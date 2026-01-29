Policie obvinila po zásahu na černošickém úřadu šestnáct lidí

Policie po středečním zásahu na pražské pobočce Městského úřadu Černošice obvinila šestnáct lidí. Viní je z účasti na organizované skupině, některé také ze zneužití pravomoci úřední osoby a přijetí úplatku, řekl mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. Obvinění se podle něj týká nezákonného získávání řidičských průkazů, policie se zabývá více než dvěma sty takovými případy. Počet podle Cimbaly nemusí být konečný.
Na pracovišti úřadu v Podskalské ulici a dalších místech zasahovali policisté ve středu od brzkých ranních hodin. Pracoviště bylo ve středu uzavřené.
Připravujeme podrobnosti.