Platnost řidičského průkazu letos končí statisícům lidí. Žádat lze i on-line

Nahrávám video
Platnost řidičského průkazu letos skončí více než půl milionu lidem. V lednu se to týká asi pětadvaceti tisíc šoférů, v květnu to bude více než dvojnásobek. O nový doklad je možné požádat osobně na jakémkoliv příslušném úřadu, nebo on-line. Zhruba čtyřicet procent lidí si žádost vyřídí elektronicky, šedesát procent z nich si pak nechává průkaz doručit do výdejního boxu. Od ledna si mohou vyřídit doklady elektronicky i začínající řidiči. Ministerstvo dopravy do budoucna plánuje také doručování registračních značek.