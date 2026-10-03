Podváděl komisař, ne oni, přesto jejich řidičský průkaz neplatí


před 50 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Dvacet sedm lidí z Prachaticka zjistilo, že mají řidičský průkaz neoprávněně a měli by ho vrátit. Policie totiž rozpletla první část kauzy podvodů u závěrečných zkoušek. Podle soudu sice sami žáci nepodváděli, právě oni teď ale řeší neobvyklý problém. Oprávnění pro řízení auta nebo jízdu na motorce získali před dvěma lety.

„Přišlo mi oznámení o zahájení správního řízení proti mé osobě o odebrání skupiny A. Celý výcvik v autoškole jsem absolvoval, včetně celých závěrečných zkoušek. A teď mám přijít o papíry,“ popisuje situaci jeden z majitelů problematického řidičského oprávnění. Získal ho před dvěma lety u komisaře, kterého teď soud uznal vinným za úmyslné porušování pravidel u zkoušek.

Dotčený řidič jezdí denně do práce na motorce. Za řidičský průkaz zaplatil přes patnáct tisíc korun. Komisař ho stejně jako další uchazeče o řidičák nechal dělat praktickou zkoušku kratší dobu než zákonnou půlhodinu. Část žáků měla být při závěrečné jízdě za volantem jen pár minut, někdo neřídil vůbec.

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Okresní soud v Prachaticích za to udělil pokuty provozovateli autoškoly i komisaři, tomu navíc zakázal činnost na tři roky. Proč to dělali, není jasné. Žáci je ale podle rozsudku nijak nepodpláceli. „Orgány činné v trestním řízení nemají žádné poznatky o tom, že by v souvislosti se závěrečnými zkouškami poskytovali zkušebnímu komisaři úplatky v jakékoli formě,“ potvrdil okresní státní zástupce v Prachaticích Zdeněk Šrámek.

Nové přezkoušení?

Přesto by teď mohli o řidičský průkaz přijít. „Majitel řidičáku má doklad, který je vlastně v tu chvíli neplatný. Mělo by dojít k nezávislému přezkoušení,“ vysvětlil mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

„Odmítám platit za chyby státu. Jel jsem tam, kam mi komisař řekl, a když řekl, že to stačí, tak jsem uposlechl,“ namítá řidič.

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Ilustrační foto

Příslušný odbor dopravy teď ve správním řízení u každého řidiče zvlášť posoudí, do jaké míry mohl vědět o tom, že jel při závěrečných jízdách kratší dobu, než ukládá zákon. „Rádi bychom v případech, kdy bude nade vší pochybnost prokázáno, že se držitelé řidičského oprávnění ničeho nezákonného nedopustili, aby si toto řidičské oprávnění mohli ponechat, ale čekáme na stanovisko ministerstva dopravy,“ uvedl tajemník Městského úřadu Prachatice Luboš Šafránek.

Případ je součástí rozsáhlé kauzy podvodů u závěrečných zkoušek na jihu Čech. Policie stále vyšetřuje další komisaře a autoškoly na Vimpersku.

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