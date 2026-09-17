Absence ve škole mezi znevýhodněnými žáky v Irsku narůstá, ukázala studie

Výzkum ukázal, že za posledních deset let vzrostla v Irsku školní absence u mladých lidí se socio-emocionálními potížemi a u těch, kterým se do školy nechce.
Nová studie, kterou zveřejnila organizace ESRI a která vznikla ve spolupráci s organizací Tusla, využívá data z projektu Growing Up in Ireland (GUI, Vyrůstání v Irsku) k analýze vzorců absence ve věku od devíti do třinácti let a identifikuje individuální, rodinné a školní faktory, které k chybění přispívají.
Mezi klíčové závěry patřilo zjištění, že míra záškoláctví se výrazně liší v závislosti na sociálním zázemí, přičemž vyšší míra je zaznamenána u rodin s nekvalifikovanými manuálními pracovníky a nezaměstnaných, u rodin, v nichž mají matky nižší úroveň vzdělání, u rodin čelících finančním potížím a u domácností s jedním rodičem.
Dále se ve výzkumu uvádí, že podle národních údajů se v Irsku od začátku pandemie zvýšila míra školní absence, stejně jako tomu bylo v mnoha dalších zemích.
Dále se zjistilo, že mladí lidé se zdravotním postižením mají mnohem větší pravděpodobnost, že zameškají školu, než jejich vrstevníci. U mladých lidí, u nichž se zdravotní postižení objevilo nebo bylo diagnostikováno ve věku mezi devíti a třinácti lety, se obvykle zvyšuje míra záškoláctví.
Z výzkumu vyplynulo, že mladí lidé častěji chybí ve škole, pokud jejich rodiče uplatňují přísnější styl výchovy – například když na dítě křičí, místo aby mu věci vysvětlovali – a pokud chybí pevný režim ohledně času ulehnutí a snídaně.
Prožití nepříznivých životních událostí, jako je úmrtí blízké osoby nebo závislost, je významným prediktorem školní absence.
Ve školách zařazených do programu DEIS (zařízení zaměřená na znevýhodněné) je vyšší míra chybění, a to kvůli koncentraci socioekonomicky znevýhodněných žáků v těchto školách, zatímco školy, které žáky ve větší míře zapojují do rozhodování, mají zpravidla nižší míru záškoláctví.
Míra absence je vyšší u mladých lidí, kteří ve věku devíti a/nebo třinácti let měli negativní postoj ke škole, u těch, kteří mají horší vztahy se svými učiteli, a u těch, kteří ve věku devíti let zažili šikanu.
Z výsledků vyplývá, že míra se v jednotlivých oblastech liší a je vyšší u mladých lidí žijících v nájemním bydlení a u těch, kteří žijí v oblastech s nízkým sociálním kapitálem, včetně oblastí s horším zázemím pro dospívající.
Z celostátních údajů vyplývá, že v Irsku došlo od začátku pandemie k nárůstu školní absence, stejně jako tomu bylo v mnoha dalších zemích.
Díky údajům z GUI mohli výzkumníci porovnat dvě kohorty třináctiletých s odstupem deseti let, přičemž kohorta narozených v roce 2008 přecházela na střední školu právě v období pandemie.
Míra záškoláctví je u devítiletých stabilní, u třináctiletých však po pandemii výrazně vzrostla.
U mladých lidí se dnes vyskytují větší socio-emocionální potíže než před deseti lety. Tento nárůst sehrál významnou roli při zvyšování míry chybění.
To, že se dítěti ve škole nelíbí, je také silnějším předpokladem absence než dříve.
Řada faktorů
Emer Smythová, spoluautorka zprávy, uvedla: „Zjištění poukazují na celou řadu faktorů, které ovlivňují záškoláctví, a proto musí být politická opatření mnohostranná a komplexní.“
„Školy mohou přispět ke zlepšení situace tím, že budou podporovat pozitivní vztah ke škole, větší zapojení žáků a omezí negativní interakce mezi učiteli a žáky i mezi samotnými žáky, čímž zvýší docházku.“
Anna Moyaová, spoluautorka zprávy, uvedla: „Silná souvislost, která byla zjištěna mezi socioekonomickým znevýhodněním na úrovni rodiny a dané oblasti a školní absencí, poukazuje na nutnost širší politiky boje proti dětské chudobě, která by podpořila vzdělávací opatření.“
„K tomu, aby se rodinám pomohlo překonat náročné životní situace, jsou rovněž zapotřebí služby v oblasti duševního zdraví a podpory rodičovství.“
Áine O'Keeffeová, národní ředitelka služby Tusla Education Support Service (TESS), uvedla: „Zadáním této zprávy se TESS snažila přispět k pochopení vzájemného působení faktorů na úrovni jednotlivce, rodiny, školy a komunity, které ovlivňují pravidelnou školní docházku v Irsku.“
„Prostřednictvím našich týmů v terénu pokračuje organizace TESS v přímé spolupráci s dětmi, mladými lidmi, rodinami a školami s cílem podpořit lepší školní docházku.“
Článek serveru RTÉ, poprvé byl publikován 17. září 2026 v 09:04 (SELČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.