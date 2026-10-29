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ANO přišlo o své zastupitele v Turnově, budou vystupovat jako nezařazení


29. 10. 2026Aktualizovánopřed 26 mminutami|Zdroj: ČTK

Hnutí ANO přišlo po Semilech o své městské zastupitele také v Turnově, budou vystupovat jako nezařazení. Zároveň zanikla místní buňka ANO v Turnově. Lídr turnovské kandidátky ANO Jaroslav Knížek (dříve ANO) to ve čtvrtek zdůvodnil tím, že nechtějí být zatížení celostátní politikou. Připustil, že k rozhodnutí přispěl i způsob jednání ve sněmovně o financování veřejnoprávních médií. ANO získalo v sedmadvacetičlenném zastupitelstvu Turnova čtyři mandáty, ve volbách skončilo třetí.

„Chci dělat komunál jako nezávislý zastupitel a nechci být zatížen tou celostátní politikou. A to není jenom otázka ANO, to je i otázka ostatních stran okolo. Ti lidé se už neumějí slušně chovat,“ řekl Knížek.

Připustil, že k rozhodnutí opustit ANO přispěl i způsob, jakým se ve sněmovně minulý týden v pátek a v sobotu jednalo o převedení financování České televize a Českého rozhlasu na stát. „Dospělí se chovají jako malé děti. Bohužel i ve sněmovně, což je špatně. Ale chovají se špatně na obou stranách. Nikdo tady tu situaci neuklidňuje, všichni ji eskalují. U nás v Turnově je svět ještě normální, a tak k tomu chci přispět, aby to tak pokračovalo,“ dodal šedesátiletý Knížek.

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V turnovské místní organizaci ANO tak podle něj nikdo nezůstal. „Já jsem měl kandidátku sestavenou dva z ANO a 25 nezávislých kandidátů,“ uvedl Knížek. Z ANO podle něj vystoupil i druhý zastupitel, který kandidoval v Turnově jako člen tohoto hnutí. ANO bylo ve městě v opozici. Kromě Jaroslava Knížka jsou dalšími nově nezařazenými zastupiteli v Turnově, původně zvolenými na kandidátní listině ANO, Miroslav Reichl, Tomáš Roubíček a Dominik Knížek.

Nové vedení města zatím není dohodnuté, podle informací agentury ČTK ale bude koalice ve městě pokračovat na dosavadním půdorysu. Volby vyhrál Nezávislý Blok starosty Tomáše Hockeho, oproti minulým volbám si polepšil o čtyři mandáty na 13. Turnov je největším městem na Semilsku, i když není okresním městem.

Zdroj: ČSÚ, ČT24

Další odchody z ANO

V Libereckém kraji přišlo ANO i o tři z deseti městských zastupitelů v České Lípě. Odchod minulý týden oznámili dosluhující českolipský místostarosta Martin Brož a také Nela Ritnošíková Theerová, která byla poslední čtyři roky městskou radní na plný úvazek, oba byli členy ANO. Odchod ohlásil také Zdeněk Líbal, který byl na kandidátce hnutí jako nezávislý.

Členství v ANO tento týden ukončil také poslanec David Pražák ze Semil. Ve sněmovně zůstane nezařazeným poslancem. Na sociální síti uvedl, že spolu s ním opouštějí ANO i městští zastupitelé zvolení v Semilech na kandidátce tohoto hnutí. Pražák by se měl stát starostou Semil.

Poslanec Pražák se rozhodl ukončit členství v hnutí ANO
David Pražák

V Semilech získalo ANO šest mandátů, z toho tři obsadí nyní již bývalí členové ANO a tři bezpartijní. Pražák odchod z hnutí zdůvodnil osobními důvody i zasahováním celostátní politiky do regionálního dění.

Také připustil, že vliv, byť ne zásadní, mělo na jeho rozhodnutí i to, jakým způsobem se ve sněmovně odehrálo první čtení vládního návrhu na změnu financování ČT a ČRo. Pražák o něm nehlasoval, jednání se v pátek a v sobotu vůbec nezúčastnil, byl omluven.

Podrobnosti licence zde.

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