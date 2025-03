150 českých vojáků se přesunulo do Bosny a Hercegoviny

Česko v návaznosti na zhoršení bezpečnostní situace v Bosně a Hercegovině vyslalo do země sto padesát vojáků. Působit by tam měli měsíc, uvedla armáda. Čeští vojáci se do Bosny přesunuli v úterý a ve středu. Společně s rumunskými a italskými kolegy mají posílit bezpečnost země. O tom, že do Bosny přijedou vojenské posily z Evropské unie, včetně Česka, informovala v úterý na svých stránkách vojenská mise EU v Bosně (EUFOR).