Policie vyzývá uživatele systému Bakaláři, aby zkontrolovali zabezpečení účtů


před 11 mminutami|Zdroj: ČTK

Policie vyzvala uživatele informačního systému Bakaláři, který slouží ke komunikaci školy s žáky a rodiči, aby si zkontrolovali zabezpečení svých účtů. Reaguje tím na situaci z tohoto úterý, kdy neznámý pachatel pravděpodobně prolomil účet studenta a jeho jménem poslal do jedné pražské školy výhrůžnou zprávu. Společnost provozující systém Bakaláři uvedla, že situaci řeší a spolupracuje s policií i školami.

Kvůli výhrůžce policie okamžitě do školy vyslala prvosledové hlídky a ve spolupráci se školou přijala opatření k zajištění bezpečnosti žáků a zaměstnanců. Kriminalisté následně vypátrali studenta, z jehož účtu byla zpráva odeslána, který ale autorem zprávy nebyl. Jde už o druhý obdobný případ, který v současné době kriminalisté řeší.

„Podle dosavadních zjištění dosud neznámý pachatel pravděpodobně překonal zabezpečení uživatelského účtu v systému Bakaláři a jeho prostřednictvím výhrůžku rozeslal,“ uvedla policie. „Žádáme všechny uživatele systému Bakaláři, aby si zkontrolovali zabezpečení svých účtů, používali silná a jedinečná hesla a své přihlašovací údaje nikomu nesdělovali,“ zdůraznili.

Výhrůžka se týkala Akademie řemesel Praha – Střední školy technické na Zeleném pruhu, napsaly Seznam Zprávy. Pisatel ve zprávě hrozil, že v 8:00 přijde do školy ozbrojen a zabije každého, koho uvidí. Škola na webu informovala rodiče svých žáků, že se stala cílem kybernetického útoku. Vyzvala je i žáky ke zvýšené obezřetnosti při přijímání zpráv, které se vydávají za komunikaci školy.

Kriminalisté případ prověřují pro podezření ze spáchání trestných činů neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací, neoprávněného zásahu do počítačového systému nebo nosiče informací, nebezpečného vyhrožování a šíření poplašné zprávy.

Společnost radí obezřetnost a silná hesla

Společnost Bakaláři software, která školní informační a komunikační systém provozuje, situaci podle svého vyjádření prověřuje, spolupracuje s policií i dotčenými školami. „Všem uživatelům doporučujeme dodržovat základní pravidla kybernetické bezpečnosti. Především: používat silné a unikátní heslo, nepoužívat stejné heslo v dalších službách a své přihlašovací údaje nikomu nesdělovat,“ napsala.

Uživatelé systému by měli být obezřetní vůči e-mailům a zprávám požadujícím zadání přihlašovacích údajů, které mohou být takzvaným phishingovým útokem. Pokud někdo zaznamená ve svém účtu neobvyklou aktivitu nebo má podezření na jeho zneužití, měl by neprodleně změnit heslo a kontaktovat školu, dodala společnost.

Školní informační systém Bakaláři slouží učitelům, žákům i rodičům. Na webu či přes aplikaci v něm najdou známky, rozvrh včetně suplování, přehled probraného učiva či platby. Slouží také k omlouvání absence či komunikaci školy se studenty a jejich rodiči. Některé školy používají jiné systémy, například EduPage nebo Škola OnLine.

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