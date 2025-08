Dodik má podle volební komise přijít o funkci prezidenta Republiky srbské

Ústřední volební komise v Sarajevu ve středu v reakci na soudní verdikt z minulého týdne zbavila mandátu Milorada Dodika, prezidenta Republiky srbské (RS), jedné ze dvou entit tvořících stát Bosna a Hercegovina. Dodik může rozhodnutí komise napadnout. Právní moci nabyde až poté, co soud rozhodne o této případné žalobě. Informovala o tom ve středu stanice N1. Dodik naznačil, že se rozhodnutím soudu řídit nebude.

Člen ústřední volební komise Suad Arnautović uvedl, že středeční rozhodnutí nabyde právní moci až poté, co uplyne lhůta na odvolání, což může trvat až dva měsíce. Pokud bude Dodik skutečně zbaven funkce, do devadesáti dnů by se měly v RS konat nové prezidentské volby.