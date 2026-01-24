Platnost řidičského průkazu letos končí statisícům lidí. Žádat lze i on-line


před 35 mminutami|Zdroj: ČT24
Události: Roste počet lidí, kteří o řidičský průkaz žádají online
Platnost řidičského průkazu letos skončí více než půl milionu lidem. V lednu se to týká asi pětadvaceti tisíc šoférů, v květnu to bude více než dvojnásobek. O nový doklad je možné požádat osobně na jakémkoliv příslušném úřadu, nebo on-line. Zhruba čtyřicet procent lidí si žádost vyřídí elektronicky, šedesát procent z nich si pak nechává průkaz doručit do výdejního boxu. Od ledna si mohou vyřídit doklady elektronicky i začínající řidiči. Ministerstvo dopravy do budoucna plánuje také doručování registračních značek.

Více než půlka kontrolovaných výrobků z asijských e-shopů byla problémová

Při rozsáhlé celoevropské kontrole zboží z asijských on-line tržišť našli celníci problém u více než poloviny z dvaceti tisíc kontrolovaných výrobků. Osmdesát procent z těch otestovaných pak laboratoře označily za nebezpečné. Do akce se zapojila také Česká obchodní inspekce, která se zaměřila na hračky a elektroniku z těchto e-shopů. Od července budou lidé muset nově zaplatit clo ve výši asi 75 korun za každý balíček z e-shopů ze třetích zemí. Opatření se zavádí v reakci na přehlcení evropského trhu levným zbožím, což dopadá na místní podnikatele i životní prostředí.
před 7 mminutami

Domovy pro seniory odsouvají kvůli rozpočtovému provizoriu investice

Řada domovů pro seniory i dalších sociálních zařízení odkládá investice a někde se obávají i o mzdy. Nevědí totiž, kolik peněz letos dostanou na provoz. Většina je závislá na veřejných zdrojích. Kvůli rozpočtovému provizoriu ale teď stát může každý měsíc hospodařit nanejvýš s dvanáctinou loňského rozpočtu.
před 44 mminutami

