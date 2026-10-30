Provozovatel prodejen Albert kupuje Tesco v Česku a na Slovensku

Nizozemská společnost Ahold, která v Česku provozuje prodejny Albert, kupuje Tesco v Česku a na Slovensku. I s nájemními závazky zaplatí zhruba 1,7 miliardy eur (v přepočtu kolem 41,4 miliardy korun). Dokončení transakce po splnění obvyklých podmínek, včetně schválení regulačními orgány, firma očekává ve čtvrtém čtvrtletí příštího roku. Informoval o tom mluvčí řetězce Albert Jiří Mareček. Tesco tak skončí na českém trhu po třiceti letech.
„Akvizice představuje pro Ahold Delhaize významnou příležitost posílit pozici v regionu střední a jihovýchodní Evropy a vstoupit na slovenský trh,“ uvedli zástupci Aholdu a doplnili, že transakci nyní schvalují regulační orgány. Koupi hodlá společnost hradit prostřednictvím zajištěného financování a stávajících zdrojů.
„Případný návrh na povolení spojení ve věci změny vlastníka prodejen Tesco v České republice ÚOHS dosud neobdržel,“ uvedl mluvčí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Filip Vrána.
Tesco z Česka odchází po třiceti letech
Britský maloobchodní řetězec Tesco vstoupil do Česka v roce 1996, kdy zde koupil obchodní domy americké společností K-Mart. V současné době Tesco Česko a Slovensko provozuje přes 360 supermarketů, hypermarketů a menších prodejen a přes stovku franšízových prodejen. O tom, že Tesco zvažuje prodej svých aktivit ve střední Evropě včetně Česka, psal server deníku Financial Times počátkem července.
Ahold začal působil v tehdejším Československu mezi prvními zahraničními obchodníky, v červnu 1991 otevřel v Jihlavě pod značkou Mana první supermarket v zemi. V dalších letech firma rozšířila síť o diskontní prodejny Sezam, supermarkety Prima a hypermarkety Hypernova.
Na podzim 2005 firma převzala 57 českých prodejen společnosti Julius Meinl a poté sjednotila své obchody pod názvem Albert. Nyní má po celém Česku téměř 350 hypermarketů a supermarketů a podle tržeb patří Albertu třetí místo za dvojicí německých řetězců Lidl a Kaufland.
Podle poslední zveřejněné účetní uzávěrky za rok 2024 klesl Albertu v Česku čistý zisk o 3,8 procenta na dvě miliardy korun, tržby mu naopak vzrostly o 5,2 procenta na 75,6 miliardy korun.
Tesco Stores ČR vykázalo v uplynulém účetním roce zisk 387 milionů korun, o rok předtím skončila firma ve ztrátě 488 milionů korun. V zisku 16,6 milionu korun byla po předchozí ztrátě 13 milionů korun i společnost Tesco Franchise Stores ČR, která provozuje síť Žabka. Vyplývá to z uzávěrek společností k účetnímu roku do 28. února 2026. V Česku má Tesco 184 obchodů, které zahrnují obchodní centra, hypermarkety i menší lokální formáty prodejen a také poskytuje on-line nákupy. Žabka čítá 113 obchodů.