Voliči v Republice srbské hlasovali v opakovaných prezidentských volbách


V jedné ze dvou entit Bosny a Hercegoviny – Republice srbské (RS) – proběhly částečné opakované prezidentské volby. Komise by měla zveřejnit předběžné výsledky v průběhu noci. Informovala o tom agentura Reuters. Vítězem hlasování se už prohlásil nacionalistický politik Siniša Karan, spojenec někdejšího prezidenta RS Milorada Dodika. Karan těsně zvítězil v listopadových předčasných volbách, v prosinci ale ústřední volební komise výsledky v několika okrscích anulovala na základě stížností na nesrovnalosti při sčítání hlasů.

Pokud komise Karana skutečně označí za vítěze, jeho prezidentský mandát potrvá jen do října, kdy se budou konat řádné všeobecné volby.

„Od teď jsem prezidentem vás všech, všech občanů Republiky srbské,“ prohlásil Karan. Jeho soupeř Branko Blanuša porážku uznal, zároveň ale obvinil vládnoucí stranu z volebního inženýrství a z kupování voličů.

Volby v Republice srbské zřejmě vyhrál Dodikův spojenec Karan
Siniša Karan (vlevo) a bývalý proruský vůdce Republiky srbské Milorad Dodik (vpravo) na snímku z 23. listopadu 2025

Nedělní opakované hlasování se týkalo jen malé části Republiky srbské, konkrétně 136 volebních místností s 85 tisíci voliči. Těsný listopadový výsledek ale opakované hlasování mohlo ovlivnit.

Předčasné prezidentské volby v Republice srbské, politickém útvaru bosenských Srbů, se musely konat poté, co volební komise z funkce v srpnu odvolala bosenskosrbského předáka Dodika. Dodik byl totiž loni odsouzen k jednomu roku vězení a zákazu výkonu veřejných funkcí na šest let za nerespektování rozhodnutí vysokého představitele pro Bosnu Christiana Schmidta.

Dodik má podle volební komise přijít o funkci prezidenta Republiky srbské
Milorad Dodik v rozhovoru pro ruskou státní zpravodajskou agenturu TASS, 10. 5. 2025

Izraelský bezpečnostní kabinet schválil návrhy, jenž mají židovským osadníkům usnadnit získávání půdy na Západním břehu, který Izrael desítky let v rozporu s mezinárodním právem okupuje. Šéf Palestinské samosprávy Mahmúd Abbás v reakci na to vyzval Radu bezpečnosti OSN a amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby zasáhli. Kroky považuje za nelegální.
Novým prezidentem Portugalska se stal středolevicový politik António José Seguro. Potvrzují to po sečtení 95 procent lístků takřka konečné výsledky nedělního druhého kola voleb, podle kterých získal 66 procent hlasů, uvedla agentura AFP. Segurovým soupeřem byl šéf krajně pravicové strany Chega (Dost) André Ventura, který obdržel 34 procent hlasů.
Američtí opoziční demokraté požadují vyšetření obchodu mezi vládnoucími rodinami USA a Abú Dhabí. Ropná monarchie získala od Američanů vysoce chráněné vyspělé čipy. Jen několik měsíců předtím přitom příbuzný šajcha Ál Nahjána koupil za půl miliardy dolarů podíl v Trumpově rodinné firmě. Bílý dům podezření ze střetu zájmů odmítá.
V Německu chybí desítky tisíc zdravotníků a problém se každý rok zhoršuje. Jedním z řešení je najímání odborníků ze zahraničí. Speciální integrační program láká zájemce o studium a zároveň jim nabízí práci.
Japonská Liberálnědemokratická strana (LDP) premiérky Sanae Takaičiové po nedělních předčasných volbách do dolní komory parlamentu získala dvoutřetinovou většinu 313 z 465 křesel. Vyplývá to ze zpřesněného propočtu japonské stanice NHK. Ta původně uváděla, že dvoutřetinovou většinu získá LDP až s koaliční Japonskou stranou inovace (JIP), nově propočet koalici slibuje 345 hlasů. Dvoutřetinová většina vládě umožní přehlasovat horní komoru, v níž většinu nemá.
Írán se nevzdá obohacování uranu ani v případě „války“, podle agentury AFP to uvedl íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí. Vojenský tlak ze strany Spojených států podle něj Teherán nevyděsí. V souvislosti s posilováním vojenské přítomnosti USA v Perském zálivu pak šéf íránské diplomacie prohlásil, že americkým vojenským tlakem se Teherán nenechá vystrašit.
Ruská tajná služba FSB oznámila zatčení muže, který podle ní v pátek postřelil zástupce šéfa ruské vojenské rozvědky GRU Vladimira Alexejeva, píše Interfax. Ruský občan byl podle FSB zadržen v Dubaji a Spojené arabské emiráty ho předaly ruské straně. Další dva ruské občany tajná služba označila za spolupachatele. Jedním z nich je žena, která podle Moskvy odjela na Ukrajinu.
