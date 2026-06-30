Z lidskoprávních rad vlády rezignovalo kvůli přesunu agend 53 expertů

Celkem 53 expertek a expertů z lidskoprávních vládních rad, výborů a pracovních skupin k úterku rezignovalo. Nesouhlasí s přesunem agend z gesce Úřadu vlády pod tři ministerstva, krok podle nich oslabí ochranu zranitelných v Česku, potřeba je nadresortní řízení. Vadí jim i to, že kabinet se svými poradními sbory změny předem neprojednal a jejich následné připomínky nezohlednil. Rezignující to uvedli v prohlášení, podle odhadů jich odchází asi třetina.
„Za této situace již nevidíme možnost, jak v poradních orgánech účinně naplňovat jejich poslání a odpovědně vykonávat mandát, který jsme přijali. Proto jsme se rozhodli ke společné rezignaci,“ napsali.
Vláda o přesunu agendy lidských práv, rovnosti žen a mužů, národnostních menšin, zdravotně postižených, romských záležitostí a neziskových organizací z gesce Úřadu vlády pod tři ministerstva rozhodla v polovině května. Převádí se i zázemí šesti vládních rad. Ty mívají kolem tří desítek členů. Experti a expertky z nich tvoří jen část.
Podle kabinetu bude nové nastavení efektivnější. Vedoucí Úřadu vlády Tünde Bartha před nedávnem prohlásila, že nový model je „lepší a bude velmi dobře fungovat“.
Přes pět desítek odchodů
Mezi ty, kdo odcházejí, patří bývalá vládní zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková z rady vlády pro lidská práva a pracovní skupiny pro porodnictví při radě pro rovnost žen a mužů. Rezignovala také šéfka výboru pro práva cizinců lidskoprávní rady Magda Faltová a člen rady vlády pro lidská práva Kumar Vishwanathan.
Dále pak rezignovali právník Jakub Tomšej z výboru pro sociální politiku rady pro rovnost žen a mužů, šéfka centra Locika Petra Wünschová z výboru pro práva dítěte, výboru pro prevenci domácího násilí a výboru pro práva obětí, Štěpán Jurajda z výboru pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice či místopředseda rady vlády pro záležitosti romské menšiny Marian Dancso.
Pět desítek odbornic a odborníků připomnělo, že navrhovali kompromisní varianty. Do sjednaného termínu odpověď neobdrželi. „Vláda dlouhodobě nenaslouchá odborníkům, které sama přizvala k řešení komplexních společenských témat. Její postup oslabuje ochranu lidských práv a nahrazuje dialog a partnerství jednostranným prosazováním vlastních rozhodnutí navzdory nesouhlasu odborné veřejnosti,“ uvedl člen pracovní skupiny na podporu lidí s intelektovým znevýhodněním a chováním náročným na péči Petr Třešňák.
Šimůnková přesuny agend označila za nejdramatičtější zásah do jejich fungování za posledních 30 let, který je „takřka nevratný“. Míní, že se tak likviduje jejich nezávislost a nadresortnost, hrozí jim postupně zánik. Podle Adély Hoření z výboru pro práva obětí a skupiny pro porodnictví poradní týmy představovaly díky zastoupení různých profesí platformu pro odhalení problémů a návrhy opatření. Je přesvědčena o tom, že rozdělením mezi resorty stát ztratí schopnost jednat systematicky. Rezignující dodali, že znepokojení vyjádřily i některé evropské instituce.