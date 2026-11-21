Na převážně pokojných demonstracích proti drahotě a za práva studentů se v sobotu po celé Francii sešlo 82 500 lidí, tedy o zhruba 24 tisíc méně než před týdnem, uvedlo podle Reuters tamní ministerstvo vnitra. Podle organizátorů bylo účastníků 150 tisíc.
Minulou sobotu podle ministerstva demonstrovalo 106 tisíc lidí, podle organizátorů 200 tisíc. Stejně jako tehdy se i tentokrát největší protest uskutečnil v Paříži, kde se podle úřadu sešlo 21 500 lidí.
Po celé zemi bylo nasazeno asi 70 tisíc příslušníků bezpečnostních sil. Ojedinělé násilnosti jsou hlášeny mimo jiné z Marseille na jihu země.
Protesty začaly v září, kdy studenti požadovali opravy školních budov, více učitelů a reformy univerzit. Postupně přerostly v širší demonstrace proti drahotě, k nimž se přidaly odbory a političtí aktivisté. Některé byly násilné, zejména ty ze 17. října, kdy podle ministerstva vnitra demonstrovalo asi 565 tisíc lidí.