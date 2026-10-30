„Největší krádež v historii kryptoměn.“ Hackeři zřejmě připravili Binance o 6,3 miliardy dolarů


před 28 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Binance, největší kryptoměnová burza na světě, v noci na pátek informovala o „bezpečnostním incidentu“, při kterém měli hackeři ukrást 6,3 miliardy dolarů (zhruba 137 miliard korun). Napsaly o tom agentury Reuters a AP. Podle některých analytiků jde o největší krádež v historii kryptoměn, podle společnosti TRM Labs za ní stojí Severní Korea. Binance, která má 335 milionů registrovaných uživatelů, část dotčených aktiv zmrazila a ujistila, že prostředky klientů jsou v bezpečí. Dočasně ale pozastavila vklady a výběry.

Podle Binance se zatím podařilo lokalizovat asi tři miliardy dolarů, o zbylých 3,3 miliardy firma informace neposkytla. Předběžné vyšetřování podle Reuters naznačilo, že incident mohl začít napadením notebooku jednoho z inženýrů burzy, což útočníkovi umožnilo proniknout do systému a provést neoprávněné výběry.

Spoluzakladatelka Binance Yi He uvedla, že firma všechny případné ztráty plynoucí z hackerského útoku pokryje. Vklady zůstávají nedotčeny a nadále fungují normálně, dodala později s tím, že obnovení výběrů pak očekává do 48 hodin. Také zakladatel firmy Changpeng Zhao napsal, že incident „vypadá jako hack“, a že ačkoli už burzu neřídí, jako akcionář očekává plné pokrytí prostředků uživatelů.

Podle americké společnosti TRM Labs, jež se zabývá analýzou blockchainu, stáli za útokem severokorejští hackeři. „Útočník převedl z peněženek Binance na deseti blockchainových sítích přibližně 6,36 miliardy dolarů, z toho většinu během asi 20 minut,“ uvedla společnost podle Reuters na svém blogu.

„Na základě spolehlivých informací získaných jak z blockchainu, tak mimo něj, přisuzuje TRM tento útok elitní severokorejské hackerské jednotce TraderTraitor,“ dodala TRM Labs s tím, že k tomuto závěru dospěla s vysokou mírou jistoty.

Výrazná regulace kryptoměn v EU se blíží, dotkne se i tuzemských investorů
Kryptoměna bitcoin

Kryptoměny reagovaly poklesem hodnoty

Trhy reagovaly poklesem. Bitcoin při ranním obchodování v Asii ztratil přes tři procenta a klesl na šestitýdenní minimum 76,368 dolarů, ether rovněž ztrácel přes tři procenta na 2178 dolarů. Token BNB oslabil za 24 hodin o pět procent. Akcie burzy Coinbase Global v prodlouženém obchodování v USA padaly o 4,8 procenta, akcie kupce bitcoinů Strategy téměř o šest.

„Je to největší hackerský útok v historii,“ řekl agentuře Reuters Aravind Srinivasan, šéf společnosti GSR, která je významným tvůrcem trhu s kryptoměnami. Incident může podle analytiků přimět investory přehodnotit rizika spojená s aktivy na centralizovaných burzách. Binance spravovala podle výroční zprávy za rok 2025 aktiva ve výši 162,8 miliardy dolarů.

Zhao, který Binance založil v roce 2017, byl v dubnu 2024 odsouzen ke čtyřem měsícům vězení za umožnění praní špinavých peněz na burze. Loni v říjnu ho americký prezident Donald Trump omilostnil.

Trumpova kryptovečeře vyvolala otázky, kdo si může koupit prezidenta
Donald Trump

Výběr redakce

„Největší krádež v historii kryptoměn.“ Hackeři zřejmě připravili Binance o 6,3 miliardy dolarů

„Největší krádež v historii kryptoměn.“ Hackeři zřejmě připravili Binance o 6,3 miliardy dolarů

před 28 mminutami
WSJ: Ukrajina pod tlakem USA pozastavila útoky na ruské rafinerie nejméně do amerických voleb

WSJ: Ukrajina pod tlakem USA pozastavila útoky na ruské rafinerie nejméně do amerických voleb

04:52Aktualizovánopřed 43 mminutami
Izrael sečetl všechny hlasy po volbách, většinu v Knesetu nemá ani jeden blok

Izrael sečetl všechny hlasy po volbách, většinu v Knesetu nemá ani jeden blok

02:35Aktualizovánopřed 50 mminutami
Je třeba lépe předvídat krize a připravit se na ně, říká eurokomisařka Lahbibová

Je třeba lépe předvídat krize a připravit se na ně, říká eurokomisařka Lahbibová

před 2 hhodinami
Státní vyznamenání ukazují, na co mohou být Češi hrdí, míní Burýšek

VideoStátní vyznamenání ukazují, na co mohou být Češi hrdí, míní Burýšek

před 9 hhodinami
Zemřel herec Patrick Stewart. Proslavil se filmy X-Men nebo v seriálu Star Trek

Zemřel herec Patrick Stewart. Proslavil se filmy X-Men nebo v seriálu Star Trek

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Debatu o rušení poplatků pro ČT a ČRo přerušil sněmovní výbor do prosince

Debatu o rušení poplatků pro ČT a ČRo přerušil sněmovní výbor do prosince

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Za zastřelení loveckého psa dostal myslivec tříletý zákaz činnosti

VideoZa zastřelení loveckého psa dostal myslivec tříletý zákaz činnosti

před 12 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

„Největší krádež v historii kryptoměn.“ Hackeři zřejmě připravili Binance o 6,3 miliardy dolarů

Binance, největší kryptoměnová burza na světě, v noci na pátek informovala o „bezpečnostním incidentu“, při kterém měli hackeři ukrást 6,3 miliardy dolarů (zhruba 137 miliard korun). Napsaly o tom agentury Reuters a AP. Podle některých analytiků jde o největší krádež v historii kryptoměn, podle společnosti TRM Labs za ní stojí Severní Korea. Binance, která má 335 milionů registrovaných uživatelů, část dotčených aktiv zmrazila a ujistila, že prostředky klientů jsou v bezpečí. Dočasně ale pozastavila vklady a výběry.
před 28 mminutami

WSJ: Ukrajina pod tlakem USA pozastavila útoky na ruské rafinerie nejméně do amerických voleb

Ukrajinská armáda po týdnech tlaku ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa minulý týden pozastavila vzdušné údery na ruské rafinerie. Napsal to v noci na pátek SEČ list The Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na osoby obeznámené s vojenskými operacemi. Neoficiální pauza v těchto útocích má podle listu trvat nejméně do 3. listopadu, kdy se v USA konají volby do Kongresu, možná i déle. Zprávu WSJ převzala také agentura Reuters, která upozornila, že tyto informace nemohla nezávisle ověřit.
04:52Aktualizovánopřed 43 mminutami

Zařízení chytré domácnosti mohou být terčem kyberútoků, varují polští experti

Zařízení chytré domácnosti se mohou stát terčem kybernetických útoků, při nichž útočníci převezmou jejich kontrolu nebo získají neoprávněný přístup k údajům uživatelů, varovala polská státní agentura zaměřená na kybernetickou a digitální bezpečnost.
před 44 mminutami

Izrael sečetl všechny hlasy po volbách, většinu v Knesetu nemá ani jeden blok

Dosavadní vládní koalice premiéra Benjamina Netanjahua bude mít v novém stodvacetičlenném Knesetu třiapadesát křesel, blok čtyř opozičních stran osmačtyřicet poslanců a zbývajících devatenáct mandátů připadne arabským stranám. Vyplývá to z konečných výsledků úterních parlamentních voleb, které izraelská volební komise zveřejnila v noci na pátek. Informoval o tom server The Times of Israel.
02:35Aktualizovánopřed 50 mminutami

Je třeba lépe předvídat krize a připravit se na ně, říká eurokomisařka Lahbibová

Nejrůznějších krizí – od přírodních katastrof po hrozbu hybridních útoků – v Evropě v posledních měsících výrazně přibývá. Brusel se proto snaží posílit svou schopnost rizika předvídat a rychle a účinně na ně reagovat. V novém rozpočtu na to Evropská komise chce vyčlenit dva biliony eur (přibližně 49 bilionů korun), trojnásobek oproti současnému stavu. V rozhovoru pro Horizont ČT24 to potvrdila evropská komisařka pro řešení krizí Hadja Lahbibová.
před 2 hhodinami

Zemřel herec Patrick Stewart. Proslavil se filmy X-Men nebo v seriálu Star Trek

Ve věku 86 let zemřel britský herec Patrick Stewart, který je známý jako kapitán Jean-Luc Picard ze seriálu Star Trek: Nová generace nebo z filmů X-Men, kde ztvárnil roli profesora Charlese Xaviera. Na divadle ztvárnil řadu shakespearovských rolí. Zemřel ve středu v Los Angeles po boji s Alzheimerovou chorobou a demencí s Lewyho tělísky, oznámila ve čtvrtek podle agentur jeho mluvčí Kelly Bushová Novaková.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

VideoVyšetřovací zpráva požáru v Hongkongu ukazuje selhání veřejné správy

Hongkongské úřady zveřejnily vyšetřovací zprávu o požáru ve čtvrti Tai Po, při kterém loni zemřelo 168 lidí. Plameny zároveň zničily domovy tisíců obyvatel. Jedenáct měsíců po tragédii ukazuje vyšetřování na řetězec selhání, kterým se dalo předejít. Úřady se nejdřív snažily svalit vinu na tradiční bambusové lešení, ale oheň s největší pravděpodobností způsobila cigareta. Důkazy také ukazují na hořlavé sítě a pěnové desky.
před 11 hhodinami

Počet obětí srážky vlaků ve Španělsku vzrostl na 69

Počet obětí středeční srážky vlaků v centrální části Španělska v provincii Toledo vzrostl na 69, napsala ve čtvrtek agentura AFP s odkazem na španělské ministerstvo dopravy. Předseda vlády v regionu, kde se neštěstí stalo, Emiliano García-Page, již dříve uvedl, že v nemocnicích zůstává pět desítek ze 110 hospitalizovaných po nehodě. Ve Španělsku začal třídenní státní smutek, v poledne lidé uctili oběti tragédie minutou ticha.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Zařízení chytré domácnosti mohou být terčem kyberútoků, varují polští experti

Zařízení chytré domácnosti mohou být terčem kyberútoků, varují polští experti

před 44 mminutami
Silné krvácení či bolesti v podbřišku. Jaké účinky má slzný plyn na ženské zdraví?

Silné krvácení či bolesti v podbřišku. Jaké účinky má slzný plyn na ženské zdraví?

před 14 hhodinami
Běloruští pohraničníci nutí migranty k sabotážím na hranicích, odhalila investigace

Běloruští pohraničníci nutí migranty k sabotážím na hranicích, odhalila investigace

27. 10. 2026
Srbští studenti zvítězili ve volbách. Teď je čeká boj s korupcí a obnova právního státu

Srbští studenti zvítězili ve volbách. Teď je čeká boj s korupcí a obnova právního státu

27. 10. 2026
Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

24. 10. 2026
„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

23. 10. 2026
Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

22. 10. 2026
Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

22. 10. 2026
Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

21. 10. 2026
EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

21. 10. 2026
Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty

Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty

20. 10. 2026
Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam

Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam

20. 10. 2026
Rok od krádeže v Louvru. Evropská muzea dál čelí problémům se zabezpečením

Rok od krádeže v Louvru. Evropská muzea dál čelí problémům se zabezpečením

19. 10. 2026
Trump opakuje Putinovy narativy a poškozuje zájmy Ukrajiny, míní bezpečnostní expert

Trump opakuje Putinovy narativy a poškozuje zájmy Ukrajiny, míní bezpečnostní expert

19. 10. 2026
Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

16. 10. 2026
Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

16. 10. 2026
Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

15. 10. 2026
Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

14. 10. 2026
Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

14. 10. 2026
Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

13. 10. 2026
Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

13. 10. 2026
Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

12. 10. 2026
Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

12. 10. 2026
Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

9. 10. 2026