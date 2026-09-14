EU prodloužila sankce proti ruským občanům zatím jen o sedm dní

Členské státy EU se zatím nedohodly na prodloužení sankcí uvalených na ruské a běloruské občany a firmy o dalších šest měsíců. Protože bez dohody by sankce přestaly v úterý platit, shodly se alespoň na prodloužení o sedm dní do 22. září, aby státy získaly více času na další jednání. Informoval o tom mluvčí irského předsednictví.
Velvyslanci členských zemí EU jednali v pondělí o prodloužení sankcí již po několikáté. Kompromisní řešení se ale nepodařilo najít a podle dřívějších informací listu Politico bylo proti zejména Slovensko. Bratislava podle všeho žádá o vyškrtnutí dvou jmen ze seznamu.
Na sankčním seznamu Evropské unie je nyní kolem 2600 lidí a subjektů se zmrazeným majetkem a zákazem cestování. Důvodem pro uvalení sankcí byl podle EU podíl těchto fyzických a právnických osob na narušování územní celistvosti, svrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny.
Každých dvanáct měsíců se musí prodlužovat i hospodářské sankce proti Rusku, které jsou zahrnuty v jednotlivých sankčních balíčcích. Sektorové sankce se týkají ruského finančního sektoru, dopravy, energetiky, průmyslového zboží, ale i obranných produktů. Dosud Evropská unie schválila jednadvacet balíků těchto sankcí. Původně se i tyto sankce musely prodlužovat každých šest měsíců, na červnovém summitu se ale unijní lídři shodli o prodloužení o celý rok.