Mezi litevskými politiky roste nespokojenost s pomalým sbližováním s Pekingem


před 1 hhodinou|Zdroj: Evropský pohled

Litevský kabinet se již téměř dva roky snaží normalizovat vztahy s Pekingem, které se zhoršily za předchozí konzervativní vlády kvůli otevření tchajwanského zastupitelského úřadu ve Vilniusu. Dosud však není patrný téměř žádný pokrok. Některým politikům tak začíná docházet trpělivost.

Poslanec Ignas Vegele, který v Seimasu (název litevského parlamentu, pozn. red) působí jako nezařazený, uvedl, že na vlastní náklady odcestuje do Bruselu, aby se setkal s čínskými diplomatickými zástupci. Vedení Seimasu předtím odmítlo žádost o uhrazení části cesty z parlamentních prostředků.

Vegele a jeho poslanecký kolega Rimas Jonas Jankunas, kteří jsou členy dočasné parlamentní skupiny usilující o normalizaci vztahů s Čínou, jsou nespokojeni s dosavadním vývojem. Normalizace vztahů je součástí oficiálního programu vlády, zatím však podle všeho uvázla na mrtvém bodě. Vegele a Jankunas proto plánovali setkat se s čínskými zástupci v Bruselu osobně.

Vedení Seimasu však odmítlo cestu schválit a uhradit. Poukázalo přitom na čerpání parlamentních prostředků a na skutečnost, že plánovaná jednání nebyla koordinována s ministerstvem zahraničí.

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Čínské velvyslanectví ve Vilniusu

„Rozhodnutí nic nemění na našem záměru ani shodě setkat se s vysoce postavenými diplomatickými zástupci v Bruselu,“ reagoval Vegele. Poukázal na to, že litevští poslanci v minulosti cestovali na Tchaj-wan za parlamentní peníze. Nyní podle něj budou muset napravovat následky tohoto rozhodnutí cestou hrazenou z vlastních prostředků.

Vláda pověřila ministra zahraničí Kestutise Budryse, aby usiloval o obnovení vztahů mezi Litvou a Čínou na úroveň, jakou s Pekingem udržují ostatní členské státy Evropské unie. Vilnius a Peking v současnosti nemají ani vzájemně akreditované velvyslance.

„Počkám si na výsledek. Doufám, že ještě před naším předsednictvím uvidíme určitý pokrok v obnovování diplomatických vztahů,“ uvedl tento týden premiér Mindaugas Sinkevicius. Odkazoval tím na nadcházející litevské předsednictví v Radě EU v první polovině příštího roku.

Litevský ministra zahraničí Kestutis Budrys
Zdroj: J. Stacevičius / LRT

Rasa Budbergyteová, členka vedení Seimasu a vládní sociálnědemokratické frakce, podotkla, že poslanci musí své aktivity pečlivě koordinovat s ministerstvem zahraničí. „Musíme postupovat velmi obezřetně, zejména proto, že současná vláda a parlamentní většina usilují o zlepšení vztahů s Čínou,“ uvedla. „Čína je velmi významným mezinárodním aktérem. Nemůžeme tam jednoduše odjet, jednat, vrátit se a přitom nerozumět tomu, o čem jsme jednali,“ dodala.

Vegele plánovaná jednání hájil s poukazem na to, že estonskému ministru zahraničí se podařilo setkat s vysoce postavenými čínskými představiteli, zatímco šéf litevské diplomacie toho již dva roky nebyl schopen. „Už samotná naše návštěva ukazuje, že se tomuto problému věnujeme, a umožňuje nám hovořit o oteplování vztahů,“ sdělil.

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Čínská státní vlajka vyvěšená na půl žerdi v Pekingu, ilustrační snímek

Podrobnosti o probíhajících jednáních vlády s Pekingem nebyly zveřejněny. Předseda Seimasu Juozas Olekas se nechal slyšet, že ministr zahraničí Budrys postupuje správným směrem, zatímco prezident Gitanas Nauseda „očekává brzký pokrok“.

„Doufám, že pokud ještě neuvidíme konečné výsledky zlepšování vztahů, objeví se alespoň dílčí výsledky a náznaky, že se naše vztahy postupně obnovují,“ sdělil Nauseda.

Ne všechny parlamentní frakce však obnovení vztahů s Pekingem podporují. Konzervativní poslankyně Radvile Morkunaiteová-Mikulenieneová kritizovala už samotnou snahu o jejich zlepšení a zdůraznila, že Čína napomáhá Rusku ve válce proti Ukrajině.

„Jak můžeme – pokud nejde o spolupráci zásadního významu – spolupracovat se zemí, která podporuje agresi? Nemluvě o jejích vnitřních problémech v oblasti lidských práv, demokracie a dalších záležitostí,“ namítla.

Vegele a parlamentní skupina podporující užší vztahy s Čínou naopak tvrdí, že Budrysovo úsilí není dostatečné a normalizace vztahů postupuje příliš pomalu.

Článek napsali Žygintas Abromaitis a Enrika Gecaiteová, LRT TV, LRT.lt (LRT_EN), poprvé byl publikován 3. září 2026 12:24 (SELČ).

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

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