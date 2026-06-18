Uchazečům o řidičák zavařili obvinění komisaři

Zásahy proti úplatným zkušebním komisařům komplikují život uchazečům o řidičský průkaz. Leckde totiž musejí na závěrečnou jízdu čekat i několik měsíců. Třeba v Praze-západ, kde po zatýkání na černošické radnici zůstali z původních dvanácti komisařů jen tři.
Devatenáctiletá Marie Dobiášová z Černošic složila zkoušku na motorku až 17. června, ačkoli připravená byla už v březnu. „Myslela jsem si, že od toho března už budu vyježděná a že budu mít víc zkušeností, ale tím, že se to takhle odkládalo, tak si teď nejsem moc jistá,“ popsala své pocity.
Čtyřiadvacetiletý Jakub Hrdlička z Řevnic si chce přivydělávat dopravou s přívěsným vozíkem. Právě dodělal autoškolu, ale ví, že na zkoušky si ještě počká. „Mrzí mě to, byly by to vydělané peníze navíc. Takhle si počkám ten měsíc, dva, než budu mít na to řidičák,“ komentoval to.
V oblasti spravované černošickým úřadem působí devadesát autoškol. Měsíčně dohromady připraví dva tisíce zájemců na závěrečnou zkoušku. Ačkoliv třem komisařům pomáhají i externisté odjinud, zvládají jich maximálně osm set. „I na nás je vyvíjený tlak. Bohužel s tím v současné době nemůžeme nic dělat,“ upozorňuje Marcela Růžičková, která je aktuálně pověřená vedením správního odboru Městského úřadu Černošice.
Noví komisaři budou nejdřív v říjnu
Zlobí se žáci autoškol i jejich provozovatelé. Majitel autoškoly Milan Werner cítí naštvání a zklamání i proto, že do svého podnikání dává své jméno. „Běžnému zákazníkovi je vlastně jedno, jestli nestíhám já nebo nestíhá úřad,“ vysvětluje, proč to považuje za potenciální reputační problém i pro sebe.
„My jsme tím špuntem,“ přiznává vedoucí oddělení autoškolství MÚ Černošice Jan Valdhans. „Ale je to třeba i pro firmy. Najímají si řidiče, ale oni u nás neudělají zkoušky, takže je pak nemůžou poslat do kamionů, (...) autobusáky, to všechno se u nás tímhle brzdí,“ přiblížil.
Účinné řešení je pravděpodobně v nedohlednu. Zájemců o místo zkušebního komisaře moc není. Kurz i získání oprávnění stojí čas i peníze, termínů je navíc málo. Ministerstvo dopravy dle svého mluvčího Františka Jemelky vyčlenilo speciálně pro oslabené Černošice místa v základním kurzu pro komisaře v Brně. „Až čtyři zájemci o post zkušebního komisaře se budou moci zúčastnit tohoto kurzu v srpnu tohoto roku,“ upřesnil.
Když to půjde dobře, mohly by Černošice mít hotové komisaře koncem října, ale i tak jich bude málo a fronta zájemců už bude dlouhá. V Česku je přitom podle ministerstva dopravy komisařů dostatek. Pět set, což je nejvíc v historii. Problém tak prý může být spíš v jejich územím rozložení a efektivitě.