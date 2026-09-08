Albánci znovu protestovali proti resortu Trumpova zetě. Střetli se s policií

Albánská policie se v úterý střetla s odpůrci luxusního developerského projektu spojeného s Jaredem Kushnerem, zetěm amerického prezidenta Donalda Trumpa. Protestní hnutí si připomíná sto dnů od začátku demonstrací, uvedla agentura AP.
Demonstrantům vadí dopad na životní prostředí u projektu, který mimo jiné ohrožuje plameňáky, kteří v oblasti výstavby hnízdí. Z tohoto důvodu protestní hnutí dostalo přezdívku Revoluce plameňáků. Demonstranti také ostře kritizují vládu a premiéra Ediho Ramu za korupci.
„Zavřete Ramu,“ skandovali demonstranti před parlamentem, který dnes poprvé zasedal po prázdninách. Někteří odpůrci projektu začali na policisty házet vajíčka a rajčata. Policie musela část zákonodárců doprovodit do parlamentní budovy.
Zpochybňovaný projekt počítá s výstavbou luxusních zařízení v oblasti laguny Narta na jihu země, jež je chráněnou přírodní rezervací, a také rekreačního komplexu na nedalekém neobydleném ostrově Sazan. Albánské úřady udělily zvláštní investorský status společnosti spojené s Kushnerem a jeho manželkou Ivankou Trumpovou.
Premiér Rama projekt hájí s tím, že by mohl zásadně podpořit rozvoj cestovního ruchu a pomoci Albánii proniknout mezi vyhledávané turistické destinace. Podle něj jde o investici v hodnotě čtyř miliard eur (96,7 miliardy korun), která zemi pomůže i při vstupu do Evropské unie. Odpůrci však poukazují, že výstavba podle nich povede k poškození vzácných biotopů.