu.
Podpora Dodikovi z Moskvy i Washingtonu
Schmidtovu legitimitu opakovaně zpochybňoval bývalý lídr bosenskosrbských separatistů Milorad Dodik. Vloni kvůli tomu dostal soudní zákaz zastávat funkci prezidenta Republiky srbské. Zůstal ale vlivným politikem. O víkendu jednal s dalšími bosenskými Srby v Moskvě. Zařadili se k hrstce zahraničních státníků, kteří přijeli na oslavy konce druhé světové války.
„Sdílíme společný pohled na historii a podobný přístup k situaci v Bosně a Hercegovině, na Balkáně a v Evropě,“ prohlásil ruský vládce Vladimir Putin.
Dodik našel oporu také v současné americké vládě. Bosenské zpravodajské a investigativní servery s odvoláním na diplomatické zdroje píší, že Schmidta k rezignaci tlačil Washington, a to i hrozbou sankcemi. Trumpova vláda naopak vloni zrušila sankce uvalené na Dodika a jeho rodinu za předchozí vlády Joea Bidena.
Hlavní město Republiky srbské Banju Luku nedávno navštívil prezidentův nejstarší syn Donald Trump Jr., a zájmy tam má i bývalý prezidentův poradce Michael Flynn. Za sblížením může stát podle tisku Dodikova podpora projektu plynovodu za jednu a tři čtvrtě miliardy dolarů pro vedení amerického plynu z Chorvatska do Bosny a Hercegoviny, který podnikatelé blízcí Trumpovi prosazují.
Silné vztahy se Srbskem
Politolog Ladislav Cabada ze Západočeské univerzity v Horizontu ČT24 připomněl, že Dodik je značně autoritativní politik. Navzdory tomu, že nyní nemá žádnou politickou funkci, je Dodik podle Cabady lídrem enklávy.
Podotkl také, že rusko-srbské vztahy byly velmi intenzivní i v minulosti. „Řekl bych, že tady fungoval trojúhelník se srbským prezidentem (Aleksandarem) Vučičem a dosavadním maďarským premiérem (Viktorem) Orbánem,“ uvedl.
Podpora Washingtonu je dle něj však diskutabilní. V otázce výstavby plynovodu se prý mohou zájmy bosenských Chorvatů a bosenských Srbů odlišovat. Podle Cabady je také otázkou, jestli je zájmem Chorvatska destabilizovat Bosnu a Hercegovinu, případně jakým způsobem. V této souvislosti zmínil také ideologické příbuznosti.
