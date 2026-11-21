Finsko má podezření, že jeho vzdušný prostor narušil ruský vrtulník. Mohlo to souviset se zásahem po útoku dronů na ruskou nákladní loď v neutrálních vodách ve Finském zálivu. Podle estonských médií jde o ruské plavidlo Sparta II, které se nachází na americkém sankčním seznamu.
Gubernátor ruské Leningradské oblasti Alexandr Drozděnko podle ruské služby BBC uvedl, že probíhá evakuace posádky. Útok se podle Drozděnka stal asi 5,6 kilometru od ruských hranic. Loď plula do Kaliningradu.
Finská armáda potvrdila, že „v sobotu ráno zaznamenala útok na ruskou nákladní loď ... v mezinárodních vodách ve východní části Finského zálivu“. Pohraniční stráž této členské země NATO oznámila, že poškozené plavidlo proudy odnesly do finských teritoriálních vod. Dalším plavidlům podle ní nehrozí nebezpečí.
Odpoledne finské ministerstvo obrany informovalo o podezření, že jeho vzdušný prostor narušil ruský vrtulník. Mohlo to podle něj souviset se záchrannými nebo monitorovacími operacemi po útoku na ruské plavidlo.
Na palubě lodi mohou být zbraně
Podle estonské policie drony zasáhly ruské plavidlo Sparta II. Internetový portál estonské veřejnoprávní stanice ERR píše, že ukrajinská vojenská rozvědka Spartu II zařadila mezi lodě převážející zbraně a vojenskou techniku. Plavidlo je na americkém sankčním seznamu.
Finská pohraniční stráž uvedla, že loď je napojena na ruské ozbrojené síly a není vyloučené, že na její palubě je vojenský materiál.
Finský premiér Petteri Orpo k incidentu na sociální síti X napsal, že se „válka šíří do naší bezprostřední blízkosti“. Zdůraznil také, že „Ukrajina má právo bránit se proti agresorovi“.
Drozděnko ani finská armáda neuvedly, komu drony útočící na loď patřily. Od noci na sobotu až do dopoledne platila v Leningradské oblasti výstraha před vzdušnými útoky. Drozděnko oznámil, že během této doby protivzdušná obrana zneškodnila 80 ukrajinských nepilotovaných letounů.