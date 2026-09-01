Škola může být zdrojem stresu i oporou. Mnoho dětí neví, kde vyhledat pomoc

Návrat do lavic představuje pro řadu dětí psychickou zátěž. Častým zdrojem potíží jsou špatné vztahy ve škole a velká míra povinností, vyplynulo z výzkumu Mladé hlasy 2026 organizace UNICEF a agentury STEM/MARK. Bezmála dvě třetiny dětí ale nevědí, na jakou krizovou linku se obrátit. Důležitý je také způsob, jakým s dětmi o škole a případných problémech komunikují jejich rodiče. Ve školách letos přibydou asistenti pedagoga v prvních třídách nebo peníze na prevenci.
Polovina žáků označila za příčinu stresu problémy s vrstevníky a učiteli nebo šikanu. Čtvrtina uvedla tlak na výkon. V případě potíží se svěřují rodičům nebo kamarádům, ukázal výzkum Mladé hlasy 2026. Školáci nejvíce bojují s nedostatkem sebedůvěry, úzkostmi, nadměrným stresem i agresí. Jako hlavní zdroj štěstí zmiňuje téměř 80 procent teenagerů kamarády.
Žákyně deváté třídy Vanesa Klimešová se snaží zmírnit obavy dalších žáků ze začátku nového školního roku. Jí samotné pomáhají vyslechnutí a respekt. V rodině má oporu, kterou by chtěla mít i ve škole. Když se před pár měsíci potýkala se šikanou, zklamal ji přístup školní psycholožky. „Řekla, že si za to můžu sama a to řekla i mým rodičům. Chtěla mě nastrkat k ostatním, kteří se dívají na TikTok, Instagram, a já se snažím na tom telefonu být málo závislá, protože vím, že venku je hezky,“ popsala.
Ochránce práv dětí Martin Beneš potvrzuje, že šikana je častým problémem, který ve své práci potkává. „Budu se s dětmi potkávat,“ přislíbil. Z výzkumu plyne, že většina mladých lidí ve věku devět až sedmnáct let o existenci funkce dětského ombudsmana neví a další o ní sice vědí, ale už ne to, jak by ho mohli kontaktovat.
Výkonná ředitelka organizace UNICEF v České republice Pavla Gomba na základě výzkumu podotkla, že 61 procent dětí důvěřuje učitelům, ale jen malá část by za nimi primárně šla, když by nastal nějaký problém. „Tam existuje jiná bariéra. Není to jen dostupnost, je to i ta důvěra v toho poradce a psychologa,“ vysvětlila.
Krizové linky a rodiče
O možnosti odborné pomoci mnozí školáci nevědí. Bezplatnou a anonymní pomoc dětem a studentům do 26 let nabízí Linka bezpečí na čísle 116 111, jejich rodiče ji mohou kontaktovat na čísle 606 021 021. Je možné se ozvat i přes chat nebo e-mail. Na webových stránkách Linky bezpečí se žáci mohou také poradit, jak zvládnout stres ze zkoušení nebo co dělat, když jim nejde učení či si nerozumí s pedagogem.
Odborníci z UNICEF ČR zároveň přinášejí i několik rad pro rodiče, jak mluvit s dětmi o škole bez tlaku a strachu a vytvářet tak bezpečné prostředí. Mezi zásady patří: ptát se dětí otevřeně a bez výslechu, nezlehčovat jejich obavy, plánovat společný odpočinek a být jim parťákem, nikoli kontrolorem.
Novinky ve školství
Do škol letos nastoupí 115 tisíc prvňáčků a několik systémových změn. Přibyde například asistentů pedagoga, kteří nově budou téměř v každé první třídě. Zrušené odklady v nich mají za následek více dětí, které potřebují pomoc.
V pražské ZŠ Donovalská na výkon této profese využili vychovatelky ze školní družiny. Družinářkami nebo učitelkami v důchodu vykrývají nedostatek personálu i další školy.
Třídní učitelka prvního ročníku a metodička prevence na ZŠ a MŠ Detřichov Irena Lupoměská bude učit pět dětí, které by dřív dostaly odklad. „Musíme hodně střídat pohybové aktivity, takže máme připravené různé básničky, písničky, které budeme propojovat do těch hodin,“ popisuje, jak hodlá se svou třídou pracovat.
Jako metodička prevence bude řešit třeba kyberšikanu. Na prevenci letos školy dostanou více peněz. „Když se podíváte na stav duševního zdraví našich dětí a vůbec klima ve školách a agresivní chování žáků, myslím si, že to zdvojnásobení prostředků pro to další období je dobrým prvním krokem k tomu, abychom s tou situací na školách něco začali dělat,“ komentoval to ministr školství Robert Plaga (za ANO).
V Dětřichově mají i negativní zkušenost, kdy se z externího preventisty vyklubal šarlatán a škola ho vyhodila. Ředitel David Kolačný se proto domnívá, že organizace zajišťující prevenci by měly být nějak certifikované ministerstvem, aby měly školy jistotu, že si zvou spolehlivé lektory. „Měly by mít pečeť kvality i záruku, že lidi, kteří jdou dělat ten program, nemají žádný záznam v rejstříku a tak dále,“ přiblížil.
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