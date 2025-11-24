Prezidentské volby v Republice srbské podle předběžných výsledků vyhrál Dodikův spojenec Karan

Nedělní předčasné prezidentské volby v Republice srbské (RS), jedné ze dvou entit tvořících Bosnu a Hercegovinu, vyhrál Siniša Karan, který je spojencem odvolaného vůdce Milorada Dodika. S odkazem na předběžné výsledky hlasování o tom informuje agentura Reuters.
„Podle předběžných, neoficiálních a neúplných výsledků obdržel Siniša Karan 50,89 procenta hlasů,“ uvedl na tiskové konferenci předseda volební komise Jovan Kalaba.
Bývalý prezident, který je považován za blízkého spojence maďarského premiéra Viktora Orbána a ruského vládce Vladimira Putina, v RS v různých funkcích vládl více než dvacet let. Letos byl odsouzen k jednomu roku vězení a zákazu výkonu veřejných funkcí na šest let za nerespektování rozhodnutí vysokého představitele pro Bosnu Christiana Schmidta. V srpnu soud přeměnil trest odnětí svobody na pokutu 18 660 eur (450 tisíc korun).
Vysokého představitele pověřilo mezinárodní společenství dohledem nad plněním mírové dohody z roku 1995. Disponuje rozsáhlými pravomocemi, mimo jiné může vydávat zákony či odvolávat politiky. Dodik opakovaně uvedl, že mandát současného vysokého představitele Schmidta neuznává. Stejně tak odmítal rozhodnutí soudu i volební komise s tím, že za ním stojí cizinci.
Odsouzen byl mimo jiné za to, že podepsal zákon schválený parlamentem RS, kterým se rozhodnutí bosenského ústavního soudu nevztahovala na tuto entitu. Jeho separatistická rétorika i praktické kroky vyvolaly obavy z možného rozpadu multietnické země. Ten by se podle mnohých neobešel bez nového krveprolití.
Od konce války v 90. letech minulého století je Bosna a Hercegovina rozdělena na RS a muslimsko-chorvatskou Federaci Bosny a Hercegoviny. Každá z nich má vlastní vládu a parlament, spojují je slabé centrální instituce. RS obývají převážně etničtí Srbové, federaci pak Chorvaté a Bosňáci (dříve Muslimové).