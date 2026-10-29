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Policie obvinila tři muže z pokusu ovlivnit komunální volby na Lounsku Zobrazit

Peníze za změnu bydliště a hlasy. Policie obvinila trojici z pokusu ovlivnit volby


před 5 mminutami|Zdroj: ČTK

Kriminalisté obvinili tři muže, kteří se podle nich pokusili ovlivnit komunální volby v jedné obci na Lounsku. Lidem dle policistů slibovali peníze za změnu trvalého bydliště do obce a další odměnu za hlasování podle předem dohodnutých instrukcí. Samotné hlasování za úplatu se ale nakonec neodehrálo.

Hlavní roli podle kriminalistů sehrál osmačtyřicetiletý muž z Teplicka, kterému pomáhali sedmačtyřicetiletý muž z Mostecka a pětadvacetiletý muž z Chomutovska. Společně vyhledávali lidi ochotné změnit si trvalé bydliště do příslušné obce a následně hlasovat dle dohodnutého plánu. Každý oslovený volič přitom mohl dle kriminalistů získávat další zájemce ze svého okolí. Tím se měla síť zmanipulovaných osob rozšířit.

Mužům v případě odsouzení hrozí až tři roky vězení, informovala policie . Které obce se celá věc týká, neuvedla.

Připravujeme podrobnosti.

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