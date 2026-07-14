Soud v Ústí snížil tresty vězení v kauze podvodů při vydávání řidičských průkazů


před 29 mminutami|Zdroj: ČTK

Odvolací Krajský soud v Ústí nad Labem v úterý snížil tresty vězení dvěma obžalovaným v případu rozsáhlých podvodů při vydávání řidičských průkazů ve Varnsdorfu. Služebnímu komisaři uložil pět let vězení a tlumočníkovi tři roky, řekla mluvčí soudu Gabriela Nedělková Pařízková. Rozhodnutí je pravomocné.

Okresní soud v Děčíně původně vyměřil zkušebnímu komisaři Radku Šampalíkovi sedm let a tlumočníkovi Georgesi Mangovi čtyři roky vězení. „Výrok o trestu byl ponechán a byla tam změna pouze v tom, že tresty byly sníženy z důvodu toho, že byly nepřiměřeně vysoké,“ uvedla Pařízková.

V jedné z nejrozsáhlejších korupčních kauz získalo podle žalobce neoprávněně řidičský průkaz nejméně 722 lidí. Další obžalované již soud potrestal dříve podmíněnými a peněžitými tresty.

Soud vyměřil za podvody s řidičáky ve Varnsdorfu nepodmíněné tresty
Ilustrační foto

Do podvodu se podle žalobce zapojili dva zkušební komisaři autoškoly, z nichž jeden před zahájením soudu zemřel, tlumočník a žadatelé z různých koutů České republiky. Předávání úplatků, napovídání při testech, psaní testu za uchazeče a další podvodné jednání zachytily kamery ve zkušební místnosti, které dění sledovaly sedm měsíců.

Šampalíkovi uložil už prvoinstanční soud zákaz činnosti výkonu funkce zkušebního komisaře a jakékoli zaměstnání v autoškolách po dobu deseti let. Mangovi stanovil prvoinstanční soud zaplatit 600 tisíc korun.

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