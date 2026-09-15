Spojené státy potvrdily, že mají na oběžné dráze rozmístěné zbraně


před 19 mminutami|Zdroj: ČTK

Spojené státy disponují zbraněmi rozmístěnými na oběžné dráze, uvedly v pondělí americké vesmírné síly (USSF), které jsou samostatnou složkou amerických ozbrojených sil zaměřenou na operace ve vesmíru. Jde o první veřejné potvrzení přítomnosti amerických zbraní ve vesmíru. Informovala o tom agentura AFP.

„USA disponují na oběžné dráze ozbrojenými systémy pro kontrolu vesmíru, které jsou schopny bránit společné síly před nepřátelskými akcemi protivníků,“ uvedl mluvčí vesmírných sil v tiskovém prohlášení.

„Kontrola vesmíru zahrnuje veškeré činnosti potřebné k tomu, aby bylo možné o vesmír soupeřit a ovládat ho - a to s využitím kinetických i nekinetických prostředků ovlivňujících schopnosti protivníka,“ dodává prohlášení s tím, že americké kapacity lze využít jak k obranným, tak k útočným účelům.

Moskva a Peking, dva hlavní geopolitičtí rivalové Spojených států, podle AFP představují potenciální hrozbu pro americké zájmy ve vesmíru. Čína podle amerických vesmírných sil v rámci své vojenské modernizace vyvíjí a provozuje vesmírné i protivesmírné kapacity. Rusko pak podle USSF považuje vesmír za bojiště a nadvládu v něm za jeden z rozhodujících faktorů budoucích konfliktů.

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Jaderné zbraně na oběžné dráze zakazuje smlouva z roku 1967

Militarizace vesmíru sahá až k počátkům vesmírného závodu mezi Spojenými státy a Sovětským svazem. Už krátce po vypuštění sovětského Sputniku na oběžnou dráhu v roce 1957 začaly Washington i Moskva zkoumat možnosti vojenského využití družic.

Největší obavy tehdy vyvolávaly jaderné zbraně ve vesmíru. Obě supervelmoci a další země proto v roce 1967 podepsaly Smlouvu o kosmickém prostoru, která zakazuje umisťovat jaderné zbraně a jiné zbraně hromadného ničení na oběžnou dráhu Země, na Měsíc nebo na jiná nebeská tělesa.

Rusko, Spojené státy, Čína a Indie od té doby zkoumají způsoby vedení bojových operací ve vesmíru, které pod zákaz stanovený smlouvou nespadají. Patří mezi ně například schopnosti zaměřené proti satelitům protivníka, které jsou klíčové pro vojenskou komunikaci, sledování a navigaci, dodává AFP.

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