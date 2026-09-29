Babiš s Barthou chtějí propustit desetinu lidí na úřadech, píší Seznam Zprávy

Šéfka Úřadu vlády Tünde Bartha na popud premiéra Andreje Babiše (ANO) předložila na posledním jednání vlády ministrům návrh, aby od ledna v úřadech snížili počet pracovních míst o desetinu, píše server Seznam Zprávy, jemuž to předseda vlády potvrdil. Podle média po výhradách ministrů kabinet projednávání usnesení přerušil.
Podle návrhu citovaného Seznam Zprávami by měla vláda uložit členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů, aby k 1. lednu snížili v jimi řízených a v jim podřízených správních úřadech počet pracovních míst zaměstnanců celkem o deset procent. Návrh usnesení rozdala Bartha přímo na jednání vlády ministrům, na programu kabinetu nebyl.
Návrh formálně předkládá Babiš, ale podle serveru ho na jednání obhajovala Bartha, která už letos prosadila převod agendy lidských práv a protidrogové politiky z Úřadu vlády pod čtyři ministerstva. U aktuálního usnesení argumentovala tím, že desetiprocentní škrty nemohou představovat velký problém. „Ano, my jsme to na vládě navrhli, byla kolem toho velká debata. Ministři dostali tabulky s podklady, musí se více snažit, určitě je tam prostor,“ potvrdil serveru Babiš.
Ministři však kritizovali, že o návrhu nevěděli dopředu. Ministryni financí Aleně Schillerové (ANO) vadila časová tíseň. „Musíme si ještě říct, koho přesně by se to mělo týkat. Ale já to podporuji, tohle technicky dořešíme,“ řekla.
Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) argumentoval tím, že pracovní místa už škrtal, ministr školství Robert Plaga (za ANO) namítal, že se neredukovaly žádné agendy, které úředníci zastávají.
Bod vláda přerušila i kvůli tomu, že nebylo jasné, jakých úřadů a institucí by se propouštění týkalo. Ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO) argumentuje tím, že již počet míst o desetinu snížil. „Další snižování si umím představit, musíme jít ale níže, tedy na organizace pod resorty,“ prohlásil.