„Není rok 1992,“ řekl šéf NATO v rozhádané Bosně

Generální tajemník NATO Mark Rutte ujistil vedení Bosny a Hercegoviny o podpoře v době narůstajících konfliktů s bosenskými Srby. Odsouzený lídr Republiky srbské Milorad Dodik s podporou Ruska hrozí odtržením od země a omezuje vládní instituce. Evropská unie v těchto dnech vysílá do země dalších čtyři sta členů mírové mise.

V červenci uplyne třicet let od masakru v Srebrenici. Bosenskosrbská armáda Ratka Mladiče tehdy povraždila více než osm tisíc muslimských Bosňáků. Nevraživost mezi oběma entitami tvořícími Bosnu a Hercegovinu teď znovu ožívá, stejně jako obavy z etnických Srbů.

„Už jsme zažili jednu genocidu a teď nám hrozí druhá. To je to, co Srbové chtějí – stejně jako masakr, který rozpoutali v roce 1992. Naši zemi vidí jako součást Srbska,“ prohlásila přeživší Begajeta Jukičová.