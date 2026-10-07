Až sto tisíc za nástup. Řada měst má problém obsadit odborné pozice na úřadech


před 13 mminutami|Zdroj: ČT24

Některá města hledají odborné pracovníky na úřady i několik let. Nabízejí náborové příspěvky až 100 tisíc korun, přesto se jim některé pozice nedaří obsadit. Jde například o místa na stavebních či investičních odborech nebo v sociální péči o ohrožené děti. Oslovené radnice jako důvody uvádějí mimo jiné tabulkové platy, kvalifikační požadavky a obavy uchazečů z odpovědnosti spojené s výkonem úřední práce.

Například v Uherském Brodě radnice hledá třetího investičního technika. Výběrová řízení na tuto pozici opakuje od června 2024. Od dubna 2025 proto nabízí k platu jednorázový náborový příspěvek 100 tisíc korun, podmíněný tříletým závazkem. Ani po zavedení příspěvku se ale dosud nepodařilo místo obsadit.

„Na tuto pozici se nám hlásí minimální počet zájemců a výběrové řízení jsme už několikrát opakovali, respektive prodlužovali. Vždy z důvodu, že jsme nevybrali uchazeče s požadovanými znalostmi, vědomostmi a zkušenostmi,“ uvedl tajemník Městského úřadu Uherský Brod Kamil Válek. Práci tak dál zajišťují dva stávající zaměstnanci. „Ostatní kolegy motivujeme k vyšším výkonům hlavně finančně, nicméně i pro ně platí, že den má pouze 24 hodin,“ doplnil Válek.

Příbor potřebuje investičního referenta

Podobnou zkušenost mají také v Příboře na Novojičínsku. Radnice náborový příspěvek zpravidla nabízí až poté, co nejméně dvě běžná výběrová řízení skončí bez výsledku. Nyní k pozici investičního referenta nabízí příspěvek 60 tisíc korun a podle tajemníka městského úřadu Rostislava Michálka se zatím nepřihlásil nikdo.

Příspěvek Příbor dělí na dvě částí. První část zaměstnanec dostane po skončení zkušební doby, druhou po roce. Pokud ale odejde do dvou let od vyplacení druhé části, musí peníze vrátit.

Problém vidí Michálek v několika faktorech. „Hraje v tom roli celková situace na trhu práce, negativní pohled na úředníky ze strany veřejnosti, zejména politiků, i finanční ohodnocení,“ říká.

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Vizovice přijaly s příspěvkem referenta územního plánování

Ve Vizovicích nabídla radnice stotisícový náborový příspěvek na místo referenta územního plánování. Teprve po vypsání tohoto bonusu se post podařilo obsadit a radnice má nyní uzavřenou jednu platnou dohodu.

U dalších míst, jako byl vedoucí stavebního úřadu nebo investiční technik, město finanční příspěvek nenabízelo a naráželo na opakovaný nezájem. „Obvykle se nepřihlásí nikdo, výběrové řízení musíme opakovat,“ popisuje praxi tajemnice vizovického městského úřadu Jana Fúsiková. „Navíc práce na stavebním úřadě nejsou příliš populární a uchazeči se výkonu práce referenta stavebního úřadu obvykle obávají,“ vysvětluje. Situaci na stavebním úřadě radnice vyřešila až formální změnou názvu pozice a následným zaučením nových zaměstnanců.

Brandýs obtížně obsazuje rozhodovací pozice

V Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi vypsalo město náborové příspěvky při obsazování sedmnácti odborných pozic. Na sedm z nich už peníze částečně vyplatilo, podmínkou byl pětiletý závazek. Pět zaměstnanců z těchto podpořených míst už ale pracovní poměr ukončilo.

„Běžné administrativní pozice se nám daří obsazovat poměrně bez problémů. Výrazně obtížnější je však získat kvalitní uchazeče na pozice, kde úředník v rámci své agendy rozhoduje o právech a povinnostech občanů – tedy například ukládá povinnost, vydává zákaz, nařizuje určité jednání nebo ukládá sankci. U těchto pozic je podle mé zkušenosti zájem uchazečů výrazně menší,“ vysvětluje tajemník úřadu Radek Dünebier. Rozhodování úředníků je podle něj navíc vystaveno výrazné kritice ze strany veřejnosti.

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Jeseník těžko shání sociální pracovníky

Personální potíže se netýkají pouze technických a stavebních oborů. V Jeseníku radnice opakovaně hledá pracovníky pro sociálně-právní ochranu dětí a náhradní rodinnou péči. Podle mluvčí radnice Markéty Kaniové se do výběrových řízení hlásí nejvýše tři lidé, často bez potřebné kvalifikace. Město uchazeče láká například na možnost pronájmu služebního bytu, příspěvky na penzijní připojištění nebo indispoziční volno. Nástupní plat podle Kaniové ale zaostává za možnostmi v soukromé sféře, přičemž nováčka čeká náročná zkouška odborné způsobilosti.

„Úředníci jsou povinni připravovat se současně s výkonem běžné práce, na studijní volno podle zákona nárok nemají,“ dodává Kaniová.

Svaz měst a obcí: Příspěvky nejsou systémovým řešením

Podle Svazu měst a obcí ČR jsou náborové příspěvky reakcí jednotlivých samospráv na situaci, kdy se jim nedaří získat nebo udržet odborné pracovníky. Platové tabulky podle svazu dostatečně nezohledňují míru odpovědnosti některých úřednických pozic ani rozdíly mezi regiony.

Svaz zároveň upozorňuje, že jednorázové příspěvky samy o sobě problém dlouhodobě neřeší. Obce podle něj nové zaměstnance nejprve zaškolují a pomáhají jim získat potřebnou odbornou způsobilost a praxi. Pokud pak odejdou za vyšším výdělkem do soukromého sektoru, musí radnice hledat a zaučovat další pracovníky.

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