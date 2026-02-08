Voliči v Republice srbské hlasovali v opakovaných prezidentských volbách

V jedné ze dvou entit Bosny a Hercegoviny – Republice srbské (RS) – proběhly částečné opakované prezidentské volby. Komise by měla zveřejnit předběžné výsledky v průběhu noci. Informovala o tom agentura Reuters. Vítězem hlasování se už prohlásil nacionalistický politik Siniša Karan, spojenec někdejšího prezidenta RS Milorada Dodika. Karan těsně zvítězil v listopadových předčasných volbách, v prosinci ale ústřední volební komise výsledky v několika okrscích anulovala na základě stížností na nesrovnalosti při sčítání hlasů.
Pokud komise Karana skutečně označí za vítěze, jeho prezidentský mandát potrvá jen do října, kdy se budou konat řádné všeobecné volby.
„Od teď jsem prezidentem vás všech, všech občanů Republiky srbské,“ prohlásil Karan. Jeho soupeř Branko Blanuša porážku uznal, zároveň ale obvinil vládnoucí stranu z volebního inženýrství a z kupování voličů.
Nedělní opakované hlasování se týkalo jen malé části Republiky srbské, konkrétně 136 volebních místností s 85 tisíci voliči. Těsný listopadový výsledek ale opakované hlasování mohlo ovlivnit.
Předčasné prezidentské volby v Republice srbské, politickém útvaru bosenských Srbů, se musely konat poté, co volební komise z funkce v srpnu odvolala bosenskosrbského předáka Dodika. Dodik byl totiž loni odsouzen k jednomu roku vězení a zákazu výkonu veřejných funkcí na šest let za nerespektování rozhodnutí vysokého představitele pro Bosnu Christiana Schmidta.