Policie obvinila po zásahu na černošickém úřadu šestnáct lidí


před 20 mminutami|Zdroj: ČTK

Policie po středečním zásahu na pražské pobočce Městského úřadu Černošice obvinila šestnáct lidí. Viní je z účasti na organizované skupině, některé také ze zneužití pravomoci úřední osoby a přijetí úplatku, řekl mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. Obvinění se podle něj týká nezákonného získávání řidičských průkazů, policie se zabývá více než dvěma sty takovými případy. Počet podle Cimbaly nemusí být konečný.

Na pracovišti úřadu v Podskalské ulici a dalších místech zasahovali policisté ve středu od brzkých ranních hodin. Pracoviště bylo ve středu uzavřené.

Připravujeme podrobnosti.

Z cisterny na Rakovnicku unikly tisíce litrů nafty

Na Rakovnicku u obce Žďár ve čtvrtek brzy ráno havarovala cisterna, která převážela naftu a benzin. Uniklo osm až deset tisíc litrů převážně nafty, větší část do půdy a do potoka. Hasiči původně informovali o úniku asi tisíce litrů benzinu. Nyní stále odčerpávají vodu z potoka do menších barelů, které se přečerpávají do cisterny. Silnice 27 je uzavřená, řidiči musí využít objízdné trasy. Uzavírka kvůli přečerpání a vyproštění může trvat až 24 hodin.
10:01Aktualizovánopřed 32 mminutami

Sníh komplikuje dopravu

Počasí od čtvrtečního rána komplikuje dopravu v Česku. Některé středočeské příměstské spoje nevyjely, jiné jsou zpožděny. Hromadná doprava nabírá zpoždění také v Praze. Na Vysočině a v Plzeňském kraji se stalo několik nehod. Silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Ve většině Česka sněží, na jihu Moravy jsou srážky dešťové. O víkendu se má opět ochladit, mrznout bude zejména na východě Česka, a to i přes den, sněžit má však jen výjimečně.
08:15Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Policie navrhla obžalovat čtveřici, která údajně věznila ženu ve sklepě

Ústečtí kriminalisté chtějí poslat před soud čtveřici, která podle nich několik měsíců věznila ženu ve sklepě domu v Siřemi. Té se nakonec podařilo utéct. Hlavním obviněným je jedenačtyřicetiletý muž, kterého policie viní ze znásilnění, zbavení osobní svobody a vydírání. Spolu s ním navrhla policie obžalovat také dvě ženy a jednoho muže, kteří mu měli s činem pomáhat, sdělil ČT24 mluvčí ústecké policie Kamil Marek. Všem obviněným hrozí v případě odsouzení až dvanáct let za mřížemi.
10:54Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Olomoučtí vědci objevili neznámého brouka. Jeho původ sahá do doby dinosaurů

Mezinárodní tým vědců objevil hluboko v půdě ve středním Chile dosud neznámého brouka. Unikátnost miniaturního tvora, který měří kolem jednoho milimetru, je slepý a bezkřídlý, potvrdila genetická analýza odborníků z Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií (CATRIN) Univerzity Palackého v Olomouci. Brouk podle nich pochází z prastaré vývojové linie, jejíž původ sahá do období zhruba před 220 miliony let. Odborníci tuto linii nově popsali jako samostatnou čeleď a nazvali ji Badmaateridae.
před 2 hhodinami

Kraje půjčují sociálním službám kvůli rozpočtovému provizoriu stovky milionů

Kraje půjčují sociálním službám stovky milionů korun, aby jim na začátku roku nechyběly peníze především na mzdy. Peníze od státu přicházejí se zpožděním každý rok, letos je ale situace složitější kvůli rozpočtovému provizoriu. Při větším výpadku financování by mohlo hrozit omezení nebo dokonce ukončení provozu některých služeb. Organizace budou muset peníze vrátit do konce června, kdy už by mělo být jejich financování jasné.
před 3 hhodinami

České Budějovice nainstalují kvůli jízdě řidičů na červenou kamery

Frekventovanou křižovatkou u výstaviště v Českých Budějovicích projedou proti pravidlům denně stovky aut. Ačkoli na ní nedochází k tolika nehodám, následky srážek by mohly být fatální. Budějovická radnice proto chce spustit kamerový systém, který umožní řidiče za prohřešky pokutovat. Bude mít automatickou detekci průjezdu na červenou a vyjít by měl na zhruba 3,5 milionu korun. Radnice plánuje spustit kamery na této křižovatce na konci léta. Řidičům to oznámí předem. Za přestupek dostanou šest trestných bodů, ve správním řízení jim hrozí pokuta až 25 tisíc korun.
před 17 hhodinami
